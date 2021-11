A baloldal visszaél a médiaszabadsággal a fideszes EP-képviselők szerint

Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője kiemelte: a jelentés alapján gyakorlatilag bármit, következmények nélkül megtehetnének bizonyos újságírók és civil szervezetek.

– mondta Hidvéghi Balázs.

The Brussels elite wants a centralized empire, but no debates about it. That's the very opposite of European values. The #EU's original goal was the cooperation of its member states based on mutual respect. @EU_Commission @Europarl_EN pic.twitter.com/Djko7si1LC

