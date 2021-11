Orbán Viktor: Amíg mi vagyunk a kormányrúd mögött, marad a rezsicsökkentés

Megosztás Tweet



A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a rezsiügyekről is kifejtette álláspontját.

Az interjú rezsiárakra vonatkozó része itt hallgatható vissza.

A kormányfő úgy fogalmazott: „Bolond dolgok történnek Európában. Itt van ez a rezsiügy.

Nem túlzás azt mondani, hogy rezsiválság van Európában.”

Az áram és a gáz ára két-háromszorosára emelkedett az elmúlt néhány hónapban. A magyar háztartásokban azért nem emelkedett a miniszterelnök szerint, mert

a 2010-es évek elején egy hatalmas vitát követően sikerült szakítani azzal a gyakorlattal, hogy az energiaipari multik igényeit követve a kormányok folyamatosan emelték az árakat.

Ezt mindig a piaci árak változásával magyarázták és így terhelték rá az emberekre a többletköltségeket.

A miniszterelnök felidézte: Már 2002-ben arra figyelmeztetett, hogy a baloldal a multik érdekeit szem előtt tartva hagyni fogja, hogy ezek a cégek kivigyék a profitot az országból. Erre az MSZP akkori alelnöke,

Lendvai Ildikó azzal felelt, hogy „lassan mondom, hogy Orbán Viktor is értse. Nem lesz lakossági gázáremelés.” Majd ezután megemelték 13-szor az árakat

– emlékeztetett Orbán Viktor.

A baloldal álláspontja a rezsikérdésben világos: a piaci árakat a fogyasztók fizessék. A miniszterelnök úgy fogalmazott: A nemzeti kormány dolga az, hogy védje a polgárait, ezért rögzítették az árakat,

és most hiába megy fel két-háromszorosára az energiaár, azt a magyar családok nem érzik.

Orbán Viktor kijelentette: „Amíg mi vagyunk a kormányrúd mögött, addig ez így lesz. A baloldaliak megmondták világosan, hogyha ők nyernek, akkor meg fogják emelni a piaci ár szintjére az árakat.”



Brüsszel tovább növeli az árakat, és ezt be is vallják

A kormányfő beszélt Brüsszel adóterveiről is: „Bolond dolognak azt nevezem, amit Brüsszel csinál. Hogy miközben egyébként emelkednek az árak, egy olyan klímavédelemnek nevezett programmal áll elő, ami tovább növeli az árakat. Ezt be is vallják.”

Orbán Viktor elmondta, hogy a legutóbbi uniós csúcson nyíltan bevallották, hogy a mostani áremelkedések 20-23 százalékáért ők a felelősek. Az az álláspontjuk, hogy az emberek fogyasszanak kevesebbet, kevésbé fűtsenek, kevésbé használják az autóikat, de amit a brüsszeli bürokraták ezzel az áremeléssel elindítanának, az nem takarékosság, hanem beavatkozás az emberek mindennapi életébe.

A kormányfő szerint szükségtelen az, amire Brüsszel készül, „mert

lehet úgy is klímát védeni, hogy ennek a költségét egyébként a szennyező, klímaromboló cégekkel fizettetjük meg, nem az emberekkel.”

Magyarországon hiába akarják áthárítani a cégek a költségeket, mert olyan kormánya van, ami ezt nem engedi és rögzíti az árakat.

„Ráadásul a bolondságnak nincsen korlátja, most még olyan terveik is vannak, hogy az Európai Unió területén lévő lakásokat és gépjárműveket is meg fogják adóztatni. Tehát további áremeléseket helyeznek kilátásba” – ismertette Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta azt is, hogy

„a legnagyobb csata Brüsszelben most épp ekörül a kérdés körül zajlik. Elsősorban a gazdag nyugat-európaiak meg akarják adóztatni a lakásokat meg a gépjárműveket, a közép-európaiak pedig ennek ellenállnak.

Decemberben lesz legközelebb miniszterelnöki csúcs, ez lesz a nagy kérdés” – zárta gondolatmenetét Orbán Viktor.