Orbán: Az oltás a legfontosabb védelmi intézkedés

Megosztás Tweet



Semmilyen védelmi intézkedés nem óv meg a fertőzéstől, csak az oltás - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Itt visszahallgathatja a miniszterelnök interjúját

A koronavírus delta variánsa agresszívabb, gyorsabban terjed és súlyosabb megbetegedést okoz és legfeljebb akkor nem okozna bajt, ha mindenki be lenne oltva – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. – Az oltatlanok életveszélyben vannak – közölte a kormányfő, hozzátéve, hogy nem lehet elbújni a vírus elől, aki nincs beoltva az nagy valószínűséggel kórházba fog kerülni. A miniszterelnök mindenkit arra buzdított, hogy oltassa be magát, mert az intézkedésekkel, mint a maszkhasználat, csak lassítani lehet a vírus terjedést.

Az oltás a legfontosabb védelmi intézkedés.

A kormányfő elmondta, hogy van 10 millió vakcina, és az év végéig még érkezik 5 millió adag. A további intézkedéseket firtató kérdésre elmondta, hogy reagálni kell az adatokra. A munkaadókat bevonták a védekezésbe azzal, hogy elrendelhetik a kötelező oltást. Elismerte, hogy ez nagy vitákat válhat ki, de nincs más lépés. Amíg nincs mindenki beoltva, ez a vírus fertőzni fog, szögezte le a kormányfő. Elmondta, hogy a politikusok nem értenek jobban a járványokhoz, mint a szakértők, ezért őket kérdezi a kormány, a szakértők szerint pedig az oltatlanoknál a megbetegedés kockázata tízszer nagyobb.

A minimálbér 200 ezer forint, a garantált bérminimum pedig 260 ezer forint lesz

Orbán Viktor szerint ha a bérnövekedés üteme nem áll összhangban a vállatok fizetőképességével, akkor tönkremennek a cégek. Ezért a munkaadóknak és a munkavállalóknak kell meghatározni a béreket, a kormánynak pedig segítenie kell őket.

Elmondta, hogy a kormány és a munkaadók egy jelentős adócsökkentésben állapodtak meg, így alakult ki a 200 ezer forintos minimálbér, a garantált bérminimum pedig 260 ezer forint lesz, szintén januártól. Hozzátette, hogy tíz éve, a Gyurcsány-Bajnai időszakban még az átlagbér volt annyi, mint amennyi most a minimálbér lesz.

Európában rezsiválság, Magyarországon rezsicsökkentés

Nem túlzás azt mondani, hogy rezsiválság van Európában, megemelkedett a gáz és és az áram ára kétszeresére, háromszorosára – szögezte le a kormányfő. Leszögezte, hogy Magyarországon azért nem emelkedtek az árak, mert sikerült szakítani azzal a gyakorlattal az Orbán-kormánynak, hogy a multik igényeit elégítsék ki. A kormányfő szerint a baloldal álláspontja az, hogy ha a piacon nőnek az árak, akkor az emberek is fizessenek többet. A nemzeti kormány - attól nemzeti, hogy megvédi az embereket - rögzítette az árakat a háztartások számára, a családok, nyugdíjasok védelme érdekében. A kormányfő szerint amíg az Orbán-kormány van a kormányrúd mögött, ez így lesz. A baloldal már most kijelentette, hogy ők emelnének, figyelmeztetett Orbán Viktor.

Bolond dolog, amit Brüsszel csinál Orbán Viktor szerint. Elmondta, hogy miközben emelkednek az árak, Brüsszelben egy olyan klímavédelmi programmal álltak elő, ami tovább növeli a költségeket. A brüsszeli bürokraták szerint ahhoz, hogy a klíma meg legyen védve, az emberek használjanak kevesebb energiát, kevesebbet autózzanak, kevesebbet fűtsenek. A miniszterelnök szerint ez már nem észerű takarékoskodás, ez már szükségtelen beavatkozás az emberek mindennapi életébe, véleménye szerint a klímaromboló cégeket kellene megadóztatni.

Migráció: a magyarok döntsenek, ne mások helyettünk

Maratoni csatában vagyunk, ami a migrációt illeti – közölte a kormányfő. Elmondta, hogy ez a csata 2015-ben kezdődött, amikor Magyarország volt az egyetlen, aki kimondta, hogy ha nincs három hónapon belül uniós döntés a migrációról, megépítjük a határkerítést, ami meg is épült. Ma ott tartunk, hogy többek között Görögország, Bulgária Szlovénia, Litvánia is kerítést épített, egyre többen követik a magyar példát, szögezte le a kormányfő. Elmondta, hogy idén októberig 92 ezer illegális belépést akadályoztunk meg, három-négyszeresére nőtt a kísérletek száma. Hozzátette, hogy nem csak a magyar határt védjük, a németeket, az osztrákokat is mi védjük, őrizzük Európa külső határát. A miniszterelnök méltányos igénynek tartja, hogy legalább egy részét fizesse ki az EU a határkerítésnek. Orbán Viktor szerint jó esély van rá, hogy fizetni fognak.

Orbán Viktor szerint a migránsok behurcolják a fertőzéseket, sok variáns így jön be az országba. Véleménye szerint a migráció felpörgeti, növeli a járvány mértékét. Elmondta, hogy ezzel szemben Brüsszel azt mondja, hogy a migráció jó dolog, szükség van rá. A miniszterelnök szerint erre a magyar kormány azt mondja, hogy akkor Németország és Svédország fogadja be a migránsokat, de ránk ne kényszerítsenek semmit,

a magyar emberek döntsék el, hogy kivel akarnak együtt élni, ne a brüsszeli bürokraták.

A járványok, migrációk korát éljük, ez évekig velünk lesz, zárta az interjút Orbán Viktor miniszterelnök.