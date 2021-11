Előkerült szerződés bizonyítja: eladnák a Városházát Karácsonyék

Megosztás Tweet



Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtökön az Index szellőztette meg, hogy a főváros baloldali vezetése a Városháza eladására készül. Karácsony Gergely Facebook-oldalán tagadta ezt, azonban most dokumentumok támasztják alá, hogy a főpolgármester vagy valótlanságot állított, vagy nincs tisztában azzal, hogy mi történik az általa vezetett Városházán.

Csütörtökön Karácsony Gergely sértődött hangnemben tagadta az Index azon értesülését, miszerint a főváros baloldali vezetése a Városháza eladására készül. A főpolgármester magyarázata szerint a cikk tényállítása csupán annyi, „hogy a Városháza eladása érdekében »a fővárost vezető koalícióhoz közel álló üzleti körök« megtették az első lépéseket”.

Ehhez képest péntek reggel a portál nyilvánosságra hozta a birtokában lévő dokumentumokat, melyek szerint hiába cáfolta a főváros a Városháza eladásának tervét, mintegy negyven milliárd forintért kínálnák az ingatlant.

400 milliós tanácsadói díjat kapna a közvetítő

Az Index birtokába került szerződés szerint már meg is bíztak egy ingatlanközvetítő céget, hogy vevőt keressen az ingatlanra. A dologhoz hozzátartozik, hogy

pont egy olyan cég igyekszik vevőt találni Budapest egyik legértékesebb telkére a rajta lévő műemléki védelem alatt álló épülettel együtt, amely évekkel ezelőtt az MSZP székházát is értékesítette.

A dokumentum szerint a Beák és Társa Ingatlanközvetítő Kft. az a cég, amelyet megbíztak az ügylet lebonyolításával. A szerződésben rögzítették: 1 millió 150 ezer euró, azaz több, mint 400 millió forint tanácsadói díj járna az ingatlanközvetítésért annak a cégnek, amelynek tulajdonosa Beák Attila Endre, aki elismert név az ingatlanközvetítői szakmában és a Magyar Ingatlanszövetség (Maisz) elnökségének is tagja. Beák neve 2009-ből lehet ismerős, hiszen az ő segédletével adták el a pártállami időkből megmaradt Köztársaság téri (ma II. János Pál pápa tér) MSZP-székházat. A szerződés szerint a városháza vételára 100 millió euró plusz áfa lenne, ami meghaladja a 40 milliárd forintot.

Mélygarázs a Városháza helyén

A dokumentum melléklete arra is kitér, hogy milyen hasznosítási lehetőségekkel kecsegtetheti a potenciális vevőt az ingatlanos cég. Az iratokban egyebek mellett kitérnek arra, hogy a beruházó építhetne egy 1500 férőhelyes, háromszintes mélygarázst, sőt akár 30 ezer négyzetméterrel is kibővíthetné az épületegyüttest.

„Megvalósítható a beruházás keretében vegyes rendeltetésű komplex elképzelés, tekintettel a terület kimagaslóan kiváló lokációjára, egyedi adottságára” – szerepel a melléklet szövegében, amelyben példákat is felsoroltak a hasznosítási lehetőségekre vonatkozóan. Ezek szerint – többek között – irodák, üzletek, bankcenter és szálláshely is kialakítható lenne a jelenlegi városháza helyén.

Ügyeskedés az építési engedélyek körül

A főváros hozzáállását a projekthez talán az érzékelteti a leginkább, hogy – a szerződés szövege szerint –

azzal csábítják a potenciális vevőt, hogy „lehetőség lesz az új tulajdonosnak, befektetőnek arra, hogy az adásvétel után igénybe vegyen olyan lehetőséget, ami az elképzelésének megfelelő építési engedélyek megszerzésében segítségére lehet”.

Mindezt egy műemlékvédelem alatt álló épület átalakításával valósítanák meg, egy olyan területen Budapest belvárosának szívében, amely világörökségi övezetben fekszik, és egy kiemelten védett régészeti lelőhely, a régi városfal húzódik keresztül rajta.

Cégbíróság által eltiltott Kft. a megbízó

A szerződésben megbízóként a Berki Zsolt tulajdonában lévő Northern Rock Kft. szerepel, amely úgy kínálja eladásra az ingatlant, hogy láthatóan beható ismeretekkel rendelkezik annak paramétereiről, valamint az értékesítéshez az önkormányzatnál meglévő jó kapcsolataira való célozgatással igyekszik megnyerni a majdani befektetőt.

A Northern Rock Kft.-t 2019 szeptemberében – nem sokkal Karácsony Gergely budapesti választási győzelme előtt – alapították, 3 millió forint jegyzett tőkével. Az Index információi szerint idén júliusban a cégbíróság eltiltotta a Kft.-t a további működéstől, így az hivatalból törlési eljárás alatt áll.

Együgyűség vagy korrupció?

Karácsony Gergely korábbi reakciójában azt is kifejtette, hogy nem tudja, kik a csütörtökön megjelent cikkben említett üzleti körök és milyen lépéseket tettek, ugyanakkor közismert, hogy Tüttő Kata főpolgármester-helyettes élettársi kapcsolatban élt a baloldali kormányok idején meggazdagodott Leisztinger Tamás nagyvállalkozóval, akivel kapcsolatban már felmerültek korrupciós vádak a 2019-es önkormányzati választás óta is. Például a BKV busztenderén egy Leisztinger Tamáshoz köthető cég, a CR-Facilities Vagyongazdálkodó Zrt. úgy nyert, hogy azt csupán néhány nappal az ajánlattételi határidő lejárta előtt jegyezték be.

Az ügy további pikantériája, hogy a most megbízóként szereplő Northern Rock Kft. tulajdonosa, Berki Zsolt korábban azzal vádolta meg Leisztingert, hogy az megzsarolta őket.

Tüttő Kata, mint városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes felel a Lánchíd felújításáért, ami 5 milliárddal drágább lett a baloldali városvezetés ügyetlenkedése miatt, és éppen az az A-Híd Zrt. nyerte meg a Lánchíd felújítására kiírt tendert, amelyik meghívta Karácsony Gergely helyettesét az egyik rendezvényére.