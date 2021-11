A baloldal adópolitikáját hozná vissza Márki-Zay

Mint ismeretes 2002-ben az akkori baloldali jelölt, Medgyessy Péter is arról beszélt, hogy nem szünteti meg a polgári kormány családtámogatási rendszerét, ehhez képest az MSZP–SZDSZ-kormányok egyik első lépése volt a családtámogatások elvétele. Emlékezetes eset például Magyar Bálint SZDSZ-es oktatási miniszter ügye, aki élt az első Orbán-kormány által létrehozott lakásvásárlási támogatással, majd néhány nappal később felére csökkent a támogatás összege. Ma is hasonló ügyektől hangos a sajtó, hiszen Jakab Péter, a Jobbik elnöke folyamatosan kritizálja a Fidesz–KDNP-kormány intézkedéseit, ehhez képest ő is felvette a családi otthonteremtési kedvezményt (csok). Márki-Zay sem mentes az efféle ügyektől, hiszen miközben a kormányt kritizálja, addig idén márciusban ő is élt a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásával.