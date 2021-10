Elemzők: Márki-Zay Péter bevándorláspárti, migrációs nézetei szervesen illeszkednek a baloldal politikájába

Megosztás Tweet



Hisztériakeltésnek nevezte a tömeges migrációt Márki-Zay Péter még 2018-ban. A politikus akkor egy lakossági fórumon beszélt arról, hogy a bevándorlás veszélyeivel a kormány csak hergeli az embereket és szerinte nem kell félni a bevándorlóktól, mert az érkezők nem bántanak senkit. Az elmúlt napokban egymás után láttak napvilágot a hódmezővásárhelyi polgármester korábbi, bevándorlókat támogató nyilatkozatai. Elemzők szerint a baloldal most próbálja ezekről elterelni a figyelmet, de hatalomra kerülésük esetén migránspárti nézeteiket azonnal átültetnék a gyakorlatba – számolt be az M1 Híradója.



„Ez a migránskérdés, ez tökéletesen alkalmas hisztériakeltésre” – állította Márki-Zay Péter még hódmezővásárhelyi polgármesteri kampányában 2018-ban. A politikus a migráció kapcsán akkor átvette a baloldal álproblémáról szóló állításait, sőt az egyik lakossági fórumon azzal érvelt a tömeges bevándorlás mellett, hogy az érkezők szerinte nem bántanak senkit.

„A legnagyobb veszélyt én nem abban látom, hogy itt tömegével jönnének a migránsok, hál’ istennek nem ismerek senkit, akit bántottak volna” – fogalamzott Márki-Zay Péter.

A politikus kijelentéseinek ellentmondanak a terrorakciók: 2016-ban a tunéziai terrorista, Anis Amri vezette azt a halálkamiont, amellyel a berlini karácsonyi vásáron tizenegy embert halálra gázolt, 49-et pedig megsebesített. Az iszlamista merénylő 2011-ben illegálisan érkezett Európába, hamis papírokkal került Németországba.

Párizs több pontján géppisztollyal és robbanószerrel felfegyverzett terroristák támadtak a járókelőkre és a vacsorázó, szórakozó emberekre 2015-ben. A merénylők 130 civilt gyilkoltak meg. Kiképzésük után az elkövetők közül többen a 2015-ös migránsáradatot kihasználva tértek vissza Európába.

Az egyedüliként életben maradt Salah Abdeslamról az is kiderült, hogy második generációs marokkói bevándorló, aki Brüsszelben született és francia állampolgárságot is kapott.

2019 nyarán a németországi Stuttgartban egy magát szíriainak valló bevándorló machetével támadt korábbi lakótársára. A brutális kegyetlenséggel végrehajtott gyilkosságot fényes nappal, a nyílt utcán hajtotta végre a férfi.

Az elrettentő példák dacára a baloldal miniszterelnök-jelöltje az elmúlt években többször is hangoztatta, hogy be kell engedni a migránsokat.

Márki-Zay Péter még idén augusztusban is arról beszélt, hogy az érkezők rövid időn belül beilleszkednek.

„Azok az emberek, akik mint a mi őseink, ide érkeznek hozzánk, a Kárpát-medencébe, ebbe a kis országba, azok érezzék jól magukat. Ez a legfontosabb dolog” – jelentette ki Márki-Zay Péter.

A baloldali előválasztáson aratott győzelme után szinte első dolga volt, hogy az amerikai liberális CNN egyik műsorában is hitet tegyen a nyitott határok mellett. A beszélgetést a csatornán egy olyan riport vezette fel, amelyben a migránsok előtt nyitandó biztonságos útról volt szó.

Néhány nappal később viszont itthon, a baloldal közös rendezvényén már éppen az ellenkezőjéről beszélt, és azt mondta: szerinte hazugság, hogy befogadná a migránsokat. Közösségi oldalán pedig azt írta, megtartaná a kerítést, és kiutasítaná a bűnöző migránsokat.

„Márki-Zay Péter migrációs nézetei szervesen illeszkednek a nyílt társadalomért küzdő európai és a Gyurcsány Ferenc vezette magyar baloldal politikájába” – szögezte le a Századvég Alapítvány vezető elemzője, Palócz André az M1-en.

Emlékeztetett, a baloldal kettős kommunikációját Karácsony Gergely buktatta le nemrég, amikor a német Die Zeitnek bevallotta, hogy

támogatják a bevándorlókat, de ezt eltitkolják majd a kampányban, mert ha kiderülne, nem nyernének választást.

Az elemző szerint így tesz Márki-Zay Péter is, aki itthon ugyan próbál ködösíteni, de a külföldi sajtóban most is nyíltan beszél a migránsok támogatásáról. „Márki-Zay Péter letette a garast amellett, hogy ő igenis a Gyurcsány Ferenc-i politikával és a nyitott kapuk politikájával ért egyet” – hangsúlyozta Palócz André. Ezt az elvet Gyurcsány Ferenc 2015, vagyis a migrációs válság kirobbanása óta képviseli.

A volt miniszterelnök többször hangoztatta, hogy a határzárat aggályosnak tartja, és hogy szerinte a tömeges bevándorlás nem rejt veszélyeket. A 2015-ös, 130 ártatlan ember halálával végződött párizsi terrortámadás után Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott: „jobban kell félni a kutyapiszoktól, mint a terroristáktól.”