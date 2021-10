Márki-Zay Péter: Inkább pozitív, mint negatív hatást gyakorol a nagyszámú bevándorló

Márki Zay Péter ma már óvakodik a migráció kérdésében megnyilatkozni, azonban korábbi megjegyzéseit lajstromba vette az M1 keddi adása, amelyből kiderül: a baloldali kormányfőjelölt is támogatja a bevándorlást. A baloldal miniszterelnök-jelöltje szerint „Magyarország igenis, nemcsak, hogy képes befogadni messziről jött embereket, de jól is jár, jól is járna nagyon sokakkal” – közölte az M1 Híradó.