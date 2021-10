Karácsony elárulta, hogy unta a miniszterelnök-jelölti vitákat, közben az jutott eszébe, hogy a gyereke megy-e röplabdaedzésre

Megosztás Tweet



„A miniszterelnök-jelölti vitákat untam. Ott voltam, tudtam, hogy ezt nagyjából egymillió ember nézi most, és két kérdés között az jutott eszembe, hogy a gyerekem megy-e röplabdaedzésre” – nyilatkozta Karácsony Gergely egy videóinterjúban.

Karácsony Gergely a Jelen hetilap JelenValó című műsorában adott interjút, amelyben egy érzékletes képpel utalt miniszterelnök-jelölti megméretései során – azaz az idei baloldali előválasztáson, valamint a 2018-as országgyűlési választás előtt – többször hangoztatott ódzkodására a vonatkozó kampányokban.

– árulta el az interjúban, majd hozzáfűzte: azok számára, akik iszonyatosan sokat dolgoztak azon, hogy ő miniszterelnök legyen, sértő lehet ezt hallani, de „nem akar őszintétlen lenni”. Önazonos döntésnek érezte a visszalépését. Kommentek lepték el a baloldali sajtó vonatkozó cikkének Facebook-posztját, a 444.hu hozzászóló olvasói túlnyomórészt csalódott hangnemben vélekednek Karácsonyról. A főpolgármester elárulta azt is,

a DK azzal is megzsarolta, hogy többet nem lesz főpolgármester.

Ismeretes, a főpolgármester a baloldali előválasztás idején elmondta, hogy Gyurcsány Ferenc zsarolni próbálta, ezeket az sms-üzeneteket pedig archiválta. Karácsony az interjúban úgy fogalmazott, hogy „ az egyturbulens” időszak volt, amikor ilyen mondatok elhangoznak. Hozzátette, hogy a fenyegetésekből még soha nem lett semmi, pedig politikai karrierje során már azt is mondták neki, hogy „tudjuk, hova jár a gyereked óvodába”.

Karácsony az interjúban kitért arra is, hogy politikusi karrierje alatt szerinte mindig a politika megújításáról beszélt, és ehhez próbált szövetségeseket találni azok körében, akik már régebben is politizáltak. Hozzátette, nem látja ebben az ellentmondást, majd a BKK igazgatósági elnökének kinevezett Draskovics Tibort hozta fel példaként, aki a Medgyessy-, a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány több miniszeri posztjában is megfordult, ám miként Karácsony fontosnak tartotta kiemelni: „a tisztességes szakember ezúttal nem politikai, hanem cégvezetői pozícióban tevékenykedik”.

Megjelenése után a Jelen interjúját szemléző baloldali orgánumok, kiváltképp a 444.hu vonatkozó posztjának kommentfalát ellepték a baloldali érzelmű olvasók túlnyomórészt csalódott és ingerült hangvételű hozzászólásai.

Ezek között többen is felidézték Karácsony 2017 végén, az országgyűlési választáson akkor szintén minisztelnök-jelöltként indult politikusnak a kampányban kiszivárgott megjegyzését, miszerint: „A f…ért hagytam magam rábeszélni erre a miniszterelnök-jelöltségre!?” A legtöbb kommentelő annak a véleményének adott hangot, hogy a politikus megnyilvánulásai miatt egyre jelentéktelebbé válik („Akármilyen magas is vagy Gergő, egyre kisebbnek tűnsz”), visszavonulásával pedig Karácsony becsapta a választóit. Ugyanakkor sokan firtatták azt is, hogy „minek és miből” vert el a főpolgármester félmilliárd forintot a baloldali előválasztási kampányára.