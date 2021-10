Tovább tartanak a tüntetések vidéken – Őszöd’15

Megosztás Tweet



Tovább tartanak a vidéki tüntetések Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és a kormány távozását követelve. A debreceniek a végsőkig kitartanak, amíg le nem mond Gyurcsány Ferenc és kormánya. Civilek bejelentették, hogy a Dél-Dunántúlon több megyére kiterjedő kormányellenes forgalomlassító tüntetést szerveznek.

A debreceni tüntetők ovációval és tapssal fogadták a fővárosból érkező híreket: a mintegy száz tüntető előtt Ágoston Tibor, a debreceni megmozdulások állandó szónoka ismertette, hogy nem ürítik

ki a Kossuth teret. „Köszönjük a köztársasági elnök úrnak, köszönjük a magyar rendőröknek” – mondta a szónok, aki szerint ezzel első győzelmüket aratták a Kossuth téri tüntetők.

A debreceniek egyetértettek abban is, hogy az első győzelem után a végsőkig kitartanak, amíg le nem mond Gyurcsány Ferenc és kormánya. Az 1956-os hősökre és áldozatokra emlékezve mécseseket gyújtottak a Kossuth-szobornál, s elhelyeztek egy kisméretű kopjafát és egy lyukas magyar zászlót.

Szekszárdon is megtapsolták a tüntetők a „Kossuth tériek győzelmét”, hogy maradhatnak a Parlament előtt október 23-án is. A Garay téren összegyűlt száz tüntető közfelkiáltással úgy döntött, hogy ők is elmennek Budapestre. Bejelentették, hogy a környező városokkal összefogva szombattól forgalomlassító demonstráció indul többek között Szekszárdról, Pécsről, Bajáról, Paksról a főútvonalakon.

Szeged belvárosában mintegy százötven tüntető követelte Gyurcsány Ferenc távozását. A demonstráció szónoka a múzeum épülete előtt Bodó Imre Tiszasziget fideszes polgármestere volt, aki arról beszélt, hogy a vesztébe rohanó országon csak az összefogás, a nemzet egysége segíthet.

Kaposvár főterén és Székesfehérváron száz-százan tüntettek Gyurcsány Ferenc miniszterelnök távozását követelve.

Érd központjában tucatnyi, a Kossuth téri demonstrálókkal szolidaritást vállaló tüntető gyűlt össze zászlókat lengetve. Balogh Béla, a demonstrálók szóvivője az MTI-nek elmondta: a főként helyi vállalkozókból álló csoport október 25-ig esténként tart demonstrációt.

Forgalomlassító demonstrációk a Dél-Dunántúlon

Több megyére kiterjedő kormányellenes forgalomlassító tüntetést szerveznek szombattól a Dél-Dunántúlon civilek - tájékoztatta az MTI-t a demonstráció szervezője.

Az érintett rendőrkapitányságokon bejelentettük a demonstrációt, terveink szerint három napon át délután 15-18 óráig Bács-Kiskun, Baranya és Tolna megyét érintő útvonalakon, a 6-os, 61-es, 55-ös és 56-os főútvonalakon vonulunk végig a kitűzött települések között oda és vissza - közölte Szőts Béla szervező pénteken.

Hozzátette: a demonstráció célja, hogy a társadalomban, a közéletben tapasztalható morális válság, illetve a kialakult gazdasági válság felelőseinek távozását, felelősségre vonásukat követeljük.

