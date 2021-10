Politológus: Márki-Zaynak nincs hátországa, így a döntés mindenben Gyurcsányé

Megosztás Tweet



A Századvég Alapítvány legújabb tanulmánya szerint megkérdőjelezhetetlen a Demokratikus Koalíció szerepe a baloldali tömbön belül. Elemzők azt állítják: valójában a jobboldaliként beállított Márki-Zay Péter győzelmével akarják most eladni a valódi megújulásra képtelen, ismét Gyurcsány Ferenc által dominált baloldalt. A DK-n kívüli balliberális erők pedig azáltal, hogy szövetkeznek Gyurcsány Ferenccel, a saját szavazóbázisuk fokozatos lemorzsolódását idézik elő, miközben hozzájárulnak az ex-kormányfő visszatéréséhez – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.



Kiszelly Zoltán, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója elmondta: Márki-Zay már 2018-ban is a baloldali pártok támogatásával indult és ezt látjuk azóta is, hiszen most egy baloldali blokk részeként jelenik meg.

A politológus hangsúlyozta, hogy a baloldali előválasztás első fordulójában már eldőlt, hogy a DK viszi a legtöbb egyéni körzetet és valószínűleg a legnagyobb baloldali frakció lesz a parlamentben.

Gyurcsány Ferenc tegnapi Facebook-videójára utalva Kiszelly elmondta, hogy annak az az üzenete, hogy a DK-nak és a vele szövetséges Jobbiknak „meghatározó szava lesz, ezzel igazából azt üzente az előválasztáson résztvevő embereknek, hogy hát akármit is döntöttetek, majd mi a parlamentben, majd az a hat párt el fogja dönteni, hogy ki lesz a miniszterelnök, ha úgy alakul.”

Az elemző felhívta a figyelmet arra, hogy

érdemes Medgyessy Péterre tekinteni, amikor Márki-Zay beszél, hiszen 2002-ben Medgyessy is megígérte, hogy megtartják az otthonteremtési támogatásokat, aztán mégis eltörölték azt. A politológus szerint ennek fényében kell értékelni Márki-Zay nyilatkozatait is.

Márki-Zaynak Medgyessyhez hasonlóan nincs hátországa és bár most ezt igyekszik elérni, hogy egy hetedik pártot akar beleszuszakolni az összefogásba.

Ráadásul Márki-Zay mögött olyan pártok vannak, melyek egészen mást mondanak mint ő és erre utalt Gyurcsány Ferenc is, hogy a parlamentben majd a DK és a pártok eldöntik, hogy mit engednek meg Márki-Zay Péternek.