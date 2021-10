Őszöd’15 – Csókay András: Az őszödi beszéd után nem történt valódi bocsánatkérés

Megosztás Tweet



15 év, 15 gondolat az őszödi beszédről! A hirado.hu-nak 15 közéleti személyiség fejtette ki a véleményét arról, hogy milyen hatást gyakorolt Magyarországra Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnök 2006-os hazugságbeszéde. Csókay András idegsebész szerint azzal, hogy nem történt meg a beszéd után a valódi bocsánatkérés, nagyon nehéz a kiengesztelődés.

Csókay András idegsebész-professzor (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Az őszödi beszéd demoralizálta az országot, és főleg a fiatalságra volt rossz hatással. Ugyanis a fiatalság mindig jobban bízik a vezetőkben meg a felnőttekben, és a beszéd után ilyen kiábrándító módon csalódni nagyon rossz dolog – fogalmazott a hirado.hu-nak Csókay András nemzetközi hírű idegsebész.

A sebészorvos szerint az a legnagyobb probléma, hogy elmaradt az igazi, szívből való bocsánatkérés:

Mindnyájan hibázunk, hibázhatunk, nagyot is, ilyen van. De azzal, hogy nem történt meg a bocsánatkérés, nagyon nehezen történik meg a kiengesztelődés is, és ez egy nagyon nagy baj. Ez egy kútmérgezés maradt az országunkban. De bízunk még az emberi lelkiismeretben, várjuk, hogy ez megtörténjék. Természetesen ezzel együtt, aki ekkorát hibázik, annak érdemes visszavonulni adott esetben a szakmájától, különösen, ha politikus, de ez sem történt meg, pedig ez is megmutathatná a bocsánatkérés őszinteségét – zárta gondolatait Csókay András.

Őszöd’15 – Máthé Áron: Gyurcsány Őszödön valójában ledobta a politikai atomot a saját táborára

Máthé Áron történész, szociológus szerint a beszédben a kommunista elszántság, a kádári magyar kisszerűség és a Rejtő Jenő-féle kicsit komikus, kicsit életveszélyes alvilág hangja szólalt meg.

Őszöd’15 – Hargitay András: Az októberi rendőrattakhoz hasonló összetűzésre 1956 óta nem volt példa

Hargitay András Európa- és világbajnok úszó szerint a beszéd gyakorlatilag egy vallomás volt: hazudtak reggel, éjjel meg este.

Őszöd’15 – Dörner György: Csúfosan elzavarták azt a hatalmat, amely az őszödi beszédet tudta kipréselni magából

Dörner György Kossuth-díjas színművész, az Újszínház igazgatója szerint az őszödi beszéd mind a jelen és a jövő Magyarországára meghatározó jelentőséggel bír.

Őszöd’15 – Kötter Tamás: A gyurcsányi hatalom brutálisan, bosszúból lépett fel

Kötter Tamás író és ügyvéd szerint a 2006-os esemény a rendszerváltás követő időszak egyetlen és kiemelkedő véres erőszakba torkolló történése, ahol a hatalom brutálisan, bosszúból, indokolatlanul lépett fel a tüntetőkkel szemben.

Őszöd’15 – Rátóti Zoltán az őszödi beszédről: Ma annak lehetünk tanúi, hogy a múlt visszatér

Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas színész szerint a 2006-os könnygránátos, lovasrohamos ősz a jogtiprás utcai demonstrálása volt Európa szívében.



Őszöd’15 – Nemcsák Károly: A Gyurcsány-kormánynak le kellett volna mondania az őszödi beszéd elhangzása után

Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója szerint a beszéd óta felnőtt egy olyan generáció, amelyik távolabbról figyeli a beszédet és a hatásait. Érdemes megmutatni nekik is, hogy mi történt pontosan akkor.

Őszöd’15 – Reviczky Gábor: Egy ilyen beszéd után azonnal le kell mondani

Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész szerint az emberek nagy része az őszödi beszédet kikérte magának, és ennek végül meg is lett az eredménye, Gyurcsánynak távoznia kellett a hatalomból.

Őszöd’15 – Rákay Philip: Gyurcsány morális és politikai értelemben is egy odakozmált ember

Rákay Philip az őszödi beszéd tragédiáját abban látja, hogy a hazugságaival lebukott Gyurcsány a mai napig tényezőnek számít és nem tűnt el a közéletből.



Őszöd’15 – Bese Gergő: Az őszödi beszéd egy olyan lebukás, amit hiába próbálnak megmagyarázni

Bese Gergő atya szerint a beszéd egy olyan lebukás, amit bárhogy próbálnak megmagyarázni, valójában a nép félrevezetése volt.

Őszöd’15 – Balázs Péter: A véleményem lesújtó, az őszödi beszéd minden szegmensében felháborító

A színművész szerint a legfelháborítóbb az, hogy ma „ez a hazug társaság az ország vezetésére ácsingózik”.

Őszöd’15 – Nagy Feró: Olyan, mintha csak mi, idősebbek emlékeznénk az őszödi beszédre

A zenész azt mondta, hogy amikor először meghallotta a beszédet, nem akarta elhinni, hogy igaz lehet.

Őszöd’15 – Bayer Zsolt: Lelepleződött a mindenre képes, aljas politika és annak képviselője

Az újságíró szerint alapvetően változtatta meg a beszéd a magyar politikai életet, a magyar belpolitikát.

Őszöd’15 – Dopeman: Gyurcsány történelmi bűnt követett el

Pityinger László, azaz Dopeman szerint Gyurcsány csupán arra jó, hogy „legyaluljon” egy ellenzéki közösséget.