Dömötör: Karácsony visszalépésével is Gyurcsány diktálja a tempót a baloldalon

Megosztás Tweet



Karácsony Gergely visszalépésével is Gyurcsány Ferenc diktálja a tempót a baloldalon – mondta Dömötör Csaba. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arról is beszélt, hogy minden magyar ember érezni fogja a gazdasági fellendülés eredményét a kormány által bejelentett intézkedéseknek köszönhetően.

Dömötör Csaba a Magyar Nemzetnek kifejtette: valójában mindegy, hogy ki nyeri az előválasztásnak nevezett „maszkabált”, mert a mindenkori politikai erőviszonyokat az határozza meg, hogy kinek hány képviselője van az Országgyűlésben. Márpedig az első fordulóban eldőlt, hogy a DK-nak lesz a legtöbb, remélhetőleg továbbra is ellenzékben – jegyezte meg. Ez azt jelenti, hogy a DK hozza majd meg a döntéseket, és mindegy, hogy kit raknak a kirakatba.

Bárhogy is legyen, a kirakatba állított szereplők mögött ugyanazok az arcok jelentkeznek a hatalomért, mint korábban – fogalmazott a politikus.

Márki-Zay Péterről úgy vélekedett: egy párt és képviselőtársak nélküli ember csak akkor lehet baloldali miniszterelnök-jelölt, ha megállapodik a baloldallal, és Márki-Zay ezt minden bizonnyal megtette. Hozzáfűzte, hogy bár Márki-Zay jobboldali politikusként határozza meg magát, ugyanakkor úgy viselkedik, olyanokat mond és úgy is cselekszik, mint egy baloldali politikus, és semmi köze a jobboldalhoz.

Dömötör Csaba hangsúlyozta, a kormány mindettől függetlenül teszi a dolgát; az a feladata, hogy erősítse az országot és újraindítsa a gazdaságot. Az ennek érdekében született döntések közül kiemelte, hogy biztosnak látszik a családi adó-visszatérítés, a zöldcsokkal tovább bővült az otthonteremtési program, jó esély van a kétszázezres minimálbérre is, és januártól a 25 év alatti fiataloknak nem kell majd személyi jövedelemadót fizetniük.

A kormány a járvány nehézségei ellenére is bizonyítani fogja, hogy a mostani az országépítés időszaka. Azonban Budapest példája is mutatja, hogy akár egy év alatt is le lehet rombolni azt, amiért magyarok milliói egy évtizedet dolgoztak. Tanuljunk ebből, és ne hagyjuk, hogy a baloldal az országgal is megtegye azt, amit a fővárossal! – figyelmeztetett Dömötör Csaba.

A címlapfotó illusztráció.