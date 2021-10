Elemző: a baloldalon hatalomtechnikai alkukon alapuló ellenzék jött létre

Megosztás Tweet



A jelenleg is heves viszálykodás övezte ellenzéki együttműködésben várhatóan tovább gyűrűznek majd a konfiktusok – mondta Deák Dániel, a XXI. Századi Intézet elemzője az M1 Ma reggel című műsorában. Az intézet legfrissebb tanulmánya szerint ennek oka, hogy a baloldalon hatalomtechnikai alkukon alapuló ellenzék jött létre, amelynek sem közös ideológiája, sem közös víziója nincsen, így kormányzásképtelen.

A több-, illetve sokpárti koalíciós kormányzás jellemzően kormányválságokba torkollik vagy politikai instabilitást von maga után egy ország irányításában, elég csak körbenéznünk a térségben: Szlovákiában, Csehországban vagy Romániában, ahol az elmúlt tíz évben több kormány állt fel, mint ahány év eltelt - hívta fel a M1 nézőinek figyelmét Deák Dániel, a XXI. Századi Intézet elemzője. A szakértő szerint

a koalíciós országvezetésben nincsen stabil politikai irányítás, amely kijelölné az irányokat és kézben tartaná a különböző szakpolitikai kérdéseket.

Ezzel szemben a marakodó, civakodó politika jellemzi a négy-, öt, -hatpárti országvezetést, aminek érződik a negatív hatása a gazdaságban és a társadalomban is. Magyarország is megtapasztalta ezt: a MSZP-SZDSZ kormányban csak két párt volt, a végére mégis felbomlott a koalíció. Ennek az eredménye volt az is, hogy a 2008-as gazdasági világválságot követően az akkori Gyurcsány- és Bajnai-kormány nem tudta, milyen intézkedéseket hozzon. Maradt az elmélyülő válság és maradtak a megszorítások.

Egy, a jelenlegihez hasonló, krízisekkel teli időszakot csak azok az országok képesek sikeresen átvészelni, amelyeknek a kormánya stabil és egyértelmű irányt mutat állampolgárainak és gazdasági szereplőinek számára. Enélkül az ország beleragad a válságba, képtelen nyertesen kijönni a különféle krízishelyzetekből. Elég csak arra gondolni, hogy 27 uniós tagállamból csak tíz érte el a válság előtti gazdasági teljesítményi szintet. Magyarország köztük van, ám 17 másik ország nem ilyen szerencsés

- hangsúlyozta Deák Dániel.

Az elemző szerint a jövői évi országgyűlési választás előtt fél évvel immár hét párt, illetve mozgalom követel helyet magának a pozíciók osztogatásánál, és ahogy láthatjuk,