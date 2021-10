Varga Judit: Tovább dolgozunk a magyar gyermekek védelméért

Megosztás Tweet



Az igazságügyi miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy újabb törvénycsomagot nyújtottak be a parlament elé a gyermekek védelme érdekében.

Varga Judit Facebook-oldalán közzétett bejegyzése szerint a törvénycsomag „újabb hatékony eszközökkel segíti elő a gyermekek mindenek felett álló érdekének érvényesülését.”

Mint fogalmazott, céljuk a jogszabály-módosítással megteremteni annak a lehetőségét, hogy a bíróság az egyik szülő kérelmére is elrendelhesse a közös szülői felügyeletet, mérlegelve azt, hogy mi szolgálja legjobban a kiskorú gyermek érdekét. Továbbá annak a lehetőségét is biztosítják, hogy a bíróság úgy is rendelkezhessen, hogy a szülők felváltva, azonos időtartamban gondoskodjanak a gyermekükről.

„Így a válás a gyermek számára nem jelent elszakadást egyik szülőjétől sem”

– hangsúlyozta a tárcavezető.

A kormányzat eddigi, a gyermekvédelem ügyében megtett lépéseit is értékelte az igazságügyi miniszter:

„Megerősítettük a gyermekvédelmi jelzőrendszert. A gyermekek veszélyeztetettségét észlelő- és jelzőrendszer mára négyszintű szervezetrendszerben valósul meg: helyi, járási, megyei és országos szinten.

Sikerült rövidebb határidőket megállapítani a sürgős döntést igénylő helyzetek kezelésére, így gyorsabban születhetnek meg a bírói döntések családjogi ügyekben.

Folyamatosan biztosítjuk a kiskorú gyermekek kíméletét a családjogi perekben.

Lehetővé tettük, hogy a gyermekek minél hamarabb hozzájussanak a tartásdíjhoz, ezzel együtt növeltük a gyermektartásdíjak behajtásának eredményességét.

Fokozott eljárási garanciák mellett hatékonyabbá tettük a kapcsolattartást rendező határozatok végrehajtását.

A gyermekek számára valódi lehetőséget adtunk véleményük kifejtésére.”

A miniszter asszony bejegyzése végén hangsúlyozta, hogy folytatják a megkezdett munkát a Családjogi Szakértői Munkacsoporttal és a több mint 20 civil szervezet részvételével működő Családjogi Civil Munkacsoporttal, valamint az idén megalakult operatív munkacsoporttal.