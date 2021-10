Fekete-Győrt figyelmeztették, hogy bukhat a Gyurcsány-show-n, mégis benevezett rá

Hivatalosan is megvan a baloldali előválasztás következő áldozata: a gyenge eredménye miatt megbukott Momentum elnöke. Fekete-Győr Andrástól vasárnap vonta meg a bizalmat a párt küldöttgyűlése. A Momentum és Fekete-Győr András 2017-ben szerzett ismertséget, amikor a budapesti olimpia ellen kampányolt a párt. Akkoriban még azt ígérték, hogy egy új korszakot nyitnak. Azóta már a Momentum is Gyurcsány Ferenc baloldali szövetségéhez tartozik – számolt be az M1 Híradója.