Fidesz: megfélemlítik a jogaikkal békésen élni akaró állampolgárokat – Őszöd’15

A Fidesz álláspontja szerint politikai szempontok befolyásolják a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) tevékenységét. Szilvássy György kancelláriaminiszternek és az NBH vezetőjének is mennie kellene, azonban nem követelik a lemondásukat, mert úgyis tudják, hogy ez nem történne meg – erről Kövér László és Demeter Ervin, az Orbán-kormány egykori titokminiszterei beszéltek szerdai sajtótájékoztatójukon.

Kövér László és Demeter Ervin, a polgári titkosszolgálatokat felügyelő két volt tárca nélküli miniszter Mi történt az NBH-ban? címmel sajtótájékoztatót tart a Képviselői Irodaházban. (Fotó: MTI/Kollányi Péter)

A két politikus az NBH hétvégén kibocsátott közleményét kifogásolta, amelyben a hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy a békés és törvényes demonstráció tömegzavargássá alakulhat át, melyben a részvevők – tekintet nélkül eredeti szándékukra – akár puszta jelenlétük miatt is bűncselekmények elkövetőjévé válhatnak. A bírói gyakorlat szerint ugyanis aki jelen van egy bűncselekmény elkövetésénél és jelenléte szándékerősítő hatással lehet a bűncselekmény elkövetőjére, pszichikai bűnsegédként maga is a bűncselekmény elkövetőjévé válik – írta az NBH.

Kövér László szerint ugyanakkor abszurd, hazug és manipulatív ez a jogértelmezés, mert megfélemlíti a jogaikkal békésen élni akaró állampolgárokat, és lényegében megszünteti a jogállamiságot Magyarországon. Hiszen - folytatta - ha komolyan vesszük az NBH közleményét, akkor eszerint a kormánynak a szabadságjogok eltörlésére irányuló alkotmánymódosítást kellene kezdeményeznie, vagy akár az MTV székházának ostrománál tapasztalt rendőri passzivitást is pszichikai bűnsegédletnek kell tartani.

Politikai hátsó szándékoknak tesz engedményeket az NBH, piszkos politikai játszmák végrehajtójává vált – fogalmazott Kövér László, aki szerint az NBH-nak nem is hatásköre, hogy jogértelmezéseket adjon.

A két volt titokminiszter arról beszélt, hogy a jelenlegi hatalom a titkosszolgálatokat saját öncélú hatalmi érdekeinek szolgálatába állítja, ezért megingott a bizalmuk az NBH-ban, és annak vezetőjében, Galambos Lajosban, akit nem tartanak alkalmasnak posztja betöltésére.

Kövér László hozzátette: Szilvássy György kancelláriaminiszternek és az NBH vezetőjének is mennie kellene, azonban nem követelik a lemondásukat, mert úgyis tudják, hogy ez nem történne meg. Mindössze arra kérik Galambos Lajost, fontolja meg, hogy alkalmasnak tartja-e a magát a történtek után.

A fideszes politikus szerint az NBH vezetője „saját szervilizmusának lett áldozata”, bátorság, kurázsi híján sodródott bele ebbe a méltatlan szerepbe. Kérdésre válaszolva elmondta: a nemzetbiztonsági bizottság munkájában továbbra is részt vesznek, sőt szigorú vizsgálatot rendelnek el „a legkisebb rezdülésre, amely az alkotmányellenes működés gyanúját veti fel”, Galambos Lajos számára pedig világossá teszik, hogy hiteltelen személynek tartják.

Demeter Ervin úgy vélte, hogy „az ötvenes évek levegője lengi be a magyar közéletet”, az ötvenes évekhez hasonló módon lopakodva, de egyre erőteljesebben rombolja a kormány a demokrácia intézményeit. A kormány ellehetetleníti az Országgyűlés ellenőrző funkciójának érvényesítését, kilóra próbál megvásárolni köztisztviselőket és újságírókat, közérdekű adatokat hamisít meg és tüntet el, korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát - sorolta érveit a politikus, aki szerint az NBH sem most először, hanem például az országgyűlési választások előtti szlovák bombafenyegetés alkalmával, valamint a Fidesz szeptember 23-i nagygyűlésének megakadályozásával is politikai szerepet vállalt.

Kövér László a Fidesz lefújt nagygyűlése kapcsán azt mondta: a robbantásos merényletekre vonatozó információt nem tartották megalapozottnak, azonban mivel „bármire képesnek” tartották a kormányt, azért döntöttek a rendezvény elhalasztása mellett. Hangsúlyozta: még mindig nem tudják, hogy ki azok az ismert megfigyelt személyek, akik a merényleteket végre akarták hajtani.

A Nemzetbiztonsági Hivatal közleménye

A Nemzetbiztonsági Hivatal politikamentesen és felelősségtudattal végzi törvényi feladatát, az alkotmány és a törvényi felhatalmazások betűjéhez és szelleméhez ragaszkodva.

Ennek tett eleget az NBH akkor is, amikor honlapján közzétette azt a tájékoztatást, hogy erőszakos cselekmények színhelyén az azokban részt nem vevőket is veszély fenyegetheti.

Az NBH főigazgatója pedig, mint eddig, továbbra is a törvényekhez ragaszkodva végzi munkáját, nem enged semmiféle ezzel ellentétes nyomásnak, és változatlanul kész a teljes körű együttműködésre az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságával.

