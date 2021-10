Fidesz: a gyermekek védelme miatt is meg kell állítani a baloldalt

Megosztás Tweet



A gyermekek védelme miatt is meg kell állítani a baloldalt, amely egyértelművé tette, hogy be akarja engedni az LMBTQ-aktivistákat az iskolákba, és el akarják venni a szülőktől azt a jogot, hogy ők nevelhessék fel a gyermekeiket – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön, az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában.

Hollik István úgy fogalmazott, „2022-ben nem csak arról döntünk, hogy Magyarország bevándorlóország lesz-e vagy sem, arról is döntést kell hoznunk, hogy gyermekeink milyen hatások alatt nőnek fel”.

Kiemelte, a Fidesz-KDNP törvényt hozott a gyermekek védelmére, mert meggyőződése, hogy a gyermekek szexuális nevelése kizárólag a szülők joga és azt tőlük senki nem veheti el.

„Az is egyértelmű, hogy a magyar baloldal rászabadítaná az LMBTQ-aktivistákat az óvodákra és az iskolákra, ezt többen egyértelművé is tették” – mondta.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ebben semmi meglepő nincs, „hiszen a baloldaliak minden európai országban ezt teszik, ahol hatalmon vannak: egyre kisebb gyerekek körében és egyre agresszívabban terjesztik az LMBTQ-propagandát”.

„Sokszor a szülők megkérdezése nélkül az óvodai és iskolai oktatás részévé teszik és a gyermekek körében gátlástalanul népszerűsítik a nemi átalakító kezeléseket és műtéteket” – húzta alá.

Hollik István hangsúlyozta, „a magyar baloldal ebben az ügyben is szolgaian teljesítené Brüsszel és a Soros-hálózat elvárásait”.

„Brüsszelben már ezt is teszik, itthon nem dicsekednek vele, de a magyar baloldal európai parlamenti képviselői - Gyurcsánynével az élen - minden LMBTQ-előterjesztést megszavaznak”– mondta a kormánypárti politikus.

Kiemelte, „nemcsak Dobrev Klára, hanem a többi DK-s képviselő is, és a momentumosok és a szocialisták is, mindannyian szorgalmasan nyomogatják a gombokat Brüsszelben, amikor az LMBTQ-propaganda előterjesztéseiről van szó”.

„Sőt megszavazták a saját hazájuk elleni állásfoglalást is a gyermekvédelmi törvény miatt, és most is minden erejükkel fűtik a Magyarország elleni támadásokat ”– mondta Hollik István, aki ismét arra kért mindenkit, hogy írja alá a Fidesz Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! petícióját.