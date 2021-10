Újabb fotó bizonyítja az ózdi jelölt náci érzelmeit, aki mellett a DK és a Jobbik is kitartott

Megosztás Tweet



Heteken keresztül mentegette Farkas Péter Barnabást az ellenzék propagandája azzal, hogy „karlendítésnek látszó mozdulatot tesz" ahelyett, hogy beismerték volna: a jobbikos politikus náci karlendítéssel köszön egy 2018-ban készült fotón. Egy újabb, a hazai online sajtóban hétfőn felbukkant fénykép azonban minden kétséget eloszlathat.

Országszerte indulatokat váltott ki az atv.hu által szeptember 22-én nyilvánosságra hozott kép, melyen a jobbikos Farkas Péter Barnabás látható náci karlendítésre hasonlító kézmozdulattal egy lengyelországi holokauszt múzeum előtt. A képen Ózd alpolgármestere látható, aki az ellenzéki összefogás jelöltjeként indult Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3. választókerületében.Farkas a fotó nyilvánosságra kerülését követően az atv.hu-nak elismerte, hogy ő szerepel a 2018-ban készült képen, a náci karlendítést viszont tagadta. „A kéztartásom nem náci karlendítés volt, hanem egy pillanatfelvétel erről az integető mozdulatomról, aljas rágalom ennek ellenkezőjét belemagyarázni” – magyarázta a jobbikos politikus.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke azt mondta:

„Hogy rövidre zárjam: eszemben sincs megvonni a támogatásomat!”

Szerinte ugyanis Farkas Péter Barnabás képes legyőzni a Fidesz jelöltjét Ózdon és környékén, és neki csak ez számít.

fotó: Bennfenntes.net

A DK miniszterelnök-jelöltje szintén kitartott Farkas mellett. Dobrev Klára úgy fogalmazott a 24.hu-nak a múlt héten adott interjúban: elhiszi, hogy Farkas Péter Barnabás nem kart lendít, hanem csak integet.

„Minden jelölt aláírt egy értéknyilatkozatot, ígéretet téve, hogy onnantól kezdve annak szellemében politizál. Amíg nem bizonyosodik be az ellenkezője, én hiszek abban, hogy ezt komolyan is gondolják.

És eddig nem kellett egyetlen egy jelöltben sem csalódni” – fogalmazott Dobrev.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom részéről Márki-Zay Péter azt mondta: még fontolgatják, megvonják-e a támogatásukat. Erről a következő elnökségi ülésen fognak dönteni, de az már az előválasztás első fordulója után lesz.

A Momentum elsőként vonta meg a támogatást Farkastól, később így tett az MSZP is, majd Karácsony Gergely is jelezte, nem fér bele neki az, amit az ózdi jelölt tett, végül az LMP is kihátrált Farkas mögül.

A Bennfentes által közzétett újabb fotón – ami ugyanott, a lengyelországi Katowicében található Holokauszt Múzeum előtt készült – egyértelműen náci karlendítés közben látható Farkas Péter Barnabás.

Címlapfotón: Farkas Péter Barnabás, a Jobbik ózdi jelöltje náci karlendítéssel köszön a katowicei Holokauszt Múzeum előtt (Forrás: bennfentes.net)