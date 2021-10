„Gyurcsány hatalomban maradása »ezermilliárdokba« fog kerülni a magyaroknak” – Őszöd’15

Megosztás Tweet



Megtartja a Fidesz nagygyűlését a Kossuth téren, mivel az Orbán Viktor által szabott határidőn belül a kormánykoalíció nem tett határozott lépést a Gyurcsány leváltására; Orbán Viktor szerint Gyurcsány Ferenc hatalomban maradása „ezermilliárdokba” fog kerülni a magyar embereknek, erre fog elmenni az adóemelés, a vizitdíj és minden forint, amit most elszednek az emberektől.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke sajtótájékoztatót tart a Képviselői Irodaházban (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Orbán Viktor arra kérte Magyarország szabadságot, demokráciát és őszinteséget szerető híveit, hogy pártállástól függetlenül jöjjenek a Kossuth térre pénteken 16.00. órára, és hozzanak magukkal egy jó hangos vekkerórát, valamint október 6-ra való tekintettel mécsest és nemzeti színű zászlót is.

Kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy a 18 óráig tartó pénteki rendezvényen közli majd, hogy a következő napokban milyen rendezvényeket tartanak. „Hosszú menetrendünk van, október 23., az közel van” – válaszolta arra a felvetésre, hogy a Fidesz az ötvenhatos forradalom 50. évfordulójának napjáig jelentett be rendezvényt a Kossuth térre.

Mint mondta, a „minden napra kijelölt főszónokokról” csütörtökön délután hoznak döntést, ekkor rakják össze a végleges menetrendet. Orbán Viktor közlése szerint a vidéki tüntetéseken való részvételéről egyelőre nem született döntés, mint mondta, ha teheti, Budapesten marad, bár amennyiben olyan meghívás érkezik, ami elől nem lehet kitérni, akkor elmegy.

Orbán Viktor kijelentette: a jelenlegi helyzetet nem lehet stabilizálni, új helyzetet kell teremteni, ezért minden alkotmányos, demokratikus és parlamentáris eszközt egyszerre kell felhasználni a bukott miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc távozása érdekében.

A politikus hangsúlyozta, hogy ebben a folyamatban a parlamentáris és a demokratikus jogoknak együtt kell érvényesülniük, ezért a Fidesz a parlamentben tenni fogja a dolgát, de arra kéri Magyarország választópolgárait, hogy ők is éljenek demokratikus és alkotmányos jogaikkal, és segítsék Magyarországot kijutni a válságból.

A pártelnök szerint a szocialisták a válságot most is hisztériakeltéssel tetézik, ez azonban, eddig sem jött be, mert az emberek higgadtak, nyugodtak és élni akarnak alkotmányos jogaikkal.

Gyurcsány Ferenc a problémát, a Fidesz pedig a megoldást képviseli, ezért arra kérjük a szocialistákat, hogy álljanak át a megoldás oldalára – hangsúlyozta a politikus, aki szerint Magyarország mára a hatalmához görcsösen ragaszkodó Gyurcsány Ferenc foglyává vált, az MSZP pedig csapdába zárta Magyarországot, és fel akarja áldozni az ország jövőjét egy hazug politikusért.

Véleménye szerint Gyurcsány Ferenc hatalomban maradása „ezermilliárdokba” fog kerülni a magyar embereknek, erre fog elmenni az adóemelés, a vizitdíj és minden forint, amit most elszednek az emberektől. A pártelnök azért arra kért mindenkit, hogy amikor befizeti a vizitdíjat, a tandíjat, vagy a megemelkedett adót, gondoljon arra, hogy ezzel Gyurcsány Ferenc hatalomban maradásának árát fizeti meg.

A Fidesz elnöke szerint ugyanakkor ez már nem először történik meg, hiszen tavasszal már egyszer megfizettek az emberek ugyanezért, mégpedig azzal az 1000 milliárd forint hitellel, amit a kormány semmittevése miatt kellett felvennie az államnak.

Orbán Viktor úgy vélte: ha a miniszterelnök továbbra is ragaszkodik a hatalmához, akkor valószínűbbé válik egy forintválság kialakulása, további leértékelésekkel nézünk szembe, tőkekivonásokat kell elszenvednie az országnak, nőni fog a munkanélküliség és nem vagyunk messze attól sem, hogy szociális elégedetlenség miatt törjenek ki újabb és újabb megmozdulások.

Csak a miniszterelnök menesztése jelentene biztonságot és stabilitást – szögezte le Orbán Viktor, aki szerint a gazdasági válság elmélyülése következtében több százezer családra várnak nehezen kibírható anyagi megpróbáltatások.

