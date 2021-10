A köztársasági elnök útmutatásait figyelembe véve a Fidesz és a KDNP részt vesz a bizalmi szavazáson – Őszöd’15

„Úgy gondoljuk, hogy a köztársasági elnök úr útmutatása, mint eddig is, most is alapvetően fontos (…) ezért, a Fidesz és a KDNP felülvizsgálta tegnapi álláspontját, és úgy döntöttünk, hogy a köztársasági elnök útmutatatásainak megfelelően részt veszünk a pénteki országgyűlési ülésen” – mondta Navracsics Tibor, aki kérdésre válaszolva azt is jelezte, hogy a hétfőn kezdődő rendes parlamenti ülésen is jelen lesznek, hiszen a választópolgárok bizalma arra kötelezi őket, hogy gyakorolják az ellenzék jogait a parlamentben.