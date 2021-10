Szilárd támogatást kért Gyurcsány a megszorításokhoz – Őszöd’15

Megosztás Tweet



A kormány az Országgyűlés „szilárd támogatását” kéri a társadalmi és a gazdasági reformokhoz, a költségvetési egyensúly helyreállításához, illetve a nemzeti fejlesztési célkitűzésekhez – áll annak az országgyűlési határozati javaslatnak az indoklásában, amely a kormány iránti bizalom kinyilvánításáról szól.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök sajtótájékoztatót tart a Parlament Nándorfehérvári termében, ahol bejelentette, hogy bizalmi szavazást kér az Országgyűlés rendkívüli ülésén. 2006. október 2. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Az Országgyűlés honlapján olvasható határozati javaslat csupán egy mondatból áll: „Az Országgyűlés az alkotmány 39/A paragrafusának (3) bekezdése alapján a kormány iránti bizalmat kinyilvánítja”.

Az alkotmány említett rendelkezése arról szól, hogy a kormány a miniszterelnök útján bizalmi szavazást javasolhat.

A Gyurcsány Ferenc miniszterelnök által benyújtott javaslat indoklása szerint „a kormány az Országgyűlés bizalmi szavazásban is megnyilvánuló, szilárd támogatását kéri az Európai Unió részére benyújtott konvergenciaprogramban vázolt átfogó társadalmi és gazdasági reformprogram megvalósításához, a költségvetési egyensúly helyreállításához, továbbá az Új Magyarország fejlesztési programban szereplő nemzeti fejlesztési célkitűzések eléréséhez”.

A dokumentumban az is olvasható, hogy a kormány a köztársasági elnök önkormányzati választásokat követő vélemény-nyilvánítására figyelemmel javasolja a bizalmi szavazást.

A Fidesz és a KDNP frakcióvezetőjének levele a többi parlamenti párt frakcióvezetőjéhez

„Tisztelt Frakcióvezető Úr/Asszony

Úgy érezzük, a jelenlegi feszült belpolitikai helyzetben nekünk, a magyar parlamenti pártok frakcióvezetőinek szükséges leülnünk beszélgetni. Magyarországon ma politikai válság van.

Mi úgy gondoljuk, a politikai válság megoldását egy, a nemzeti egyetértést megjelenítő, magas szakértelmet képviselő szakértői kormány jelenti, melynek tagjai ötpárti konszenzussal kijelölt és felhatalmazott nem pártpolitikus személyek.

Ennek a kérdésnek a megtárgyalására várjuk Önöket 2006. október 5-én 13 órára a Fidesz parlamenti frakcióirodájára.

Budapest, 2006. október 4.

Tisztelettel

Dr. Navracsics Tibor

Dr. Semjén Zsolt

Kiadó: FIDESZ”

Az MDF ötpárti nyilvános televíziós vitát javasol

Herényi Károly, az MDF frakcióvezetője 2006. szeptember 20. (Fotó:MTI/ Szigetváry Zsolt)

A Magyar Demokrata Fórum azt javasolja, hogy az öt parlamenti párt vezetője a köztelevízió nyilvánossága előtt vitassa meg az ország válságos helyzetét - közölte Herényi Károly, a párt frakcióvezetője szerdán a Magyar Televízió Nap-kelte műsorában.

Ezt azzal indokolta, hogy az MDF szerint egyrészt meg kellene teremteni „a tisztánlátás feltételeit”, másrészt ki kellene jelenteni, hogy minden párt a békés megoldások híve. A televíziós vitát Dávid Ibolya péntekre vagy szombatra javasolja. Azért van rá szükség – mondta Herényi Károly – mert „a politika szereplői jelenleg elbeszélnek egymás mellett”.

A frakcióvezető azt jósolja, hogy az utcai megmozdulások péntek után is folytatódnak. Két hete is nehezen lehetett az erőszaknak gátat vetni, most sem tudhatjuk, hogy az erőszak hívei mit tehetnek még – mutatott rá. Véleménye szerint a javasolt televíziós vita lehetőség arra, hogy a pártok a megoldás felé tegyenek egy lépést.

Az MDF vezető politikusa azt fejtegette, hogy Gyurcsány Ferenc egyre nagyobb teher a koalíció vállán. A pénteki bizalmi szavazás – melyen az MDF részt kíván venni és a miniszterelnök ellen szavazni – szerinte azt fogja eredményezni, hogy a jelenleg főleg személyesen Gyurcsány Ferencre nehezedő felelősség megoszlik majd a koalíciós képviselők között.

Orbán Viktor Fidesz-elnök az ultimátumával szívességet tett a kormányfőnek – véli Herényi Károly –, mert „olyan egységbe kovácsolta a koalíció képviselőit, amit Gyurcsány nem tudott megtenni”.

A hirado.hu időutazásra hívja az olvasóit! 15 éve került ki az egykori miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde. Az MTI archív anyagai segítségével megmutatjuk milyen hírek tartották lázban az országot. A hírfolyamunk szeptember 17-én 16:38 perckor kezdődik (ekkor került ki az első hír a kiszivárgott felvételről) és egészen október végéig tart. A cikkek mellett videókat is bemutatunk, és közéleti szereplőkkel értékeljük a Gyurcsány-beszéd hatását.