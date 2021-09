Megosztás Tweet



Minden úgy alakult a színjátékban, ahogy azt Gyurcsány Ferenc eltervezte – értékelte az ellenzéki előválasztás első fordulóját Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője közösségi oldalán azt írta: Gyurcsány Ferenc bedarálta a Momentumot, az LMP-t, és megsemmisítette a Jobbikot is, az MSZP-t pedig már rég kinyírta. Megjegyezte azt is: nyilvánvaló, hogy Márki-Zay Péter is csak reggeli lenne a baloldal vezérének.

Kocsis Máté szerint mára az is végleg eldőlt, hogy nincs a baloldalon semmilyen új lendület, új arcok, semmilyen lezárt múlt, más politika, mert a baloldal megújítására tett erőtlen kísérlet csúfosan megbukott. Ez eleve is bukásra volt ítélve, csak a benne részt vevők politikai képességek hiányában nem vették észre – tette hozzá.

Hangsúlyozta: Gyurcsány Ferenc az egyeduralkodó, az ő vezetésével a kudarcos múlt emberei térnek vissza a baloldalra a következő évtizedre.

A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, Gyurcsány Ferenc mindent leuralt, a kicsiket felszámolta, és lényegében már csak két lehetőséget hagyott: vagy a felesége lesz a miniszterelnök-jelöltje, vagy a fővárosi bábja, aki már 17 évvel ezelőtt is a fizetési listáján volt, és aki azóta is szolgalelkűen hajtja végre akaratát.

„Folytatódjék hát a színjáték a baloldalon, de a végén biztosan csak egy nevet: Gyurcsány Ferenc. Megint ránk marad a feladat, hogy legyőzzük jövő tavasszal, készüljünk!” – írta Kocsis Máté.

A címlapfotó illusztráció.