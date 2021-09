„Ha maradt benne egy szemernyi tisztesség: bocsánatot kér és szemlesütve távozik” – Őszöd’15

Megosztás Tweet



„Vasárnap arról dönt az ország, hogy elfogadjuk-e a hazugságot és a megszorító csomagot, elfogadjuk-e hogy a magyar embereknek az a sorsa, az a rendeletetése, hogy időről időre, amikor egy kormány saját hibájából válságba viszi a nemzetet, akkor erőnek erejével elszedje a pénzüket, elszegényítse őket, hol Bokros-csomag, hol Gyurcsány-csomag, hol konvergenciaprogram fedőnéven, aztán kezdjen mindent elölről” – mondta a Fidesz elnöke.

Orbán Viktor, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke 2006 szeptemberében. (Fotó: MTI/Kovács Attila)

„Történelmi időket élünk, történelmi jelentőségű változások előtt állunk, az október 1-jei választás vízválasztó lesz, akár így, akár úgy, új korszak kezdődik október 2-tól ”– mondta a Fidesz elnöke felvételről sugárzott, mintegy tízperces politikai üzenetében.

Orbán Viktor szerint olyan országos választás lesz vasárnap, amire még nem volt példa a magyar demokrácia történetében, mert ilyen helyzetbe, amilyenben most van, még soha sem került Magyarország, ilyen súlyos erkölcsi válságba még sohasem jutott, ilyen mélyponton még nem volt a magyar demokrácia.

Vasárnap dől el, hogy még tovább süllyedünk, vagy felfelé indulunk – tette hozzá Orbán Viktor, aki beszéde elején jelezte: volt kormányfőként erkölcsi kötelességének érzi, hogy szóljon a választókhoz.

A pártelnök szerint magyar kormány az elmúlt két évben letért a demokrácia útjáról, és ennek következményeként súlyos morális, politikai és pénzügyi válság alakult ki. Orbán Viktor egy pályájáról letért, szakadék felé rohanó vonathoz hasonlította az országot, és azt mondta: október 1-én „meghúzhatjuk a vészféket”, és visszatérhetünk a demokrácia biztonságos útjára.

Orbán Viktor véleménye szerint október 1-je fordulópont kell, hogy legyen, azt azonban elismerte, hogy „egy nap alatt, egyetlen önkormányzati választással nem tudunk mindent megoldani egyetlen csapásra”.

„Most változtathatnunk, csak hit és összefogás kell hozzá, ugyanúgy, mint ahogyan 1989-ben. Idézzük fel a hátralévő órákban mindazokat az álmokat és terveket, amelyekért egyszer már közösen, nemzeti egységben megküzdöttünk, ne tűrjük el a hazugságot, ne fogadjuk el, nem igaz, hogy mindenki hazudik. A magyar ember nem szereti a hazugságot, a magyar ember az igazságot, a békét és az egyenes beszédet szereti ”– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A pártelnök ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ha nem történik változás, és tovább folytatódik, ami eddig zajlott Magyarországon, akkor annak még súlyosabb válság lesz a következménye, „biztosak lehetünk abban, hogy még inkább vérszemet kapnak azok, akik eddig megengedték maguknak, hogy hazudjanak, megtévesszenek, és ezek után is megsarcolják az embereket”.

Orbán Viktor a korábbi napok nyilatkozatához hasonlóan elutasította az erőszakot, majd köszönetet mondott a békés demonstrálóknak, ugyanakkor úgy vélte: az erőszak megelőzhető lett

volna, ha a miniszterelnök bocsánatot kér hazugságaiért. A pártelnök arra kérte az embereket, tegyenek meg mindent, hogy a választás nyugodt, békés, demokratikus módon menjen végbe.

A Fidesz elnökének politikai üzenetét a Hír TV pénteken este, a kampánycsend beállta előtt még több alkalommal sugározza.

Jobb országot ígért Gyurcsány Ferenc

Pécs, 2006. szeptember 29. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök beszédet mond az MSZP pécsi kampányzáró rendezvényén, amelyet az Apáczai Csere János Nevelési és Általános Művelődési Központban rendeztek. (Fotó:MTI/Kálmándy Ferenc)

Jobb országot ígért Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, aki az MSZP pécsi szervezetének pénteki kampányzáró rendezvényén leszögezte, hogy nem fog megalkudni és megtántorodni.

„Fogunk csinálni egy jobb országot. Lesz benne küzdelem, lesznek nehéz pillanatok, sőt azt is gyanítom, hogy akik pár hónapja lelkesen támogattak, vagy akár még ma is, a hátuk közepére nem fognak kívánni. De azt remélem, még ha így is lesz, majd még pár hónappal később azt mondják: mégiscsak ennek a Gyurcsánynak volt igaza, mert meg kellett csinálni” – fogalmazott a kormányfő az MSZP pécsi szervezetének kampányzáró rendezvényén az Apáczai Csere János Nevelési Központ színháztermében, mintegy négyszáz fős hallgatóság előtt.

Az elmúlt hetek kormányellenes megmozdulásaira és a megszorító intézkedéseire utalva Gyurcsány Ferenc leszögezte, hogy nem fog megalkudni és nem fog megtántorodni.

Úgy vélte, a kompromisszum helyett sokszor a küzdelmet kell választani, és tudni kell, mikor melyiknek van itt az ideje.

Nem jó az, ha valaki csak küzd és nem jó, ha valaki csak kompromisszumokat köt. Hol az egyik, hol a másik jó. Azt gondolom, az elmúlt években sok jó kompromisszumot kötöttünk, de most nem kétséges: ezekben a hetekben és hónapokban, az előttünk álló legalább másfél évben sok lesz a küzdelem is – fogalmazott.

A miniszterelnök megjegyezte, hogy vannak olyan pillanatok, amikor nem szabad tovább várni, amikor muszáj küzdeni, el kell indulni. „Amikor nem megmagyarázni kell, valamit miért nem lehet megcsinálni, hanem azt kell keresni, miért lehet megcsinálni”.

Gyurcsány Ferenc példaként az idén júniusban autóbalesetet szenvedett és kórházban fekvő Toller László pécsi polgármesterről beszélt. Úgy vélte: az ő sikereinek titka a küzdeni tudás képessége.

„Sohasem titkoltam, hogy sokat tanultam kollégáimtól, barátaimtól, azoktól akik előttem jártak, köztük Lacitól is. Tőle ha mást nem, (...) a vagabundságot, a küzdeni tudást. Ha kell, azt a képességét, hogy meg nem alkudni, végigmenni, ha van olyan cél, amely tisztességes, amely a közösséget szolgálja ”- mondta.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Pécsnek is tovább kell mennie, tovább kell fejlődnie, nem szabad feladnia álmait. Sikerre kell vinnie egyebek mellett az Európa kulturális fővárosa programot, hiszen a baranyai megyeszékhely lesz 2010-ben az ország arca.

„Mert vendégeket fogunk hívni. Meg akarjuk mutatni, milyenek vagyunk mi, magyarok. Mert nem csak olyanok vagyunk, amilyen képet mutatott rólunk az elmúlt egy-két hétben a média. Azt gondolom, a magyarok túlnyomó többsége nem olyan. Felelős, jóhiszemű, dolgozni akaró és tudó, nem romboló, hanem építkező fajta a magyar ”– tette hozzá Gyurcsány Ferenc, aki beszéde végén Tasnádi Péter polgármesterjelöltet, valamint Pécs szocialista képviselőjelöltjeit ajánlotta a szavazók figyelmébe.

A kormányfő pécsi látogatása keretében átadta a közelmúltban mintegy másfél milliárd forintból felújított Apáczai nevelési központ uszodáját. Különleges biztonsági intézkedések, kormányőrök és rendőrök fokozott védelme és ellenőrzése mellett megtartott programját nem zavarták demonstrálók.

