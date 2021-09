Dobrev Klára kiáll a náci váddal illetett jobbikos mellett

Megosztás Tweet



Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-jelöltje kiállt a Jobbik ózdi képviselőjelöltje, Farkas Péter Barnabás mellett, akiről a napokban került elő egy olyan felvétel, melyen egy holokauszt múzeum előtt náci karmozdulatot tett.

A múlt héten került elő egy fénykép, Farkas Péter Barnabásról, a Jobbik ózdi képviselőjelöltjéről, amely Katowicében, a Szilézia történetét bemutató múzeumban készült. Farkas a képen épp egy, a kiállítás részeként zsidóellenes feliratokkal ellátott épület előtt áll, és náci karlendítésre hasonlító mozdulatot végez.

Mivel az ellenzéki előválasztáson a különböző pártalkuknak köszönhetően

a DK is támogatja Farkas Péter Barnabást,

így érdekessé vált a Gyurcsány-párt reakciója is az ügyben. Többen is felvetették, hogy a korábban a szélsőjobboldali eszmék és a „nácik” ellen határozottan fellépő és azokat elítélő pártnak meg kellene vonnia a támogatását a botrányos ügybe keveredett jobbikostól. Ehhez képest Dobrev Klára hétfőn az ATV-n kiállt Farkas Péter Barnabás mellett.

„Láttam azt a fényképet, és olvastam azt is természetesen, olvastam azt is, amit a jelölt erről mondott. És én nekem hitelesnek tűnik az, amit mond róla. Ugye nagyon egyszerű, egyszerűsítsük le a kérdést. Azzal vádolják ezt a fiatalembert, hogy náci. Ő elmondta magáról, hogy nem az. Sőt, azt mondta, hogy nem is számít azoknak a szavazatára. És hogyha bármilyen félreérthető volt a képen, az abszolút szándékai ellen való. És nekem semmi okom nincsen, semmi okom nincsen addig, amíg nem bizonyosodik be, hogy olyat mond, vagy tesz, vagy éppen azoknak a szavazatára számít, akit én olyan egyébként elfogadhatatlannak tartok, hogy ne bízzak be” – fogalmazott Gyurcsány Ferenc felesége.

Dobrev Klára ezután arról beszélt, hogy „nagyon sok mindent felhoztak” már a különböző ellenzéki jelöltek ellen, de szerinte most, hogy egy nap van hátra az előválasztásból (a voksolás kedd 20 óráig tart – a szerk.) a „dolognak így már tényleg semmi értelme”.

Mindez azért is érdekes, mert Farkas Péter Barnabás korábbi párttársa, Fidrus Péter szerint

nem felel meg a valóságnak Farkas magyarázta, mi szerint ő csak integetett a fotón.

„Én azt gondolom, hogy ez a mozdulat abszolút nem félreérthető, már csak azért sem, mert magam is személyesen jelen voltam ezen a chorzówi találkozón, tehát Farkas Péter Barnabás nem mondott igazat, amikor azt mondta, hogy tömegnek integetett, semmiféle tömeg nem volt abban a kiállító teremben" – mondta az ATV-nek Fidrus.

Mint ismert a DK politikusai korábban többször is lenácizták a Jobbikot.

„Nekünk nem kell a nácik szavazata. Nácikkal nincs közös haza” – mondta például 2014-ben Vadai Ágnes, de számtalan hasonló nyilatkozatot tettek párttársai, sőt maga Gyurcsány Ferenc pártelnök is, aki még miniszterelnökként 2007-ben erősödő magyarországi antiszemitizmusról értekezett egy külföldi lapban.

„Valami borzasztó dolog történik. Soha ennyi antiszemita megjegyzés nem volt tapasztalható, mint most” – mondta akkor Gyurcsány. De az interjúban arról is szót ejtett, hogy az azóta a politikába belépett felesége, Dobrev Klára „olyan szórólapot kapott, amelyet utoljára 50 éve lehetett látni”. Itt érdemes megjegyezni, hogy a Gyurcsány által emlegetett időszakban éppen felesége felmenői voltak vezető pozícióban Magyarországon.

„Egyértelműen és félreérthetetlenül antiszemita pamflet volt. Ez nem csak azért háborít fel, mert a feleségem zsidó származású"

– mondta Gyurcsány.