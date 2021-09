Gyurcsány közös felelősségről beszélt, majd köszönetet mondott a rendőröknek – Őszöd’15

Megosztás Tweet



A köztársaság nevében megköszönte a rendőrök helytállását Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, amikor ellátogatott a Rendészeti Biztonsági Szolgálathoz, és köszöntötte a megyei csapatszolgálati századokat.

Gyurcsány Ferenc a rendőrök felszerelését nézi, amikor ellátogat a Rendészeti Biztonsági Szolgálathoz. Mellette Dobozi József rendőr tábornok, a REBISZ parancsnoka, Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszter és Bene László országos rendőrfőkapitány. (Fotó:MTI/Kovács Tamás)

„Köszönetet mondani jöttem” – kezdte beszédét a kormányfő, majd hozzátette: azt akarja megköszönni, hogy bátor, tisztességes helytállással védik Budapestet és az országot.

A kormányfő mintegy 1.500 rendőr előtt mondott beszédet, majd találkozott a Budapest egyes területeit biztosító és szolgálatból leváltott állomány tagjaival, akikkel együtt ebédelt a Rebisz kantinjában.

A miniszterelnök a múlt hét hétfői, a Magyar Televízió szákháza elleni támadásról szólva arról beszélt: „önöket és bennünket is meglepett az első éjszaka brutalitása, keménysége”, a soha korábban nem látott tomboló erő, és politikusként és magánemberként „értem és sok tekintetben megértem közös zavarunkat”. „Ha az az éjszaka a fiaskó volt, akkor nemcsak a rendőrség fiaskója, hanem valamennyiünké: mind a politikusoké, mind a magyar közéleté, és csak ennek részeként értelmezhető mindaz, ami ott történt és ami nem történt” – hangsúlyozta.

Rámutatott arra is, hogy látja az erőfeszítést és elszántságot, amit a rendőrök tanúsítanak, és emberileg is megrendült, amikor egy hete meglátogatta a kórházban a megsérült rendőröket, akik - a kormányfő szavai szerint - nem a felettesi elvárásoknak akartak megfelelni, amikor búcsúzáskor a „hazámat szolgálom” köszönéssel váltak el a miniszterelnöktől.

A miniszterelnök szerint az, hogy most Budapest utcáin és az országban rend van, az részben annak is köszönhető, hogy látták, érezték az emberek: a rendőrség meg fogja őket védeni, és „nem fogja megengedni, hogy a demokratikus véleménynyilvánítás joga összekeveredjen az elfogadhatatlan brutalitással”.

A kormányfő a történtek tanulságait abban látja, évek óta nagyon keveset beszéltek az országban arról, hogy azok a közintézmények, amelyek a köztársaság működésének az alapját is jelentik – beleértve a rendőrséget és az igazságszolgáltatás más részeit - megkapták-e mindazt, ami a működésükhöz szükséges.

Gyurcsány Ferenc szavai szerint sok tekintetben „önző életet éltünk és csak a mának”, és sokkal fontosabb volt, amit mi megkaptunk, mint az, hogy a közös ügyekbe - a rendőrségbe, a belvízvédelembe, a közmédiumokba - befektessünk.

„Önző és rövidlátó magatartással nem lehet nagyszerű országot építeni. Abban van közös felelősségünk - a kormányról beszélek és a felelősség egy részét magamra veszem és a rendőrség vezetőiről is beszélek -, hogy ne következhessen az be, hogy önöknek nincsen ilyen helyzetek kezelésére alkalmas felszerelésük”– jelentette ki. Hozzátette: „ha mentegetve próbálok fogalmazni, akkor is azt mondanám, nem mindenkinek van ilyen. Hogy évek óta annak a költségvetésnek, ami ahhoz szükséges, hogy a fejlesztések megtörténjenek, az egész nem áll rendelkezésre” - mondta.

Kijelentette: szeretne világosan beszélni, ezt egy év alatt a kormány nem fogja teljesíteni. „Aki mást mond, az hazudik”– mondta. Hozzátette: de rövidtávon amit lehet, azt megteszik, a kormány szerdai ülésén dönt azon költségvetési összegek rendelkezésre bocsátásáról, ami a túlórák kifizetéséhez, az intenzív szolgálat ellátáshoz szükséges.

A kormányfő beszélt arról a felelősségről is, hogy a rendőröket ne küldjék olyan helyzetbe, ahol a legjobb szándékkal sem tudják végrehajtani, amiért küldték őket.

Reméli, a választás miatt felfokozott politikai hangulatot „gyorsan magunk mögött hagyjuk", és a választások után a békés tüntetések soha többé nem alakulnak át durva, köztársaság elleni támadássá.

A fotó 2006 szeptemberében készült. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

„Véleményt nyilvánítani szabadon lehetséges, és ezt védeni kell, a közt rombolni viszont tilos” – mondta.

A hirado.hu időutazásra hívja az olvasóit! 15 éve került ki az egykori miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde. Az MTI archív anyagai segítségével megmutatjuk milyen hírek tartották lázban az országot. A hírfolyamunk szeptember 17-én 16:38 perckor kezdődik (ekkor került ki az első hír a kiszivárgott felvételről) és egészen október végéig tart. A cikkek mellett videókat is bemutatunk, és közéleti szereplőkkel értékeljük a Gyurcsány-beszéd hatását.