Lendvai: az MSZP nem gondolkozik miniszterelnök-váltáson – Őszöd’15

Lendvai Ildikó, az MSZP parlamenti frakcióvezetője szerint akkor sem gondolkodnának a miniszterelnök leváltásán, ha azt nem a gyújtogatók és a fosztogatók követelnék. Erről a politikus hétfőn reggel az MTV Nap-kelte című műsorában beszélt.

Lendvai Ildikó, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési frakcióvezetője, 2006. szeptember 25. (Fotó: MTI/ Kovács Attila)

Az utóbbi napokban komoly hitelminősítő, gazdasági elemző intézetek leminősítették Magyarországot – közölte a szocialista frakcióvezető.

Mint mondta, a leminősítést azzal indokolták, hogy Magyarországon miniszterelnök-váltást követelnek, és ha ennek hatására más kormány jön, más programmal, vagy meggyengül a kormány elhatározottsága, az nagyon rosszat jelent az országnak.

Lendvai Ildikó hozzátette: ha bármikor is, bárkinek is eszébe juthatott a miniszterelnök leváltása, akkor most „észhez kell térnie”.

Arra a kérdésre, maradt-e elegendő politikai tőkéje Gyurcsány Ferencnek ahhoz, hogy a megszorításokat véghezvigye, a kormánypárti politikus azt mondta: még erősebb a kényszer, hogy nem léphetnek más útra.

Hozzáfűzte: egyetlen olyan követelést sem hallott, amely szociális sérelmekre hivatkozna, vagy a Gyurcsány-csomag elviselhetetlen voltára.

Lendvai Ildikó úgy látja, a jelenlegi helyzetben nem segítene, ha az Országgyűlés összeülne, de az országgyűlési képviselőknek van feladatuk. Mint mondta, mindenki olvassa el a képviselői esküjét, amiben a törvények betartására tett ígéretet, ami azt jelenti, hogy parlamenti képviselő nem intézhet olyan felszólítást az országhoz, hogy az emberek tagadják meg az adófizetést.

Újabb tüntetés volt Magyarország müncheni főkonzulátusa előtt

Újabb tüntetés volt a magyar kormány ellen hétfőn délelőtt Magyarország müncheni főkonzulátusa előtt – tájékoztatta az MTI-t Kovács József főkonzul.

Mintegy harminc tüntető - különböző bajorországi emigráns magyar szervezetek képviselői – a Gyurcsány-kormány lemondását követelték. Hasonló megmozdulás volt az épület előtt vasárnap délután is, s azon is mintegy harminc személy vett részt.

Kovács József beszámolt arról, hogy a több mint kétórás tüntetés részvevői petíciót olvastak fel, majd átnyújtották azt a müncheni magyar diplomáciai képviselet konzuljának. Kérték, hogy a főkonzulátus a petíciót juttassa el Sólyom László köztársasági elnöknek, továbbá a magyar Országgyűlésnek.

Ezenkívül a főkonzult levélben tájékoztatták arról: nyilatkozatukat elküldik a német parlamentnek, a Bundestagnak, Edmund Stoiber bajor miniszterelnöknek, továbbá az Európai Parlamentnek, valamint az EU soros elnöki tisztét betöltő Finnország parlamentjének.

Kovács József elmondta, hogy a megmozdulás részvevői egy MIÉP-, illetve egy Árpád-sávos zászlót is magasba emeltek.

A tüntetés - az előző napihoz hasonlóan – ezúttal is békésen zajlott.

A Bajorországban élő magyarok száma negyvenezer körül mozog. Az ottani emigráns magyarok több szervezetben tömörültek.

