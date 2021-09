A szombati budapesti tüntetés résztvevőinek népes létszámát emelték ki a hírügynökségek – Őszöd’15

Megosztás Tweet



A miniszterelnök és a kormány távozását követelő eddigi legnépesebb demonstrációként jellemezték a világhírügynökségek a Kossuth téren szombat este tartott megmozdulást.

A fotó 2006 szeptemberében készült. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

Az AP amerikai és az AFP francia hírügynökség egyaránt közel húszezerre tette a résztvevők létszámát, míg a brit Reuters szerint mintegy 40 ezer ember gyűlt össze az Országház előtt, ahol szombaton már hatodik napja tartott a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és kormánya távozását követelő tüntetés. Mindhárom hírügynökség megjegyezte, hogy ez volt az eddigi legnépesebb ilyen jellegű demonstráció.

Az amerikai hírügynökség kitért arra is, hogy korábban több résztvevőre számítottak, s a szombat esti megmozduláson olyanok is részt vettek, akik eredetileg a Fidesz aznapra meghirdetett nagygyűlésén szerettek voltak megjelenni, mielőtt a legnagyobb ellenzéki párt azt biztonsági megfontolásokból elhalasztotta. Az AP megemlítette, hogy este tizenegy órára a Kossuth téren közel tízezer fősre fogyatkozott a tömeg, mindazonáltal úgy vélte: a teljes, húszezres létszám folyamatos támogatást jelent azoknak, akik Gyurcsány Ferenc lemondását követelik, miután a miniszterelnök beismerte, hogy kormánya hazudott a (magyar) gazdaság borzalmas állapotát illetően.

A Reuters megjegyezte, hogy a szombat esti Kossuth téri tüntetés résztvevőinek (népes) létszáma és a szélsőjobboldaliak felbukkanásának veszélye ellenére sem ismétlődtek meg a hét eleji tüntetéseket beárnyékoló erőszakos cselekmények, a megmozdulást pedig a tér oldalán jól felszerelt rendőrök kísérték figyelemmel. Az AFP megemlítette: hétfőtől szerdáig három éjszakán át jobboldali szélsőségesek vagy a tüntetésekhez csapódó garázdálkodó személyek összecsapásokat provokáltak ki a rendőrséggel, amelyek következtében több mint 250-en megsérültek, ám az elmúlt két napban a nyugalom visszatért a magyar fővárosba.

A Reuters kitért arra is, hogy elemzők szerint Gyurcsány Ferenc politikailag valószínűleg túléli kétéves kormányzása eddigi legnagyobb válságát, kormánya pedig ragaszkodni fog a költségvetési reformokhoz, amelyek már elnyerték az Európai Bizottság előzetes támogatását. A Reuters emlékeztetett: Gyurcsány Ferenc már közölte, hogy nem mond le és a fájdalmas adóemelések és a (költségvetési) kiadások lefaragásának végrehajtását ígéri, amelyek hatására kormányának népszerűségi mutatója az április választások tapasztalt mért 40 százalékról mára 25 százalékra esett. A hírügynökség úgy vélte, hogy a magyarországi tüntetések elmélyítették a kormányzó baloldal és a jobboldali ellenzék közötti keserű megosztottságot; a felek az október elsejei választások előtti térnyerés érdekében most kölcsönösen az erőszak szításával vádolják egymást.

A clevelandi magyarok magyarázatot kértek a miniszterelnök beszédére Göncz Kingától

Magyarázatot kértek a miniszterelnök beszédének hangnemével kapcsolatban clevelandi magyarok Göncz Kinga külügyminisztertől, aki szombaton látogatott el a legnagyobb amerikai magyar közösségnek otthont adó Ohio államba.

A fotó 2006 szeptemberében készült. (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Az ENSZ Közgyűlés ülésszakán részt vevő Göncz Kinga clevelandi magyarok kis csoportjával találkozott a belvárosban levő Magyar Örökség Múzeumában.

A legtöbb amerikai magyar azt a kérdést szegezte a miniszterasszonynak, miután elmondta 1956-ot méltató beszédét: hogyan lehetséges, hogy Gyurcsány Ferenc elfogadhatatlan, trágár szavakat használt beszédében.

Göncz Kinga azt mondta, hogy a kormányfő beszéde egy privát találkozón hangzott el, ahol a párttársait akarta meggyőzni igazáról. Az üzenetet nem a nyilvánosságnak szánta, nem tudni, hogyan került napvilágra.

Tapsot kapott az egyik megszólaló amerikai magyar hölgy, aki azt mondta: nagyon megalázónak érzi Gyurcsány Ferenc szóhasználatát. Szerinte sokkal többet árul el a kormányfőről az, ahogy egy kis csoporthoz szól, mint amit a nagy nyilvánosság előtt mond. Szerinte a kormányfő hitelét vesztette és egy olyan vezetőre van szükség, aki szereti az országot.

Göncz Kinga erre azzal reagált, hogy a kormányfő szereti az országát és valóban tenni akar érte.

A budapesti események értékelésére vonatkozó kérdések kapcsán kifejtette: ő hétfőn utazott el Amerikába, és ahogy a tengerentúlról próbálja összerakni, mi is történt, úgy látja, tulajdonképpen most ér véget a kommunizmus Magyarországon. Eddig sokan azt képzelték, hogy Amerika szabadsága és a Kádár-rendszer szociális biztonsága egyszerre megvalósítható; most viszont elérte azt a pontot az ország, amikor ki kell mondani, a kettő együtt nem működhet. Meg kell változtatni a magyarok mentalitását, magasabb adók nélkül nincs pénze az államnak magas szintű szociális háló fenntartására. Szerinte eddig egy párt sem volt elég bátor ahhoz, hogy szembesítse az embereket várakozásaikkal, Gyurcsány Ferenc ezt most megtette, mert már nincs más választás.

A kétkedő amerikai magyarokat láthatóan nehezen meggyőző Göncz Kinga azt mondta, létezik egy olyan magyarázat is, hogy a történtekért az ellenzék is felelős. A Fidesz "piszkos játszmákat" játszott - mondta -, utalva arra, hogy Gyurcsány Ferenc fel akarta vetni ezeket a problémákat a parlamentben, Orbán Viktor viszont sosem akarta azokat ott megvitatni. Ehelyett utcára vitte az embereket, "Orbán, ha nincs hatalmon, az utcán politizál", és ez kockázatos – mondta.

De Gyurcsány hazudott - szóltak közbe többen, mire Göncz Kinga azzal válaszolt: "Orbán állandóan hazudik"

Lauder Edit, az Amerikai Magyar Koalíciónak az amerikai kongresszusba bejáratos, befolyásos, tiszteletbeli elnöke arról beszélt: látta a CNN-en a budapesti tiltakozások képsorait, és a tüntetések szerinte nem az erőszakosan viselkedő huligánok csoportjáról szólnak. Ugyanis sok békés tüntető a kormányfő beszéde elleni tiltakozásul vonult az utcára. Elmondta, hogy az amerikai magyarok több tucatnyi megemlékezést rendeznek és büszkén ünnepelnék a forradalom 50. évfordulóját, de a budapesti események szégyent hoznak 56 emlékére.

Göncz Kinga az utóbbi napok történései kapcsán hangsúlyozta, nem Gyurcsány Ferenc beszéde rossz Magyarország hírnevének, hanem az erőszak. A forradalmat méltató beszédében külön kitért arra, hogy az Egyesült Államok milyen barátsággal fogadta 50 éve a magyar menekülteket. Beszéde végén arra kérte az amerikai magyarokat, támogassák Magyarországot, tartsák meg identitásukat és 56 emlékét.

