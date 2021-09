Nem mentek haza: ismét 10-12 ezren tüntettek a Kossuth téren – Őszöd’15

Megosztás Tweet



Mintegy 10-12 ezer ember követelte vasárnap este is Gyurcány Ferenc távozását a fővárosi Kossuth téren.

Rohamrendőrök védik az Országház épületét a Gyurcsány-kormány lemondását követelő tüntetésen a Kossuth téren. (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Egy héttel a Gyurcsány Ferenc-hangfelvétel nyilvánosságra kerülését követően estére ismét teljesen lezárta a rendőrség a Kossuth teret a forgalom elől, tiltakozó emberek töltötték meg a Parlament előtti parkolót és füves területet, illetve a földművelésügyi minisztérium épülete előtti útszakaszt.

A környező utcákban kisebb csoportokban sétálnak az emberek, sok nézelődő és kíváncsiskodó ember.

Az elmúlt napokhoz képest sokkal több árus is kivonult, kínálatuk is kiszélesedett. Kürtös kalácsot, főtt kukoricát, díszpoharakat is lehet vásárolni, széles a választék a könyv- és jelvényárusok, illetve a pólóárusok kínálata között is. A cola- és perecárusok árait a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 határozatban szabta meg, így egy perecet maximum 200 forintért, egy üveg vizet pedig legfeljeb 300 forintért lehet árulni.

Az ittas és kötekedő embereket az önkéntes nemzetőrök kivezetik a tömegből, hogy megakadályozzák a rendbontást és elejét vegyék a rendőri intézkedéseknek.

Schőn Péter, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy a Kossuth téren vasárnap rendőri intézkedésre nem volt szükség.

A mintegy 10-12 ezer fős tömeg előtt az emelvényen az egyik szónok úgy fogalmazott: az Európai Unió és az ENSZ tagállamait levélben fogják tájékoztatni arról, hogy az elmúlt napokban számtalan rendőri túlkapás történt. Megjegyezte, hogy a rendőrség három fiatal lányt is előállított, köztük egy rendőrtiszti főiskolai hallgatót is.

Felszólította a rendőrség vezetőit, hogy „térden állva kérjenek bocsánatot a forradalom hőseitől”.

Schőn Péter az MTI-nek nem tudott arról felvilágosítást adni, hogy a közel 150 letartóztatott között rendőrtiszti főiskolai hallgató lenne-e. A Magyar Televízió székházának ostromakor egy rendőrtiszt, illetve egy szerződéses katona is a tüntető tömegben volt, ellenük a hét folyamán már megindult az eljárás, szolgálati viszonyukat megszüntették.

Az egyik szónok úgy fogalmazott, Magyarország nem jobb- és baloldali nézetű emberekre van megosztva, hanem becsapottakra és becsapókra. Ezért arra van szükség, hogy éjjel-nappal legyenek tiltakozó emberek a Parlament előtt és ki kell tartaniuk addig, amíg elérik céljukat, vagyis távozik posztjáról Gyurcsány Ferenc miniszterelnök.

Fellépett a színpadon Dévai Nagy Kamilla népdalénekes, de a tömegben feltűnt Delhusa Gjon is. A környező utcákban nagyon sok motorkerékpárt látni és este tíz óra után még mindig érkeznek emberek taxikkal, illetve BKV-járművekkel.

A szervezők engedélyezték, hogy néhány önkéntes szónok felmehessen a színpadra és beszédet intézhessen, vagy verset szavaljon a tömegnek. A Parlament épületével szemben a külföldi televíziós stábok autói még mindig várakoznak, az újságírók és a magyar tévétársaságok munkatársai tudósítanak a térről.

A gazdák sátrainál folyamatosan állnak sorban az ingyen zsíros kenyérért és hagymáért, illetve ásványvízért.

Félezren tüntettek Székesfehérváron

A szombati demonstráció-szünet után vasárnap ismét félezren tüntettek Székesfehérváron, a Városház téren a Gyurcsány-kormány lemondását követelve.

A békésen demonstrálók verseket, - köztük székesfehérvári verselők költeményeit - zenét hallgattak, s az alkalmi szónokok beszédét követően skandálták az elmúlt hat napban már megszokott jelszavakat. Felhangzott a "Gyurcsány takarodj ", az "Ébresztő", a"Ria, ria Hungária".

Felháborodottan tiltakoztak az ellen, hogy az egyik újság hecckampánynak minősítette a demonstrációt. Az egyik szónok pedig a téren tüntetők nevében „felszólította” a város polgármesterét, hogy „utasítsa vissza a hazugságot”.

A szervezők közölték, október 23-ig minden este találkoznak, hogy követeljék a miniszterelnök lemondását.

A hirado.hu időutazásra hívja az olvasóit! 15 éve került ki az egykori miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde. Az MTI archív anyagai segítségével megmutatjuk milyen hírek tartották lázban az országot. A hírfolyamunk szeptember 17-én 16:38 perckor kezdődik (ekkor került ki az első hír a kiszivárgott felvételről) és egészen október végéig tart. A cikkek mellett videókat is bemutatunk, és közéleti szereplőkkel értékeljük a Gyurcsány-beszéd hatását.