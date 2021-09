„Gyurcsánynak eszébe se jusson merényletet szervezni maga ellen” – Őszöd’15

„Felszólítom Gyurcsány Ferencet, ha azon töri a fejét, hogy utcára küldi provokátorait, ha netán azt gondolja, hogy néhány ember élete sem drága ár azért, hogy ő hatalomban maradjon, és hogyha esetleg az is megfordult a fejében, hogy saját maga ellen megrendezne egy merényletet, ezt ne tegye” – mondta a fideszes politikus, az Országgyűlés alelnöke.

A fideszes politikus Debreczeni József az Új miniszterelnök című könyvéből idézett két történetet, amelyben Gyurcsány Ferenc beszél az Orbán-Nastase-paktum kapcsán kialakított szocialista kommunikáció felépítéséről, a 23 millió románnal való riogatásról, illetve Kövér László „köteles beszédének” MSZP-s kommunikációjáról. Áder János szerint ezek a történetek azt bizonyítják, hogy Gyurcsány Ferenc milyen gátlástalan lépésekre volt képes, amikor az MSZP szorult helyzetbe került.

Nem szeretnék arról olvasni ennek a könyvnek a második részében, hogy mikén szervezték a provokátorokat, vagy, hogy miként szervezte meg Gyurcsány Ferenc a saját maga elleni merényletet – tette hozzá.

Áder János arra az újságírói kérdésre, hogy konkrét információik vannak-e az elmondottakról, azt mondta: Gyurcsány Ferenc eddigi magatartásából, nyilatkozataiból logikusan levont következtésekről és feltételezésekről van szó.

Nincs megbánó beismerés címmel közölt interjút Gyurcsány Ferenc kormányfővel a Münchenben megjelenő Focus magazin internetes kiadása szombaton.

A legutóbbi elvesztett választások okozta csalódottság miatt az ellenzéki párt lejárató kampányt kezdett a kormány ellen – hangoztatta Gyurcsány. A Fidesz azt sulykolta a választóknak, hogy a kormány nem legitim, úgyhogy ellene minden eszköz megengedett. „Szélsőjobboldaliak és futballhuligánok mindezt nyilvánvalóan egyfajta igazságként fogadták el” - fogalmazott a miniszterelnök.

A miniszterelnök a Focusnak kijelentette: a jobboldal a jóléti állam folytatását ígéri, ami „egy populista, a realitásokat meghazudtoló politikához és nacionalista radikalizmushoz vezetett.”

Nem bánja meg beismerését – fogalmazott az interjúban Gyurcsány Ferenc. „Volt bátorságom ahhoz, hogy véget vessek a hazudozásoknak, mert számomra az ország érdekei fontosabbak, mint rövid távú népszerűségem” – jelentette ki a miniszterelnök.

Bocsánatkérésről Gyurcsány - mint a Focus írta - szintén nem akar tudni. Szerinte ehelyett az egész politikai elitnek kollektíven kellene bocsánatot kérnie a magyaroktól.

Mindazonáltal a miniszterelnök elismerte, hogy a nyilvánosság előtt soha nem nyilatkozott volna így. Kijelentései - mint hangoztatta - a legszűkebb körnek szóltak. „Azért használtam - szándékosan - túlzott retorikai fordulatokat és durva, brutális kifejezéseket, hogy a frakció tagjai számára megvilágítsam a reformok szükségességét” – mondta az interjúban Gyurcsány Ferenc.

A miniszterelnök kijelentette: nem tesz eleget a tüntetők azon követelésének, hogy mondjon le. – „Csinálom tovább, mert sok a dolgom.” A gazdasági reformok megvalósítása túlélési kérdés a magyarok számára - fogalmazott. „Ha az állampolgárok a választásokon másként döntenek, azt el fogom fogadni, de addig én vagyok a felelős és legitim kormány vezetője” – hangsúlyozta az interjúban Gyurcsány Ferenc.

Gyurcsány Ferenc súlyos jellemhibájával ismét kárt okozott. Most már nemcsak hazai pályán, hanem nemzetközi téren is hazudott. Németországi látogatását kihasználva megpróbálta korábbi hazugságait a német kancellárral, Angela Merkellel hitelesíttetni. Csúfosan lebukott, a Kancellária kénytelen volt megcáfolni azokat a szavakat, amelyeket Gyurcsány Ferenc Merkel kancellár asszony szájába adott.

Ez diplomáciai szégyen. Gyurcsány Ferenc most már úgy hazudik, hogy hazánk nemzetközi tekintélyét is rombolja.

A KDNP felszólítja az MSZP és az SZDSZ országgyűlési képviselőit, hogy ne asszisztáljanak tovább a kormányfő jellemtelenségéhez. Alkotmányos keretek között már csak nekik áll módjukban megállítani Gyurcsány Ferenc politikai ámokfutását. Erkölcsi kötelességük megtenni a jelen helyzetben egyetlen valóban bátor lépést, a kormányfő elmozdítását, mert Magyarországot az egyre mélyülő válságból más módon kivezetni nem lehet.

Fontolják meg a szocialista és szabad demokrata képviselők, hogy abból a sárból, amelyet Gyurcsány Ferenc immár külföldről is saját hazájára dobál, rájuk is fröccsen. Fontolják meg, hogy minden eddigi és netalántán ezután bekövetkező rombolásért, kárért ők is felelősek. A történelem be fogja nyújtani a számlát.