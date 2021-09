Első ízben az amerikai lapok címoldalán Budapest a zavargások kezdete óta – Őszöd’15

Megosztás Tweet



Első ízben került az amerikai lapok címoldalára csütörtökön Budapest a zavargások kezdete óta; a cikkek kiemelik, hogy a magyar főváros az 56-os forradalom óta nem látott ilyen erőszakot.

A fotó 2006 szeptemberében készült. (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A The Washington Post a Kossuth téren egy tüzet körülálló, régi magyar zászlókat tartó csoport képével csalogatja az olvasót a belső oldalas tudósításhoz, amely szerint a felkelés riadalmat keltett

Európában. A lázongás ugyanis Kelet-Európa egyetlen olyan országában tört ki, amely – a korábbi értékelések szerint – elég stabil volt ahhoz, hogy egy kormányt újraválasszanak a kommunizmus 1989-es bukása óta.

A The Washington Post terjedelmes cikkben számolt be az események hátteréről. Az olvasók megtudhatják, hogy Gyurcsány Ferenc, akit a lap milliomos üzletemberként és korábbi kommunistaként jellemzett, „ahelyett, hogy szégyenében lemondana és bocsánatot kérne, mert hazudott, még politikai tőkét is igyekszik kovácsolni a botrányból”.

A lap kiemeli, szerdán éjfélre 15 ezres tiltakozó tömeg gyűlt össze a parlament épülete előtt, ez volt a legnagyobb méretű megmozdulás a Gyurcsány-beszéd napvilágra kerülése óta.

A Post egy 24 éves egyetemista lányt idéz, aki csak nézelődőként ment a Kossuth térre. „Mint mindenki más, én is azt hiszem, hogy le kell mondania (...) hiszen végig hazudott” – mondta. Egy 23 éves tanár azt mondta a lapnak, Gyurcsány hibázott, de nem kellene távoznia, „ilyen a jelleme, ilyennek kell elfogadni”. A lap úgy látja, Magyarországon kevesen számítanak arra, hogy a kormányfő enged a nyomásnak és benyújtja lemondását.

A The New York Times is több tiltakozó véleményének adott teret írásában. Egy 31 éves nő arról beszélt, hogy az egykori kommunisták hazudtak, Gyurcsány is hazudott, elvesztette a legitimitását. Egy 26 éves pincér viszont azt mondta, igaz, hogy a miniszterelnök hazudott, de sok más politikus sem mondott igazat, és Gyurcsány legalább bevallotta.

A liberális újság értékelése szerint a harmadik napja tartó tiltakozások és az erőszak arra mutatnak rá: milyen törékeny a politikai élet rendje és a jogállamiság a posztkommunista Magyarországon. A lap felvetette, hogy a rendőrség vajon miért nem lépett fel nagyobb eréllyel a randalírozók ellen. Több mint kétszázan sérültek meg, többségük rendőr, és 137 embert vettek őrizetbe hétfő óta – tudja meg az amerikai olvasó.

A The New York Times szerint Gyurcsány Ferenc akkor lesz képes leszerelni a tiltakozásokat, ha elegendő támogatást szerez nemcsak a szavazók részéről, hanem saját pártján belül is azokhoz a reformokhoz, amelyeket a szocialisták 2002-es hatalomra kerülésük óta halogattak.

Az európai újságokkal szemben az amerikai nyomtatott sajtóban csütörtökig nem tartoztak a vezető hírek közé a budapesti zavargások, csak kommentár nélküli ténytudósításokat lehet olvasni

az eseményekről.

Washington mindeddig nem látta szükségét, hogy hivatalosan állást foglaljon a budapesti események kapcsán. Tom Casey, a külügyminisztérium helyettes szóvivője a State Department előző napi

szokásos sajtóértekezletén egy kérdésre válaszolva annyit közölt, hogy Magyarországra, az ország vezetésére és a népre tartozik, hogyan oldja meg ezt a problémát.

Casey nem volt hajlandó megjegyzést fűzni ahhoz, hogy Gyurcsány Ferenc hazudott-e vagy sem. Hozzáfűzte ugyanakkor: azt szeretnék, ha ebben a politikailag nehéz időszakban is az ország törvényei által szabott kereteken belül haladnának az események. „Reméljük, hogy az emberek békésen fognak cselekedni” – mondta.

A Fidesz elhalasztja nagygyűlését

A Fidesz az önkormányzati választások utánra halasztja szeptember 23-ára tervezett nagygyűlését – jelentette be az ellenzéki párt elnökségének döntését Kövér László választmányi elnök csütörtökön, sajtótájékoztatón.

„A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség elnöksége a békés, jó szándékú polgárok biztonsága érdekében, a kialakult helyzetre tekintettel úgy döntött, hogy a szeptember 23-ára meghirdetett nagygyűlést most szombaton nem tartja meg, hanem az önkormányzati választások utánra halasztja” – közölte Kövér László, aki az MTI kérdésére ugyanakkor nem jelölt meg pontos dátumot, hogy október 1. után melyik napon tartják meg a rendezvényt.

Mint mondta, szerdán arról kaptak tájékoztatást Petrétei József rendészeti minisztertől, Szilvásy György kancelláriaminisztertől és Galambos Lajostól, a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójától, hogy a szombatra tervezett békés demonstrációt provokációk zavarhatják meg, konkrét információk vannak készülő robbantásos merényletekről. Erről az információról Simicskó Istvánt, a nemzetbiztonsági bizottság és Lázár Jánost, a rendészeti bizottság elnökét, valamint Orbán Viktor pártelnököt tájékoztatták az illetékesek.

Kövér László szerint az állam, a kormány nem tudja, nem akarja az állampolgárok alkotmányban rögzített szabadságjogát, a gyülekezéshez való jog békés gyakorlásának feltételeit biztosítani. Mint mondta, a Fidesz több száz fős önkéntes szervezőgárdát toborozott, öt biztonsági szolgálat is garantálta volna nagygyűlés békés lebonyolítását, valamint kész volt arra, hogy egyeztessen a rendvédelmi szervekkel, ezért operatív munkacsoportot hozott létre. Ennek csütörtök délelőtti ülésén azonban csak a Mentőszolgálat négytagú delegációja vett részt, a rendőrség és a polgári védelem azonban – véleménye szerint – „politikai nyomásra” nem képviseltette magát.

Mint mondta, Gergényi Péter fővárosi rendőrkapitány udvarias levélben közölte, hogy nem áll módjában megfelelő szintű delegációt küldeni, míg a Fővárosi Polgári Védelem igazgatója előzetes pozitív visszajelzése ellenére 10 perccel a munkacsoport ülése előtt lemondta az egyeztetést.

„A rendőrséget politikai parancsokra mozgatják, az államhatalmi szervek nem akarják, nem tudják, nem hajlandók, vagy nem képesek ellátni törvényekben előírt feladatukat annak érdekében, hogy a magyar állampolgárok az alkotmányban biztosított alapvető szabadságjogaikat gyakorolhassák” – mondta a Fidesz választmányi elnöke.

Hangsúlyozta: azért is döntöttek a nagygyűlés elhalasztása mellett, mert az október 1-jei választások nyugodt, békés tiszta lebonyolítása a legfontosabb garanciája a demokrácia működőképessége

helyreállításának.

Kövér László felhívta a figyelmet arra, hogy a békés demonstrációkat eddig is megzavaró és a szombati nagygyűlést is megzavarni készülő csoport korábban is az illetékes rendvédelmi, nyomozati, illetve nemzetbiztonsági szervek látókörében volt, köztörvényes bűncselekmények miatt büntetett, radikális jobboldali nézeteket valló személyekről van szó.

Ezt a néhány száz, országosan összesen mintegy ezer ember tehát régóta ismert, beazonosított, a magyar állam és annak felelősnek mondott vezetői eleddig mégsem tudták garantálni az állampolgárok békés gyülekezési jogát, néhány száz embert nem képes a rendőrség napok óta féken tartani – tette hozzá a politikus, aki szerint ha nincs ereje a kormánynak, akkor az további ok arra, hogy távozzon hivatalából.

Véleménye szerint ugyanakkor a kormány érdeke, hogy ne számolják fel ezeket a rendzavarásokat.

„Én nem állítom, mert erre nincsenek bizonyítékaim – ha lesznek majd állítani is fogom – hogy ők állnak eleve a provokációk mögött, mint szervezők, de azt állítom, hogy nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy ezektől a provokációktól megvédjék azokat a polgárokat, akik ezeken a rendzavarásokon nemhogy nem vesznek részt, hanem a rendzavarások tulajdonképpen az ő békés, alkotmányos törekvéseiknek a lejáratását szolgálják.

Úgy vélte: „bűnös felelőtlenség, hanyagság” volt, hogy nem biztosították a Magyar Televízió székházának védelmét, ugyanakkor ebben nem a rendőrséget, vagy Gergényi Péter terheli felelősség,

hanem a kormányt és Lamperth Mónika volt belügyminisztert, akinek le kellene mondania, mert ilyen állapotba hozta a rendőrséget.

Gyurcsány: a kormány nem változtat politikáján



(Fotó: MTI/Soós Lajos)

A kormány nem módosít politikáján és a kabinet összetételén – jelentette ki csütörtökön Budapesten Gyurcsány Ferenc miniszterelnök.

A kormányfő hangsúlyozta: a kormány politikáját nem befolyásolja az önkormányzati választás végeredménye. Gyurcsány Ferenc kiemelte, a kormány folytatja a reformokat, a morális politikai adóssággal történő szembenézés, illetve a gazdaság-, társadalompolitikai és morális fordulat politikáját.

A miniszterelnök délután a parlamentben a pártok vezetőivel és rendőri vezetőkkel konzultált az elmúlt napok eseményeiről, a megbeszélésen a Fidesz és a KDNP vezetői nem voltak jelen.

A kormányfő úgy fogalmazott: „a kormány és a kormány mögött álló politikai erők a szembenézés és a fordulat politikáját kívánják folytatni”. Ezt a fordulatot a kormánynak alapvetően és elsősorban tettekkel kell bizonyítani és hitelesítenie – tette hozzá.

„A kormány nem kívánja módosítani politikáját, nem kívánja módosítani összetételét”, az Új Magyarország politikáját kívánja folytatni – jelentette ki a miniszterelnök, majd megjegyezte: a kormánynak ezt a szándékát nem befolyásolja az önkormányzati választások végeredménye.

Kiemelte: az önkormányzati választás következménye, hogy az MSZP tudja, kik a partnerei a községek, a városok és a megyék élén.

Arra reagálva, hogy a Fidesz nem tartja meg szombatra tervezett nagygyűlését, úgy fogalmazott: örülök, hogy a hét végére tervezett rendezvények közül egyet az elmúlt órákban a rendezők lemondtak.

„Az egyetlen helyes döntést hozták meg” – tette hozzá.

Közölte azt is: hétfőn éjjel a tüntetők egy részének agresszivitása zavarba hozta a rendőrséget. Ami az MTV-vel történt az példátlan, elfogadhatatlan és felháborító bűncselekmény, a rendőrség az elmúlt két napban azonban erélyesen és eredményesen szállt szembe a felforgatókkal – mondta Gyurcsány Ferenc, majd hozzátette: élni a gyülekezés és szólás szabadságával, mindenkinek elidegeníthetetlen joga.

„Nekünk a tüntetők nem ellenfeleink, és a köztársaságnak sem, azok, akik a rendet megzavarják, akik erre felbujtanak, akik ilyen szándékot szóval-tettel támogatnak, ők a köztársaság ellenfelei, és ezért a kormány velük szemben a törvényes eszközök teljességével fellép” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az elmúlt napok eseményeinek értékelésére hívta csütörtök délután 2 órára személyes megbeszélésre a parlamenti pártok elnökeit és frakcióvezetőit.

A találkozón megjelent Szili Katalin házelnök, Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszter, Gergényi Péter Budapest rendőrfőkapitánya, Bene László országos rendőrfőkapitány, Galambos

Lajos a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója, Hiller István, az MSZP elnöke, Lendvai Ildikó szocialista frakcióvezető, Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke, Dávid Ibolya, az MDF elnöke, Herényi Károly, az MDF frakcióvezetője. A Fidesz és a KDNP képviselői nem jelentek meg.

A Fidesz-KDNP ellenzéki szövetség már a hivatalos bejelentés előtt elutasította Gyurcsány Ferenc miniszterelnök csütörtöki meghívását.

A Fidesz Gyurcsány Ferencet nemkívánatos személynek tartja a magyar belpolitikában, a kialakult helyzetben ő maga a probléma – jelentette ki Szijjártó Péter, a Fidesz szóvivője. A KDNP ugyancsak elutasította a meghívást, a párt szóvivője szintén azzal indokolta ezt, hogy „Gyurcsány Ferenc politikai szempontból nemkívánatos személy”.

