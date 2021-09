Folytatódnak a tüntetések a Gyurcsány-kormány ellen, felmerült a kijárási tilalom bevezetése is – Őszöd'15

Megosztás Tweet



El kell gondolkodni a kijárási tilalom bevezetésén vagy azon, hogy más eszközökhöz folyamodjunk annak érdekében, hogy megszűnjenek az éjszakai atrocitások – mondta Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszter a közszolgálati rádió Háttér című műsorában szerdán.

„Ha azt nézzük, hogy mi lehet ennek a folyamatnak a vége, sok minden szóba jöhet. Az alkotmány megfelelően rendelkezik arról, hogy ilyen esetben mi a teendő. Ezeket majd akkor kell vizsgálni, ha valóban a most látható folyamatokban nem következik be változás, akkor el kell gondolkodni, hogy valóban kijárási tilalmat vezessünk-e be, vagy más eszközökhöz folyamodjunk” – fogalmazott a miniszter.

Arra a kérdésre, hogy gondolkodtak-e már a kijárási tilalmon kívül „más eszközök bevetésén”, Petrétei József azt válaszolta: a helyzetet folyamatosan elemezik, és ez alapján hozzák meg a szükséges intézkedéseket.

Hozzátette: a konkrét intézkedéseket akkor kell hozni, amikor a helyzet azt indokolttá teszi.

Bombariadó miatt félbeszakadt az Orbán Viktorral kezdett beszélgetés a Hír TV-ben

Bombariadó miatt félbeszakadt az Orbán Viktorral kezdett beszélgetés a Hír TV-ben szerda este.

A Fidesz elnökével annak ellenére kezdték meg a beszélgetést a televízió stúdiójában a műsorban jelzett időpontban, este fél nyolckor, hogy mintegy negyedórával korábban már néhány percre félbeszakították az adást bombariadó miatt.

Orbán Viktor elmondta, hogy a nap folyamán Sólyom László köztársasági elnökkel találkozott. Hangsúlyozta, ennek a találkozónak semmi köze nem volt ahhoz, hogy néhány órával korábban

a köztársasági elnök Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt és Lendvai Ildikót, a szocialista párt frakcióvezetőjét fogadta.

„Én azt ismételtem és erősítettem meg, hogy elítélünk mindenfajta erőszakot. Van lehetőség, demokratikus, békés és alkotmányos megoldásra, és ránk számíthat az elnök úr, ha arról van szó, hogy a demokráciát meg kell erősíteni” – közölte a legnagyobb ellenzéki párt politikusa.

Orbán Viktor arról beszélt: a köztársasági elnök a kialakult helyzetről azt mondta, egyértelműen kiderült, hogy az erkölcsi válságért, amelytől most az ország szenved, a miniszterelnököt

terheli a felelősség.

„Nagyon világosan fogalmazott az állásfoglalásában, ahol azt mondta, vétkezett a miniszterelnök, hiszen amikor...” – mondta Orbán Viktor, amikor elsötétült a képernyő.

Bombariadó a Magyar Televízió Szabadság téri székházában

Egy ismeretlen férfi 20 órakor felhívta a tűzoltóság ingyenesen hívható telefonszámát és közölte, hogy éjfélkor felrobbantja az épületet – mondta a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.

Kormos Endre hozzátette: a televízió vezetése megtette a szükséges intézkedéseket, hogy részlegesen kiürítsék az épületet.

Szerda este bombariadó miatt félbeszakadt az Orbán Viktorral kezdett beszélgetés a Hír TV-ben is.

A BRFK sajtóügyeletese azt is közölte, hogy részlegesen kiürítették az épületet. A Rendőrségi Biztonsági Szolgálat tűzszerészei átvizsgálták a televízió székházát, de robbanószerkezetet nem találtak.

A tűzszerészek a Hír TV-ből az MTV székházához vonultak át.

Újra 15 ezren gyűltek össze a Kossuth téren

A korábbi napokhoz hasonlóan szerda este kilenc óra után mintegy 15 ezer ember gyűlt össze a budapesti Kossuth téri demonstráción, amely három napja folyamatosan tart a Parlament előtt.

A tüntetők Gyurcsány Ferenc és a kormány leváltását követelik – jelentette az MTI munkatársa. Folyamatosan érkeznek a demonstrálók a térre. A Rákóczi-szobor körüli füves területen sűrű a tömeg, a Parlament előtti aszfaltos parkolóban elszórtabban helyezkednek el az emberek. Erre az eredetileg a külső kordonnal körülzárt területre este hét óra után nyomultak be az emberek.

Demonstrálók állnak az úttesten és a villamossíneken, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium épülete előtt is. A távirati iroda tudósítójának becslése szerint a Parlament köré több mint 600 rendőrt vezényeltek.

A 2-es villamos órák óta nem jár a Kossuth téren.

A hirado.hu időutazásra hívja az olvasóit! 15 éve került ki az egykori miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde. Az MTI archív anyagai segítségével megmutatjuk milyen hírek tartották lázban az országot. A hírfolyamunk szeptember 17-én 16:38 perckor kezdődik (ekkor került ki az első hír a kiszivárgott felvételről) és egészen október végéig tart. A cikkek mellett videókat is bemutatunk, és közéleti szereplőkkel értékeljük a Gyurcsány-beszéd hatását.