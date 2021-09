Közel félmillió támogatója van a Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! petíciónak

Már több mint 400 ezren írták alá a Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! petíciót. Ezt a Fidesz kommunikációs igazgatója, Hollik István jelentette be reggel a Kossuth Rádióban. A nagyobbik kormánypárt alig három hete kezdte az aláírásgyűjtési akciót, tehát rekordidő alatt lett meg a 400 ezer csatlakozó. A gyűjtés pedig tovább folytatódik. A 15 évvel ezelőtti tüntetések vérbefojtásáról, a gyurcsányi terrorról film is készült, amit október 21-én mutatnak be a magyar mozik.