Hétfő éjjel tizenegy óra tájban betörte a Magyar Televízió bejáratát a székházat ostromló tömeg – jelentették a távirati iroda helyszínen tartózkodó tudósítói.

Mintegy 1.500 fős tömeg gyűlt össze hétfőn délutánra a Parlament épülete előtt, és a felszólalók folyamatosan Gyurcsány Ferenc lemondását, illetve a kormány távozását követelik. A tüntetők vasárnap este vonultak a Kossuth térre, azóta - változó létszámban - követelik a kormány lemondását, miután nyilvánosságra került Gyurcsány Ferenc egy korábbi nyilatkozata. A kormányfő május végén az MSZP zárt ülésén többek között úgy fogalmazott, hogy "végighazudtuk az utolsó másfél-két évet".

Hétfőn egy felszólaló úgy fogalmazott: 1956 után most van lehetősége először a népnek, hogy kinyilvánítsa szabad akaratát. Azt is elmondta: független szakembereket kell a Magyar Rádió és Televízió élére állítani és, hogy hiteles emberek vezessék a nemzetet, ezért át kell világítani a honvédség, az ügyészség, a bíróság és más közintézményekben dolgozókat is.

Az egymást követő szónokok felszólították a tömeget, hogy telefonon értesítsék barátaikat, ismerőseiket, hogy holnaptól ne menjenek munkába, mert csak egy országos méretű sztrájkkal lehet

Gyurcsány lemondását elérni.

A beszédek közben egy nő átugrott a rendőrségi kordonon, őt a rendőrök elvitték a Parlament épülete mellett álló rendőrautókhoz.

A szónoklatok alatt a tömeg többször skandálta, hogy „56, 56" illetve, hogy „Vesszen Gyurcsány, vesszen a kormány” Amikor a szónokok a miniszterelnök nevét kiejtették a tömeg hatalmas

pfujolással és füttyszóval kísérte.

A Kossuth téren tüntetők csalódottan fogadták a köztársasági elnök hétfő délutáni megnyilatkozásáról szóló első híreket. Sólyom László hétfői nyilatkozatában nem szólította fel Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt a lemondásra, de rámutatott morális felelősségére.

„A köztársasági elnöknek az alkotmány erre a helyzetre nem ad közjogi felhatalmazási lehetőséget” –mondta az államfő, miután - mint fogalmazott - az utóbbi órákban sokféle címen cselekvésre hívták fel, a Gyurcsány Ferenc balatonőszödi, vasárnap nyilvánosságra került beszéde kapcsán kialakult helyzet miatt.

Hétfőn kora délután a Parlament előtt a több százas tömegből az elégedetlenség hangjai hallatszottak, az emberek egy része pfujolt, másokon a tanácstalanság jelei érződtek az államfő nyilatkozata hallatán.

Nem sokkal 14.00 óra előtt a helyszínen felolvastak egy, állítólag az interneten terjedő információt, amely arról szólt, hogy a kormány hétfőn rendkívüli helyzetet vezetett volna be Magyarországon. Danks Emese kormányszóvivő ezt cáfolta, s az MTI-nek kijelentette: nem igazak azok a híresztelések, hogy a kormány javasolná a rendkívüli állapot bevezetésének megfontolását, illetve, hogy ez ügyben, illetve egyáltalán ülésezett volna a Nemzetbiztonsági Kabinet.

Egy felszólaló a sok órája tartó demonstráción úgy fogalmazott, hogy „forradalom van”, újkori forradalom.

A tüntetésen lemondásra szólította fel a kormányt Wittner Mária 56-os halálraítélt, fideszes országgyűlési képviselő is. Wittner Mária az MTI-nek elmondta: hétfőn a tüntetésen arról beszélt, hogy a választások alatt a kormánypártok becsapták a népet, hazudtak, de most kiderült a csalás. „Szembeköpték az egész magyar népet, ezért a kormánynak le kell mondani”.

A Parlament épülete előtt a miniszterelnök és a kormány távozását vasárnap este óta követelő demonstráció kapcsán Hiller István, az MSZP elnöke azt mondta, az alkotmány és a jogszabályok

betartása mellett mindenkinek joga van véleményét kifejezni, akár egyénileg, akár csoportosan. (A sajtótájékoztató előtt kordonnal vették körül az MSZP Köztársaság téri székházát.)

A Fidesz szolidaritását fejezi ki a tüntetőkkel, ugyanakkor arra kér mindenkit, hogy próbálja féken tartani az indulatokat, ne üljön fel a kormányoldal részéről tervezett provokációknak – mondta

Navracsics Tibor frakcióvezető, a Fidesz és a KDNP közös hétfő délutáni frakcióülésének nyilvános részén.

Tüntetés a Parlamentnél – áttörte a külső védőkordont a tömeg

Mintegy 5.000 ember gyűlt össze a fővárosi Kossuth téren hétfőn kora estére, hogy Gyurcsány Ferenc és kormánya leváltását követelje; néhány csoport áttörte a rendőrök által felállított külső védőkordont, és egészen a Parlament falánál megépített belső védőkordonig hatolt.

A távirati iroda helyszíni tudósítója szerint a rendőrök nem tettek ugyan kísérletet a tömeg visszaszorítására, de nagy erőket vontak össze a belső kordon védelmére.

A tömegben főként fiatalokat lehet látni, akik a Honfoglalás 2000 Egyesület, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, illetve a Magyar Nemzeti Front színeiben érkeztek a tüntetésre. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom erősebb hangtechnikát hozott a térre, így a Kossuth tér füves területének hátsó részén álló tömeg is jobban hallhatja az egymást követő felszólalókat.

Több nemzetiszínű zászlón fekete szalag látható, több ember nemzetiszínű öltözékben jelent meg. A tömegből néha paradicsomot, apróbb tárgyakat dobálnak a rendőrök felé, akik minderről nem

vesznek tudomást.

Kora este, sötétedéskor még mindig látni a tömegben kisgyermekeket, akiket szüleik babakocsiban a délutáni órákban hoztak magukkal.

Rohamrendőrök álltak a tüntetők elé a Parlament előtt - fotó: MTI

Könnygázgránátot dobtak a tüntetők közé a Magyar Televízió előtt a rendőrök

Több könnygázgránátot dobtak a tüntetők közé hétfőn éjjel a Magyar Televízió előtt a rendőrök, miután a tömeg megpróbált benyomulni az épületbe – jelentették az MTI helyszínen lévő tudósítói.

Tíz órakor érkezett az első - 20-30 tagú csoport a tévé székházához, majd – miután több résztvevő elmondása szerint nem engedték, hogy élő adásban ismertessék céljaikat – a megmozdulás több vezetője, köztük Toroczkai László, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom elnöke visszament a Kossuth térre, hogy áthívja az ott demonstrálókat.

A könnygázzal előbb sikerült leszorítani a tüntetőket a Magyar Televízió lépcsőjéről, de a demonstrálók újra feljutottak. A lépcső tetején, a bejárat előtt mintegy tíz sorban állnak a rohamsisakos, pajzzsal felszerelt rendőrök, farkasszemet néznek a tüntetőkkel, akik üvegeket és köveket dobálnak feléjük. A távirati iroda úgy tudja, hogy két rendőr megsérült.

A tömeg azt kiabálja, hogy „Adjátok ki, vagy bemegyünk”, „Szabad sajtót”.

Az épület egyik oszlopáról többször eltávolították az Európai Unió zászlaját, de mindig akadt egy-egy ember, aki azt visszahelyezte.

Schőn Péter, a BRFK szóvivője egyelőre nem erősítette meg, hogy könnygáz bevetésére került volna sor.

Közben a Szabadság téri szovjet hősi emlékmű kordonját a demonstrálók kinyitották és már több ember bement mögé, az MTI tudósítója látta, hogy egyikük festékszóróval lefújta az emlékművet.

A téren a televízió székháza körül egyre nő a tömeg.

Betörték a Magyar Televízió bejáratát a tüntetők – a rendőrség vízágyúkat vetett be

Hétfő éjjel tizenegy óra tájban betörte a Magyar Televízió bejáratát a székházat ostromló tömeg – jelentették a távirati iroda helyszínen tartózkodó tudósítói.

A székházba visszavonult rendőrök az épületen belülről előretörve azonnal megállították a tömeg előrenyomulását: könnygázzal, aztán pedig két vízágyú bevetésével szorították le a

lépcsőről a demonstrálókat.

A tüntetők hátulról füttyel, éljenzéssel kísérték az akciót.

