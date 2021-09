Gyurcsány Ferenc határozottabb rendőrségi fellépést vár – Őszöd'15

Megosztás Tweet



A miniszterelnök határozottabb, egyértelműbb és főleg eredményesebb fellépést vár el a rendőrségtől a következő napokban, ugyanakkor reméli, hogy erre nem lesz szükség. Gyurcsány Ferenc erről kedden Budapesten beszélt, nemzetközi sajtótájékoztatón.

Minden támogatást megadunk a rendőrségnek ahhoz, hogy a lehető leghatározottabban, kapacitásuk egészét használva fenntartsák a törvényes rendet – fogalmazott a miniszterelnök, aki óvott attól, hogy a rendőrség rossz hírét keltsék.

Mint mondta, most az a fontos, hogy a rendőrök azt érezzék, az ország számít rájuk. Szólt arról is, hogy hamarosan tájékoztatást adnak a tervezett fontos rendőrszakmai intézkedésekről.

„Ha a megfelelő vizsgálatokat, megfelelő körülmények között lefolytatják, és ha így megtudjuk, van-e felelős, akkor lesz felelős” – mondta a rendőrségben egy esetleges felelősségre vonást

firtató kérdésre a miniszterelnök.

Gyurcsány Ferenc kiemelte: örül a Magyar Televízió székházánál éjszaka történtek kapcsán megszületett ötpárti nyilatkozatnak, ám sajnálatát fejezte ki a parlamenti vita elmaradása miatt, mert

„megnyugtatná Magyarországot, ha a politikai élet befolyásos szereplői egyértelmű és határozott mondatokban foglalnának állást arról, mit gondolnak a történtekről és annak okairól”.

A kormányfő azt mondta, nem tud elképzelni olyan okot, ami arra vesz rá Magyarországon embereket, hogy megküzdjenek sajátjaikkal és sok-sok évtized után ismét magyar emberek sebesítsék meg magyar társaikat.

„Ez nem forradalom, ez nem 1956, ez megcsalása nagyszerű nemzeti történelmünknek. 1956 nem játékszer, a harmadik Magyar Köztársaság demokratikusan megválasztott parlamentjének felelős kormány kritizálása senkinek nem adott semmilyen felhatalmazást, hogy egy nemzeti intézménybe behatoljon és bűncselekményt kövessen el. (...) Nem látok egy okot sem, ami magyarázná ezt a fajta brutalitást” – szögezte le a sajtótájékoztatón a miniszterelnök.

Gyurcsány Ferenc közölte: szégyelli magát azok nevében is, akik Magyarországról a világnak ilyen képét keltik, mert Magyarország nem ilyen.

„Biztos vagyok benne, hogy Magyarország lakosainak túlnyomó többsége számára a hétfő este történteket csak egyértelmű, erős visszautasítással, nem titkolt megdöbbenéssel lehetett fogadni” – tette hozzá.

A miniszterelnök kitért arra, hogy védeni, óvni és erősíteni fogja mindenki jogát politikai véleménye szabad megfogalmazásához. Arra kért ugyanakkor valamennyi magyar polgárt, nem vegyen részt rendbontásban, ne támogassa azt és felelős polgárként viselkedjen.

Gyurcsány Ferenc erős, egyértelmű és tudatos támogatást érez politikájához a koalíciós pártokban gazdasági reformpolitikája végrehajtásához.

„Határozottan folytatni fogom azt a politikát, amely arra irányul, hogy csináljunk egy jobb Magyarországot. Az út a politikának a hazugságtól való megtisztításán, a reformokon, a

költségvetési kiigazításon keresztül vezet. Erre épülhet a fejlesztések, a beruházások politikája” – szögezte le Gyurcsány Ferenc.

Megfogalmazása szerint bár nem okozott számára örömet, hogy májusi beszéde nyersességében a nyilvánosságra került, „stílusa, jelzői nem állnák ki a nyilvános beszéd próbáját, de mindenki

számára világossá tettem, csak a felvázolt politikát tudom követni, nincs más változat, erre tettem fel politikai életemet. Új Magyarország - vagy nem szabad nekem ezt csinálni” – jelentette ki a

miniszterelnök. Hozzátette: küzdeni fog a változtatásokért, „pár éjszakát még ki fogok bírni alvás nélkül”.

Mint elhangzott, Gyurcsány Ferenc örül, hogy az államfő is egyetért azzal: alapvető morális kérdésekre mindenkinek válaszolnia kell, „és a politikai vezetők morális kérdésére a magyar baloldal

gyorsan és időben válaszolt”. Azt is elmondta, egyetért Sólyom Lászlóval abban, hogy az elmúlt tizenhat év politikai hazugságait nem szabad összemosni saját szerepünkkel. Hozzáfűzte: az egész

politikai felelősségben a sajátja is benne van.

Kérdésre válaszolva közölte: nem kíván lemondani.

Rendőri vezetők Gyurcsány Ferencnél

Kedden délután Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hivatalába rendelte Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitányt és Szabadfi Árpádot, az országos rendőrfőkapitány helyettesét, akik tájékoztatták a kormányfőt az esti rendfenntartási előkészületekről – közölte az MTI-vel kedden Danks Emese.

A kormányszóvivő hozzátette, a miniszterelnök utasította a rendőri vezetőket, hogy valamennyi törvényes eszközzel lépjenek fel az erőszakos megnyilvánulások ellen, ugyanakkor tartsák tiszteletben a szabad véleménynyilvánítás demokratikus jogait.

A fővárosi irányító központban lesz kedden késő este Gyurcsány Ferenc

Gyurcsány Ferenc kedden késő este a fővárosi eseményeket figyelemmel kísérő irányító központban lesz – mondta az MTI-nek László Boglár, a miniszterelnök sajtófőnöke kedden kora este.

László Boglár közölte: Gyurcsány Ferenc késő este abban az irányító központban figyeli a fővárosi eseményeket, amelyet a hétfői napon kialakult feszült helyzet miatt hoztak létre. Hozzátette: az eseményektől függően nem kizárt, hogy a kormányfő az éjszakát is ott tölti.

A kormányfő szóvivője közölte: az irányító központ célja, hogy az „összes mozgósítandó és mozgósítható erő viszonylag könnyen és gyorsan koordináltan elérhető legyen”.

Vasárnap délután került nyilvánosságra az a hangkazetta, amelyen májusban Gyurcsány Ferenc az MSZP balatonőszödi frakcióülésen elismerte, hogy az elmúlt években hazudtak a választóknak. Ezt követően tiltakozók gyülekeztek a Kossuth téren, a Parlament előtt. A hétfő éjszakai órákban megostromolták az MTV épületét, autókat gyújtottak fel.

A demonstráció kedden nap közben és este is folytatódott a Kossuth téren, a Parlament épülete előtt.

A hirado.hu időutazásra hívja az olvasóit! 15 éve került ki az egykori miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde. Az MTI archív anyagai segítségével megmutatjuk milyen hírek tartották lázban az országot. A hírfolyamunk szeptember 17-én 16:38 perckor kezdődik (ekkor került ki az első hír a kiszivárgott felvételről) és egészen október végéig tart. A cikkek mellett videókat is bemutatunk, és közéleti szereplőkkel értékeljük a Gyurcsány-beszéd hatását.