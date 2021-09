Megosztás Tweet



Tizenöt éve, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde. Vagyis az a hanganyag, amit 2006 májusában rögzített valaki titokban az MSZP zárt frakcióülésén. Gyurcsány Ferenc újraválasztott miniszterelnökként beszélt például arról, hogy hogyan hazudtak az ország helyzetéről és csapták be a választókat. A kiszivárgott beszéd nagy felháborodást váltott ki, országszerte tüntetések kezdődtek. Gyurcsány Ferenc politikai karrierje azóta sem ért véget, sőt a legtöbb elemző szerint ma is ő irányítja a baloldalt.



Az ösződi beszéd kiszivárgása után a főváros utcái hetekre szabályos csatatérré váltak. Az 1956-os forradalom évfordulóján lovasrohamot vezényeltek a békés megemlékezők ellen, és több embert megsebesítettek, bántalmaztak. A rendőri túlkapások miatt évekig zajlottak a perek.

„Ha rekonstruáljuk az akkori eseményeket, egyértelműen látszik, hogy az országgyűlési többség, a Fidesz–KDNP ellenzék kivételével felsorakozott Gyurcsány Ferenc mellett, egy közjogi eljárásban meg is erősítették a pozíciójában” – mondta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője az M1 Ma reggel című műsorában.

Hozzátette, a balliberális sajtó, amely 2010-ig gyakorlatilag 90 százalékos fölénnyel bitorolta a magyar médiaviszonyokat, szintén összeállt Gyurcsány Ferencék mögött.

Napjaikban viszont sokan már úgy látják, súlyos hibát vétett a Köztársasági Elnöki Hivatal és maga a köztársasági elnök is, amikor csak morális válságról beszélt, hiszen az akkori események egy súlyos közjogi-politikai válságot eredményeztek, amelynek egyetlen feloldása az lett volna, ha Gyurcsány Ferenc távozik a miniszterelnöki pozícióból, a kormánya is lemond, és bocsánatot kér a egész országtól.

„A demokrácia gyenge pontja, hogy a baloldalon még mindig Gyurcsány Ferenc az, aki diktál” – mondta az alkotmányjogász. Hozzátette, az is tény, hogy Gyurcsány Ferenc sosem vette le a baloldal ütőeréről a kezét. 2010 után is folyamatosan nyilvános beszédeket tart, megalapította a Demokratikus Koalíció platformot a szocialista párton belül, majd kivált, és hasonló néven önálló pártot alapított. Tehát azok az ambíciók, amelyek az őszödi beszédben is elhangzottak, nem vesztek el, Gyurcsány Ferenc máig azok megvalósításán dolgozik.

A címlapfotó illusztráció.