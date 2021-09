„Gyurcsány Ferenc lebukása után is hazudik, most éppen azt hazudja, hogy nem hazudik” – Őszöd'15

Megosztás Tweet



A kormánynak mennie kell, Gyurcsány Ferenc a magyar politika nem kívánatos személye, a Fidesz és a KDNP pedig minden alkotmányos eszközt megragad, hogy megoldja ezt a helyzetet – jelentette ki Navracsics Tibor a Fidesz, és Semjén Zsolt, a KDNP frakcióvezetője sajtótájékoztatón, a két párt közös hétfő reggeli elnökségi ülését követően.

„Ki kell mondanunk azt, hogy ennek a kormánynak mennie kell, és az ehhez szükséges lépéseket, törvényes lépéseket meg fogjuk tenni” – szögezte le Semjén Zsolt, aki Navracsics Tiborral együtt azt hangsúlyozta: a Fidesz és a KDNP minden alkotmányos eszközt meg kíván ragadni, hogy megoldja ezt a helyzetet, hogy minél előbb megszűnjön a jelenlegi „tarthatatlan állapot”.

Navracsics Tibor úgy fogalmazott: „Gyurcsány Ferencen túlléptek az események, Gyurcsány Ferenc a kialakult helyzetben nem a megoldás, hanem a probléma része, Gyurcsány Ferenc a magyar politika nem kívánatos személyévé vált”.

Arra az újságírói felvetésre, hogy a miniszterelnök már bejelentette, hogy nem mond le, a Fidesz frakcióvezetője úgy reagált: az események túlléptek Gyurcsány Ferencen.

Semjén egyenesen úgy fogalmazott: „a kormányfő azzal, hogy nem mond le, kiállította magáról erkölcsi halotti bizonyítványát”. A KDNP elnök-frakcióvezetője szerint Gyurcsány Ferenc erkölcsi csődbe került, ami politikai csődöt idézett elő, „ennek közjogi következményei kell, hogy legyenek”.

A politikus arra szólította fel az SZDSZ-t, hogy „valljon színt”, meddig falaz még Gyurcsány Ferencnek.

Navracsics Tibor hangsúlyozta: a miniszterelnök ahelyett, hogy bocsánatot kérne a magyar választópolgároktól és az MSZP szimpatizánsaitól, megpróbálja az egész magyar politikusi garnitúrát besározni azzal, hogy magyarázkodásában elmúlt 16 év kollektív hazudozásairól beszél.

A Fidesz frakcióvezetője szerint ugyanakkor a nyilvánosságra került beszédben Gyurcsány Ferenc egyértelmű, hogy nem általánosságban a politika felelősségéről, hanem másfél-két év

hazugságairól és négy év nem kormányzásról beszélt.

„Gyurcsány Ferenc lebukása után is hazudik, most éppen azt hazudja, hogy nem hazudik” – tette hozzá Semjén Zsolt. A KDNP elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a május óta tudja az MSZP-frakció, hogy hazudik a kormány, azóta tudatosan tévesztik meg a választópolgárokat. „Vétkesek közt cinkos, aki néma” – jegyezte meg.

Jobbik: jogilag saját rendezvényének tekinti a megmozdulásokat

A Jobbik az éjszaka már tájékoztatta a Budapesti Rendőr-főkapitányságot: jogilag saját rendezvényének tekinti a megmozdulásokat – közölte Novák Előd szóvivő hétfőn az MTI érdeklődésére.

Korábbi közleményükben – amely egyebek mellett arra emlékezteti a résztvevőket, kampányidőszakban nem kell előre bejelenteni a választásokkal kapcsolatos, közterületi gyűléseket – a párt még csak azt közölte „a helyzet egyértelműsítése érdekében a Jobbik felvállalja” ezt a lépést.

A szóvivő hétfői tájékoztatása szerint azért tettek így, hogy a megmozdulásokat ne lehessen feloszlatni, tekintet nélkül arra, hány ember részvételével és meddig tartanak.

Novák Előd tájékoztatása szerint nem konkrét demonstrációt, hanem „a gyurcsányi hazugságok miatt a főváros több helyszínén kialakult tüntetéseket" ismerték el jogilag magukénak.

A Jobbik korábbi közleménye szerint a párt együttérez a tiltakozókkal, „tagjai és szimpatizánsai tömegesen vesznek részt a kormány lemondását követelő, spontán demonstrációkon”.

Sólyom László köztársasági elnök nem szólította fel lemondásra a miniszterelnököt, de rámutatott morális felelősségére

Sólyom László köztársasági elnök nem szólította fel Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt a lemondásra, de rámutatott morális felelősségére. Erről maga az államfő beszélt hétfőn a Sándor-palotában.

„A köztársasági elnöknek az alkotmány erre a helyzetre nem ad közjogi felhatalmazási lehetőséget” – mondta az államfő miután, mint fogalmazott, az utóbbi órákban sokféle címen cselekvésre hívták fel, a Gyurcsány Ferenc balatonőszödi, vasárnap nyilvánosságra került beszéde kapcsán kialakult helyzet miatt.

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke korábban bejelentette: a Fidesz-KDNP-frakciószövetség felkérte Sólyom László köztársasági elnököt, hogy az alkotmány alapján tegye meg a szükséges lépéseket az általuk alkotmányos válságként értékelt helyzet megoldására.

Hozzátette: az alkotmányos válság megoldása a Gyurcsány-kormány menesztése lenne.

Az államfő elmondta: a miniszterelnök és a kormány nem a köztársasági elnöknek felelős, hanem az Országgyűlésnek, csak az országgyűlési képviselők többsége vonhatja meg a bizalmat a miniszterelnöktől és egyúttal kormánytól.

Mint elmondta, az Országgyűlést a köztársasági elnök csak akkor oszlathatja fel, ha az Országgyűlés 12 hónapon belül legalább négy alkalommal megvonja a bizalmat a kormánytól, vagy ha a kormány megbízatása megszűnik, és a köztársasági elnök által miniszterelnöknek javasolt személyt negyven napon belül nem választja meg az Országgyűlés.

Kiemelte ugyanakkor: a vasárnapi hír „morális válságot” okozott Magyarországon. A miniszterelnök reakciói ezt a válságot fokozták, mert „személyes felelősségét összemosta az utóbbi 16 év politikájának értékelésével”.

Hangsúlyozta: semmilyen cél nem igazolhatja, hogy bárki a demokráciába vetett bizalmat kockáztassa, még kevésbé, hogy ezt tudatosan, sőt büszkén tegye. „Ennek nyilvános elismerését várom a kormányfőtől” – tette hozzá.

Közölte azt is, a vasárnap nyilvánosságra került miniszterelnöki beszéd tartalmi szempontból nem jelentett újdonságot. Mint mondta, az alapkérdés az, milyen eszközök engedhetők meg a politikai célok eléréséhez.

A felelős döntés lehetőségét veszítik el az állampolgárok, ha a nyilvánosság előtt elhangzott tényállítások, ígéretek, programok nyilvánvalóan nem felelnek meg az igazságnak, a valódi szándékoknak – jegyezte meg az államfő sajtónyilatkozatában.

Gyurcsány Ferenc magát a hazug múlttal szakító, őszinte embernek tüntetve fel, magyarázza meg a Gyurcsány-csomag elkerülhetetlenségét

A Magyar Demokrata Fórum (MDF) szerint Gyurcsány Ferenc miniszterelnök elvesztette a kormányzáshoz elengedhetetlen bizalmat, ezért arra kérik, távozzon a magyar közéletből – mondta hétfőn Dávid Ibolya, sajtótájékoztatón, Budapesten.

"Megújulásra, összefogásra van szükség ahhoz, hogy Magyarország kilábaljon abból a mély erkölcsi és gazdasági válságból, amelybe az elmúlt években sodródott. A megtisztulást azonban nem irányíthatják olyan emberek, akik aktív részesei voltak a válság kialakulásának. Az MDF szerint Gyurcsány Ferenc elvesztette a kormányzáshoz elengedhetetlenül szükséges bizalmat, ezért arra kérjük, hogy távozzon a magyar közéletből" - fogalmazott az MDF elnöke.

Dávid Ibolya azt mondta: a hazugság, a csalás, az ügyeskedés politikája megbukott. Közölte: eljött annak az ideje, hogy leszámoljunk a hazugság politikájával.

A pártelnök szerint Magyarországot nem irányíthatja tovább olyan ember, aki nyilvánosság előtt vállalja, hogy „lek*rvázza” saját hazáját, aki a nyilvánosság előtt elismeri, hogy a hatalom megtartása érdekében semmiféle hazugságtól nem riad vissza, aki meghamisítja a gazdaság állapotáról szóló adatokat, kockáztatva ezzel Magyarország nemzetközi tekintélyét.

Dávid Ibolya szerint Gyurcsány Ferenc mostani beismerése nem menti fel a miniszterelnököt, ám úgy tűnik, ennek a „beismerésnek következményei nem lesznek”.

Hozzátette: maga a beismerés hamis körülmények között született meg, hiszen a kormánypárt véletlen kiszivárogtatásnak tüntet fel egy előre eltervezett kommunikációs lépést. Ennek a lépésnek egyetlen célja az volt - mondta Dávid Ibolya -, hogy „Gyurcsány Ferenc megszabadulva az ellenzéki bírálatokról, magát a hazug múlttal szakító, őszinte embernek tüntetve fel, magyarázza meg a Gyurcsány-csomag elkerülhetetlenségét” .

Kuncze: az SZDSZ kitart a koalícióban

A Szabad Demokraták Szövetségének ki kell tartania a koalíciós megállapodás és a kormányprogram mögött – jelentette ki a kisebbik kormánypárt elnöke hétfői sajtótájékoztatóján.

Megismételte, hogy Gyurcsány Ferenc felvételen szereplő beszédének stílusával és tartalmával nem ért egyet, véleménye szerint az elmúlt négy évben sok minden történt, és példaként említette többek közt a haderőreformot, az oktatási reformot, az autópályaprogramot és úthálózat fejlesztési programját.

„Én igyekeztem őszintén beszélni a kampányban is, és most is ezt teszem” – mondta.

Kuncze Gábor kitért arra, hogy a kormány vasárnap volt 100 napos. „Ami a tortára került, az gyertyának nem nevezhető ugyan, de kétségkívül meggyújtották” – jegyezte meg.

Hangsúlyozta: a reformok következetes végigvitelével a gazdaság stabil lehet, és hosszú távon fenntartható növekedési pályára állítható.

„Kell venni egy nagy levegőt; ennek az egész mostani helyzetnek, és a most elindult vitának lehet egy olyan következménye, hogy a politika megtanulja, hogy mindent nem lehet, hogy a politika és a választó együtt végigmegy egy tanulási folyamaton, amelynek eredményeként létrejöhet egy olyan helyzet, hogy az őszinte beszédnek nagyobb a támogatottsága, mint a demagógiának és a populizmusnak” – fogalmazta meg álláspontját az SZDSZ elnöke.

