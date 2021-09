Karácsony főtanácsadója szerint az MSZP nem jutna a parlamentbe

Megosztás Tweet



Karácsony Gergely főtanácsadója, Böcskei Balázs erős indítással kezdte a hetet az ATV Start vendégeként. A magyar politika megújulását értékelte „szakértői” minőségében a főtanácsadó, amikor is a Karácsony vezette Párbeszéd politikai teljesítményéről kínosan őszinte mondatokat fogalmazott meg: „én azt látom, hogy a Párbeszéd nem létezett pár éve”.

Böcskei tovább is tudta fokozni helyzetértékelését, amikor is kifejtette, hogy „a Magyar Szocialista Pártnak nem tudják az emberek megnevezni az elnökségi tagjait, ami annyit jelent, hogy egyrészről van egy 5 százalékos probléma, másrészt volt egy vérfrissítés”. Böcskeinek ezzel a mondatával sikerült abba az MSZP-be is belerúgnia, amelynek miniszterelnök-jelöltje szintén Karácsony Gergely.

A főtanácsadó mondatai aligha nevezhetők túlzónak, ugyanis a Karácsony és Szabó Tímea által vezetett Párbeszéd 1 százalék környékén mozgott a közvéleménykutatásokban, továbbá az MSZP-vel való összefogás sem juttatta Karácsony Gergelyt kényelmes támogatottsághoz, nem tette a pártot láthatóbbá.