Jövőre a gyerekeink jövője a tét – Interjú Kubatov Gáborral

A 2022-es választás legnagyobb tétje, hogy folytatódhat-e az az építkezés, aminek eredményeképp egy jobb országot tudunk hagyni a gyerekeinkre, mint amilyet kaptunk – mondta Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója és alelnöke a közmédiának adott interjújában. A politikus szerint Karácsony Gergely eddig semmilyen eredményt nem tud felmutatni, vitán felül áll, hogy a baloldalt továbbra is Gyurcsány Ferenc vezeti és úgy látja, hogy a gyermekvédelmi törvénnyel Magyarország egy nagyon erős brüsszeli lobbi tyúkszemére taposott rá, ami mindent befog vetni, hogy érvényesíteni próbálja az akaratát. Kétrészes interjúnk második része.

(Fotó: MTI/Illyés Tibor)

– Jövő év tavaszán ismét voksol az ország. Hol tart a Fidesz a választási felkészülésben?

– A 2002-es választások óta van egy kialakult rendje, hogy miként készül fel a Fidesz a választásokra, nem lesz ez másként ezúttal sem. Úgy gondolom, hogy szervezeti, mozgósítási és kommunikációs értelemben is sokkal rendezettebb és professzionálisabb párt vagyunk, mint az ellenfeleink. Ezzel önmagában nem lehet választást nyerni, de ehhez hozzájön az, hogy a mögöttünk hagyott kormányzási időszak meglehetősen jó képet mutat magáról, ezek összessége pedig elegendő lehet a sikerhez.

– Ön szerint mi a legnagyobb tétje a 2022-es országgyűlési választásnak?

– Az Alkotmány úgy fogalmaz, hogy felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. Másképpen mondva az a cél, hogy egy jobb országot hagyjunk gyermekeinkre, mint amilyet mi kaptunk. Ez a 2022-es választás tétje. Azt hiszem, vitán felül áll, hogy a 2010-es állapotokhoz képest most egy sokkal gyarapodóbb, sokkal büszkébb, sokkal öntudatosabb, sokkal inkább nemzeti érzelmű országban élünk. Hiszem, hogy ha nem a Fidesz nyeri a választásokat, akkor ez a trend megfordul.

– Mit gondol a kormánnyal szembenálló választási koalícióról? Önről el lehet mondani, hogy sokat látott már a politikában, de gondolta volna, hogy a Jobbik Gyurcsány Ferenccel összebútorozva indul majd a hatalomért?

– Egy biztos kivételt tudok, aki ezt előre látta. A 2012-ben elhunyt Csurka István már régen megmondta, hogy a Jobbik a baloldal fantomszervezetévé fog válni. A Jobbikról pedig inkább nem gondolok semmit, mert ha gondolnék az valószínűleg nem tűrné a nyomdafestéket.

– És a teljes baloldali összefogásról mi a véleménye?

– A magyar baloldal egy sokszor elrontott megoldást tudott ismét előhozni.

– Mire gondol?

– Pontosan tudjuk, hogy a baloldal teljesen egyértelmű vezére most is – vagy még mindig – Gyurcsány Ferenc. Emlékezzen vissza arra a nevetséges helyzetre, amikor Gyurcsány ott állt Karácsony Gergely mögött és köhintéssel figyelmeztetett, amikor Karácsony valami rosszat mondott. Teljesen nyilvánvaló, hogy Gyurcsány a főnök és ez csak egy színjáték, ahol a lapok már régen le vannak osztva. Az lesz a miniszterelnök-jelölt, akit Gyurcsány akar. Most éppen Karácsony Gergelyt nézte ki magának, de ez bármelyik pillanatban megváltozhat.

(Fotó: MTI/Illyés Tibor)

– Karácsony Gergely főváros élén végzett munkája hatással lehet Gyurcsány döntésére?

– Nézzen rá a városra. Olyan nagy eredményekről tudnak beszámolni az eltelt közel két évben, hogy sikerült rovarhoteleket és méhlegelőket létesíteni és tervben volt a birkalegelők létrehozása is. Olyan mintha egy rossz viccet mesélnék, de ez utóbbi is egy valós elképzelés volt. Ha valaki megkérdezi, hogy Karácsony Gergely mit csinált amióta hivatalban van, akkor egyetlen dolgot sem tudunk mondani. Sajnos ez nem meglepő, elég ránézni a munkatársaira, akik szinte kivétel nélkül a Gyurcsány-Bajnai kormányból megismert emberek. Az ő teljesítményüket pedig jól ismerjük 2010 előttről és az mindig csődhöz vezetett.

– Pedig ígéretekből nem volt hiány…

– De nem a valós terveiket ígérték meg a fővárosiaknak. Mára teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a baloldal hazugságokkal került a hatalomba Budapesten és a kerületekben. Ha Karácsony azzal kampányolt volna, hogy le fogom zárni a fél várost és egysávosítom a körutakat, akkor nem vagyok benne biztos, hogy nyert volna a választáson. Ha azt mondta volna, hogy a dízel autókat ki kell tiltani a belvárosból, akkor nem hiszem, hogy a budapestiek megválasztják. Ha a dugódíj bevezetését tűzte volna zászlajára, akkor ma vélhetően nem lenne főpolgármester. Viccnek kicsit durva, hogy nem elég, hogy nem lehet közlekedni, de majd még fizessünk is érte.

– Mi a véleménye a koronavírus járvány alatt mutatott ellenzéki magatartásról?

– Elsőként egy alapattitűdöt érdemes vizsgálni. Orbán Viktor több mint 10 éve az ország miniszterelnöke, én ezalatt parlamenti képviselő voltam és a baloldaltól egyszer se hallottam, hogy megdicsérték volna. Ebben a bő évtizedben teremtettünk majdnem egymillió munkahelyet, szinte megduplázódtak a bérek, a korábbiak sokszorosát költi az ország egészségügyre vagy az oktatásra, de 10 év alatt egyetlen olyan dologról sem gondolta azt a baloldal, hogy dicséretre érdemes lenne. Pontosan ez történt a koronavírus járvány alatt is. Először a sajtójukon keresztül kezdték azzal, hogy az oltás nem jó, utána benyújtottak egy parlamenti javaslatot bizonyos vakcinák forgalomba állítása ellen, aztán aláírásgyűjtésbe kezdtek ugyanebben a témában, most pedig ott tartunk, hogy kétségbe vonják a vakcinák hatékonyságát, pedig pontosan látjuk, hogy bármelyik oltás hatékony a vírus ellen.

– Erre lehet azt mondani, hogy az idő nem őket igazolta.

– Pontosan ugyanaz történt, mint az elmúlt tíz évben sokszor és pont ugyanaz is lett a végeredmény. Ők tagadtak mindent, mi tettük a dolgunkat és a végén kiderült, hogy nekünk van igazunk. Ha körülnézünk Európában, akkor azt látjuk, hogy máshol még mindig vagy már megint maszkot kell viselni, eközben Magyarországon pedig normális keretek között zajlik az élet. De ettől függetlenül továbbra is arra bíztatok mindenkit, hogy oltassa be magát, mert ezt a vírust nem lehet elkerülni és látszik, hogy csak a vakcina véd meg súlyos betegségtől vagy a haláltól.

– Néhány héttel vagyunk az olimpia után. Kozák Danuta az FTC-nek nyert egy aranyérmet, de mi a véleménye a teljes magyar delegáció szerepléséről?

– Elmondhatatlan büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen lélekszámú nemzet, mint a mienk ott tud lenni az első tizenötben az éremtáblázaton. De ennél még fontosabb, hogy amikor egy magyar vagy egy magyar csapat nyer, akkor azok az emberek is nyernek, akiknek valamiért nem teljes az életük. Olyankor azt tudják mondani, hogy nyertünk és ennek a jelentőségét nem szabad alábecsülni, mert hatalmas összetartó ereje van és olyan embereknek adhat boldogságot, akiknek nem feltétlenül teljes az élete.

– Mit szól ahhoz, hogy a sportberuházásokat vagy éppen az olimpiát korábban hevesen támadó baloldali politikusok fürdenek a labdarúgók és az olimpiai sportolók sikereiben?

– A baloldali politikusok a pénzért és a hatalomért hajlandóak megtenni mindent, akár a saját önbecsülésüket is odadobják egy újabb like-ért a Facebookon. Ez azért nagyon ijesztő, mert ahol ők hatalomra kerültek, ott mindenhol tönkrement a sport. A Jobbik tönkretette Ózdon a labdarúgást, aztán Egerben a vízilabdát, majd Érden néhány hét alatt a város büszkeségének számító kézilabda csapatot. Nincs kétségem afelől, hogy ha a IX. kerület baloldali polgármester asszonyán múlna, akkor a Ferencváros is csődközeli helyzetben lenne. Gyakorlatilag nem látunk olyan baloldali nagyvárost, ahol az önkormányzat jelentős támogatást adna a sportolóknak, de nekik ez a hozzáállásuk. Amikor egy kis hasznot remélnek, akkor odaállnak, de alapvetően sport-, és ezáltal közösség ellenesek.

(Fotó: MTI/Illyés Tibor)

– A közösséggel uniós szinten is vannak gondok, úgy tűnik mintha ismét lenne egy slágertéma, amiben nevelni akarják Magyarországot.

– Szögezzük le, hogy Magyarország helye az Európai Unióban van. A kérdés, amit mindenkinek fel kell tennie magának az, hogy mi, magyarok változtunk meg az elmúlt években vagy az európai értékeket próbálják meg balliberális irányba annyira eltolni, ami már az elviselhetetlenség határát súrolja? Nekem meggyőződésem, hogy az utóbbi az igaz. Egy liberális kisebbség erővel megpróbálja rákényszeríteni az akaratát a velük egyet nem értő országokra és ennek érdekében minden eszközt be fognak vetni.

– Mi lehet ennek a végkimenetele?

– Sokan elfelejtik, hogy történt már ilyen néhányszor. Előfordult ez a hétéves költségvetés vitájánál, de kaptunk támadást az Alaptörvény miatt is. Aztán a csatát megvívtuk és nem kellett megváltoztatni az Alaptörvényt és a hétéves költségvetésnek is mi voltunk a nyertesei. Hatalmas cirkusz volt a Médiatörvénnyel kapcsolatban is, de az is alábbhagyott és ma már jól látható, hogy a Médiatörvény működik és nem okoz semmilyen antidemokratikus problémát. Az illegális bevándorlással kapcsolatos össztűzre talán mindenki emlékszik, ma viszont már ott tartunk, hogy egyre több az olyan politikus, aki azt mondja, hogy a magyaroknak volt igaza a kerítés megépítésével. Vannak ilyen csaták, de én biztos vagyok benne, hogy amíg Magyarország miniszterelnökét Orbán Viktornak hívják, addig ezeket a csatákat meg fogjuk nyerni.

– Ön szerint miért okozott ilyen mértékű felháborodást az unióban a gyermekvédelmi törvény?

– Ez a tökéletes példája a korábban említett liberális kisebbség akaratának. Van egy nagyon erős lobbi, aminek mi most ezzel a törvénnyel a tyúkszemére léptünk és ez nagyon fáj nekik, de nekünk meg kell védenünk a gyermekeinket.

– Van, aki ezt populizmusnak hívja…

– Én viszont demokráciának. Meggyőződésem, hogy abban, hogy a gyerekeket meg kell védeni a pedofiloktól, az emberek szinte teljes egésze egyetért és abban sincs vita, hogy a szülőknek van joga eldönteni azt, hogy a gyerekeiket hogyan nevelik. De nem kell az én gondolataimra hagyatkozni, lesz a témában egy népszavazás, ott majd mindenki elmondhatja a véleményét.

Címlapfotó: MTI/Illyés Tibor