Kormányinfó: Nincsen végső határideje az afganisztáni kimenekítési műveletnek

A legfrissebb kormányzati intézkedésekről tájékoztatott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

Itt nézheti vissza a rendkívüli sajtótájékoztatót:

Jelentős migrációs hullámra számít a magyar kormány

Amerikai kérésre vonultak be Afganisztánba és most amerikai lépésre vonultak ki az országból. A jelenlegi helyzet válságos – mondta Gulyás Gergely. Hozzátette, jelenleg is zajlik a magyar és azon afgán személyek kimenekítése az országból, akik segítették a honvédeket.

Russzin-Szendi Romulusz is részt vett a kormányinfón, aki elmondta, hogy ezidáig 78 főt helyeztek biztonságba, miután majd mindenki hazaért részletesen tájékoztatni fognak mindenkit. Tájékoztása szerint Kabulhoz közel létrehoztak egy előretolt műveleti bázist, ide szállítják első lépésben a kimenekítetteket. Ruszin-Szendi Romulusz megjegyezte, a kimenekítési művelet nincs időhöz kötve, addig tart, amíg az indokolt. A parancsnok elmondta, hogy eddig 23 férfit, 25 nőt és 30 gyereket helyeztek el biztonságos helyen. A honvédség parancsnoka kifejtette, Magyarország felállított egy speciális kimenekítési osztagot, amely 20 órán belül indulásra kész volt.

Ruszin-Szendi Romulusz mindenkit arra kért, ne kezdjen el az interneten kutakodni, hol vannak a magyar katonák, mert azzal veszélyezteti a művelet és a katonák biztonságát is. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a tájékoztatón hangsúlyozta, a kormány pénteki ülésén tárgyalt az Afganisztánban kialakult helyzetről, és fő célként tűzte ki, hogy minden ott tartózkodó magyar állampolgárt haza tudjanak hozni. A miniszter összességében kudarcosnak nevezte az afganisztáni szövetséges katonai szerepvállalást, mivel a helyi hadsereg a kiképzésükre elköltött jelentős források ellenére sem tudta magát tartani egy napig sem a tálibokkal szemben. Gulyás Gergely elmondta, Magyarország 20 évvel ezelőtt amerikai kérésre ment be Afganisztánba és most is amerikai döntésnek megfelelően hagyta el az országot, ahol teljesen kaotikus és rendezetlen állapotok uralkodnak. Kiemelte, nincs világos forgatókönyve a kivonulás utáni helyzetnek, az ellenőrzést már most a tálibok gyakorolják az országban, a szövetségesek ereje a „kabuli reptér többé-kevésbé megvalósuló biztosítására terjed ki”. A miniszter elmondta, az Egyesült Államoknak, a NATO-nak és szövetségeseinek értékelnie kell mindazt, ami történt. Gulyás Gergely – újságírói kérdésre értékelve a helyi hadsereg összeomlását – azt mondta: több oka lehet annak, hogy az a több tízezer ember, akiknek az Amerikai Egyesült Államok és szövetségesei fizetést adtak, semmilyen védelmet nem biztosított. Az egyik lehetséges ok, hogy a helyben biztosított katonai fizetések nem a címzettekhez kerültek, a másik, hogy az Egyesült Államok alapvetően rosszul mérte fel az újonnan felállított hadsereg viszonyát a tálibokhoz. Szintén kérdésre beszélt arról, Európában jelentős migrációs hullámra számítanak a válság miatt, ugyanakkor az Európai Unió tagországai - a német kancellárt is beleértve – teljesen egységesen azt mondják, hogy a 2015-ös migrációs hullám nem ismétlődhet meg, ehhez pedig az Afganisztán közeli országok támogatására van szükség. Megjegyezte: a kvóta ötlete is felmerült, de Magyarország egyértelművé tette, hogy semmilyen uniós kvóta szerint nem hajlandó senkit befogadni. A minisztert kérték, hogy értékelje Bencsik András újságíró mondatait, aki a tálibokat az 56-os magyar forradalmárokhoz hasonlította. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: a „forradalom nagyszerűsége semmi mással össze nem hasonlítható, ezért az összehasonlítás nem állja meg a helyét”. Ugyanakkor látni kell – tette hozzá, az afgán konfliktus látványos példája, hogy a „demokráciaexportra törekvő amerikai külpolitika csődöt mondott, kudarcot vallott”. Gulyás Gergely elmondta azt is, elsősorban a magyarokat mentik ki Afganisztánból, de ha egy odaküldött magyar gépen marad szabad hely, akkor szövetségeseket is elhoznak, akik utána hazatérnek. Emellett a menekítendők között vannak a tolmácsok és azok, akik a magyar missziót évek óta segítették, de ez egy szűk kör, „nem ezres létszámra kell gondolni” – tette hozzá Gulyás Gergely. A negyedik hullám elkerülhetetlen, de az oltottak védettek A kormány a tegnapi ülésén áttekintette a járványhelyzetet is. Európában Magyarországon a legjobb a helyzet nálunk, viszont a negyedik hullám minket sem fog elkerülni. Azonban a negyedik hullám különbözni tud az előző háromtól, hiszen már nagyon sokan védetettek a vírussal szemben, hiszen felvették az oltást – mondta Gulyás. Azt is elmondta, hogy az utóbbi időben ismét megjelentek olyan hírek, amelyek a lakosságban bizonytalanságot akarnak kelteni a vakcinákkal szemben. Felhívta a figyelmet, hogy minden bizonytalanságot keltő hír hamis, védekezni csak a vakcinákkal lehet, és minden vakcina hatékony. Aki be van oltva nagyon kevés eséllyel kaphatja el a vírust. Ha pedig mégis elkapja a betegség lefolyása egyáltalán nem súlyos. Elmondta szeptemberben újabb oltási kampányt hirdetnek és hogy minél zökkenőmentesebben történjen az oltás, most már nem csak a rezidensek, hanem a hatodéves orvostanhallgatók is beadhatják az oltást. Vakcina van bőven, még rendelkezésre áll több mint 8 millió vakcina. ​A fiatalok oltásáról is gondoskodtak, iskolakezdés előtti két és az iskola megkezdése utáni két napban is minden iskolában oltópontok fognak üzemelni, hogy aki szeretné be tudja oltatni magát.

Nem készül lezárni az országot a kormány

Azt is elmondta, hogy minden olyan híresztelés téves, amely azt hangoztatja, hogy ismét lezárnák az országot. Ezt nem tervezi a kormány. A gazdasági helyzetet is áttekintette a kormány. Európában Magyarországon volt a harmadik legmagasabb, 17,9 százalékos – kiigazítva 17,7 százalékos – a negyedéves gazdasági növekedés – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Nem várt teljesítmény az is, hogy már elérte a gazdaság a járvány előtti szintjét. Gulyás Gergely hozzátette: Svédország, Lengyelország és Románia után Magyarország a negyedik olyan ország az Európai Unióban, ahol a gazdaság teljesítménye elérte a járvány előtti szintet. Ebből az elemzők által sem várt sikerből következik, hogy a negyedéves adatok alapján úgy tűnik, „valósággá válhat” az 5,5 százalékos gazdasági növekedés esetére ígért családi adóvisszatérítés – mondta. Az is várható továbbá, hogy eddig soha nem látott mértékű nyugdíjprémiumot kapnak a nyugdíjasok – közölte a miniszter. Gulyás Gergely arról is tájékoztatott, Orbán Balázs államtitkárt politikai igazgatóvá nevezték ki, eddigi pozíciója mellett a miniszterelnök mellett is dolgozni fog. Ma csak a dugók közül lehet választani a Budapesten élőknek, már hétvége esténként sem lehet közlekedni autóval anélkül, hogy ne ülnénk dugóban. Ugyanakkor csökkent a közbiztonság is. Ezek a fővárosi vezetés hibái. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy azon problémákat orvosolja, amelyben hatásköre van. Így egyes tereken növelte a rendőri jelenlétet, de egyelőre mást nem tud tenni. Magyarország egyértelmű érdeke az uniós tagság Az ünnepi rendezvényeket bíráló ellenzékiek nyilatkozataira azzal reagált, hogy humorosnak tartja azt a tényt, hogy egy olyan személy nevezi giccsparádénak az augusztus 20-i felvonulást, aki részt vett a pride-on. Főleg azért, mert az augusztus 20-i főbb rendezvényeken, egy a Szent Koronán és Szent István szobrán kívül talán még egy-két installáció vonult fel. A kormány nem tervez semmilyen Unióból való kilépést – mondta kérdésre válaszolva. Hozzátette, Magyarország számára az uniós tagság egyértelmű érdeke. Az, hogy 7, vagy 14 év múlva milyen lesz az unió helyzete, és Magyarországé, azt nem lehet pontosan megmondani. Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta, olcsóbb lesz a hulladékrendszer fenntartása, ha 35 éves koncesszióba kerül. Ez részben környezetvédelmi zöldprogram is. Úgy látja, a koncesszió alapján lényegesen nagyobb hatékonysággal lehet majd segíteni a szemét újrahasznosítását.

