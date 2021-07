Támadásra készülhet a gender-lobbi a népszavazás hitelesítésével szemben, a baloldal is a közvélemény ellen van

Megosztás Tweet



A magyarok a népszavazáson őszintén és nyíltan elmondhatják véleményüket a gender-ideológáról, míg nyugaton ez már alig lehetséges – nyilatkozta az M1-en Szánthó Miklós annak kapcsán, hogy a Nemzeti Választási Iroda pénteken hitelesítette a gyermekvédelmi referendum mind az öt kérdését. Az Alapjogokért Központ Igazgatója arra számít, hogy a gender-lobbi megtámadja majd az NVB döntését, ezért a népszavazásról várhatóan a végső szót a Kúria mondhatja majd ki – közölte az M1 Híradója.



Pénteken egyesével hitelesítette a Nemzeti Választási Bizottság a gyermekvédelmi népszavazás kérdéseit. A választott tagok többsége mellett a Fidesz, a KDNP és Jobbik delegáltjai támogatták azokat, ellenük szavazott az LMP küldöttje. A Párbeszéd az MSZP és a DK delegáltja pedig nem vett részt a szavazáson.

A kormány még június közepén fogadta el a gyermekvédelmi törvényt, amely kimondja például azt is, hogy az LMBTQ-szervezetek az iskolákban és óvodákban nem tarthatnak érzékenyítő tanfolyamokat.

A sajtóban egyre gyakrabban lehet olvasni arról, hogy Nyugat-Európában, vagy az Egyesült Államokban,

az iskolákban, óvodákban LMBTQ-aktivisták tartanak szexuális felvilágosító órákat.

Online is már megvásárolható az az angol nyelvű könyv, amelynek célja, hogy a 6-7 éves, tehát az iskolát éppen kezdő gyermekek az írás és olvasás alapvető készségeit már az LMBTQ propaganda szókészletén keresztül sajátítsák el.

Gyermekeknek szóló pornó készítésére biztatott egy újságíró

A Magyar Nemzet a V4 Hírügynökség alapján pedig arról számolt be, hogy gyermekeknek szóló pornó készítésére biztatott egy újságíró. Azt írták: Flora Gill azért szorgalmazza a gyermekeknek szóló pornó készítését, mert érvelése szerint a gyerekek amúgy is látnak felnőtt tartalmakat, ezért inkább készíteni kellene nekik egy „belépő szintű pornót”.

A tweetet nem sokkal később a szerző törölte, szabadkozni kezdett, és azt írta, hogy „a gyermekeknek szóló pornó ötlete nyilvánvalóan nem megoldás, hanem rámutat egy valós problémára”. Illetve azt is leírta, hogy a gyerekek alatt nem gyerekekre gondolt, hanem 18 éven aluliakra.

A magyar gyermekvédelmi törvény elfogadása után heves politikai- és sajtótámadások indultak Magyarország ellen. Brüsszel például, kötelezettségszegési eljárást indítana hazánkkal szemben, és nem titkoltan az ügy miatt állította le a koronavírus-járvány utáni helyreállítási tervről szóló tárgyalásokat.

Orbán Viktor így július 21-én bejelentette, hogy az ügyben népszavazást kezdeményez a kormány.

„A gyermekeink jövője a tét, ezért ebben a kérdésben nem engedhetünk! Amikor a hazánkra nehezedő nyomás ilyen erős, akkor csak a közös népakarat tudja megvédeni Magyarországot” – fogalmazott a miniszterelnök.

A kormány 5 kérdést fogalmazott meg. Ezekben kikéri a válaszadók véleményét például a szülői hozzájárulás nélkül folytatott szexuális propagandáról az óvodákban, iskolákban, emellett a nemi átalakító kezelések népszerűsítéséről és elérhetőségéről is a gyermekek számára.

„Nyugaton kiírja magát a közéletből az, aki fellép amellett, hogy biológiai értelemben csak nők és férfiak léteznek” – jelentette ki Szánthó Miklós az M1-en. Az Alapjogokért Központ igazgatója hozzátette: a gyermekvédelmi népszavazás azonban lehetővé teszi, hogy az emberek őszintén és nyíltan elmondhassák a véleményüket a gender-ideológiáról.

„Itt a gyermekeinkről van szó. Mindenki tegye fel magában a kérdést, most mindenféle populizmus nélkül mondom ezt, hogy szeretné-e azt, hogy egy nap a kislánya hazatérve az óvodából, vagy az iskolából azzal állítana be, hogy apa, anya, azt hallottam, hogy én holnaptól lehetek kisfiú is, akkor az szeretnék lenni” – szögezte le az igazgató.

A Nemzeti Választási Bizottság döntéséről szólva kiemelte: a népszavazásról a végső szót valószínűleg a Kúria mondhatja ki. Szánthó Miklós hozzátette: a gender-lobby hazai kiszolgálói szinte biztos, hogy megtámadják majd az NVB döntését a bíróságon.

„Néphülyítés”?!

„Néphülyítés” – így beszélt Karácsony Gergely arról, hogy a magyarok népszavazáson mondhatnak véleményt a gyermekek védelmét szolgáló törvényről. A főpolgármester az LMP kongresszusán tartott beszédet. Ebben tért ki a gyermekek védelméről szóló kérdésekre. Véleménye szerint, a kormány által benyújtott népszavazás nem az emberek problémáiról szól.

Az egyik népszerű gyerekcsatorna Youtube-feltöltései között található egy videó, amelyben egy transzvesztita férfi népszerűsíti a Pride-ot. Egy másik videó is található, ugyancsak a gyermekmesék között. Ebben az azonos neműek közös gyerekvállalását éltetik. Csak néhány az olyan LMBTQ mozgalmat népszerűsítő videók közül, amelyek bárki, vagyis a kiskorúak számára is elérhetők az interneten.

A többi között például az ilyen, agresszív LMBTQ propagandától védi meg a fiatalokat az új gyermekvédelmi törvény és ebben az ügyben mondhatják el véleményüket a magyarok a miniszterelnök által bejelentett gyermekvédelmi népszavazáson is.

„Álkérdések, terelés, kamu” – így reagáltak a bejelentés után a baloldali pártok a népszavazásra. A Momentumos Fekete-Győr András posztja szerint a népszavazás a demokrácia megcsúfolása. Jakab Péter a közösségi oldalán arról írt, hogy fölösleges ebben a témában népszavazást tartani.

Gyurcsány Ferenc pedig még ennél is tovább ment, ő egyenesen a kormányfő felmenőit emlegette Facebook posztjában.

Több politikus is bojkottra szólított fel. A Momentumnak pedig saját LMBTQ programja is lett, eszerint például törvényben garantálnák a transzneműek számára a nemváltás lehetőségét. Most pedig Karácsony Gergely beszélt néphülyítésről a népszavazás kapcsán.

A magyarok háromnegyede gondolja úgy, hogy szülői engedélyhez kell kötni a homoszexualitásról való oktatást az iskolákban és az óvodákban. Ez derült ki egy korábban a Nézőpont Intézet által készített országos, reprezentatív kutatásból.

A felmérésből az is világosan látszik, hogy a magyarok túlnyomó többsége a gyermekvédelmi kérdésekben a kormány álláspontjával ért egyet, és mindössze ötből egy ember véli úgy, hogy nem kell a szülők engedélye a gyermekek iskolai érzékenyítéséhez. Ebben pedig még a kormánykritikus válaszadók többsége, összesen 56 százalékuk is egyetért.

