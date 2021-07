Kövesse nálunk a Kormányinfót

Megosztás Tweet



A Kormányinfón tájékoztat Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a legfrissebb kormányzati döntésekről. Cikkünk frissül.

A szerdai kormányülésen a járványhelyzet aktuális állását vizsgálták. A magyar dimenzió az egyik legkedvezőbb, Magyarország az unióban az egyik legbiztonságosabb hely, az átoltottság tekintetében továbbra is a második helyen áll. A következő hetekben is mindent meg fog tenni a kormány, hogy minél többen felvegyék az oltást – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki korányinfón.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, a kormány továbbra is azt javasolja, hogy csak azok utazzanak külföldre, aki már megkapta mind a két oltását.

A harmadik oltás kérdésével is foglalkoztak a kormányülésen. Pénteken Orbán Viktor miniszterelnök be fogja jelenteni az új szabályokat, amelyeket csütörtökön az operatív törzs is meg fog vitatni.

Szóba került az oltások kötelezővé tétele is, azonban a kormány úgy döntött, hogy ezt továbbra sem teszi kötelezővé, hiszen

mindenkinek alkotmányban előírt joga van arra, hogy eldönthesse be akarja-e oltatni magát.

Elmondta azt is, hogy jelenleg a 12-15 éves korosztályban vannak a legkevesebben beoltva, mindössze 12 százalékuk vették fel a vakcinát. Azonban mivel a delta variáns is inkább az időseket támadja, így a fiatalok esetében a megfertőződés kockázata kisebb. De a 50-60 évesek körében is vannak még akik nem vették fel az oltást, ezért igyekeznek őket is ösztönözni az oltás felvételére. Erről is tárgyal csütörtökön az operatív törzs.

A baloldali oltásellenes kampányára reagálva kiemelte: azok, akik az oltóanyagok kapcsán kételyeket keltenek, emberéletekkel játszanak. A Semmelweis Egyetem kutatása bizonyítja, hogy a Magyarországon forgalomban lévő vakcinák mindegyike kellő védettséget ad. Sőt a kutatásból az is kiderül, hogy a Szputnyik V oltóanyag adja a legnagyobb védettséget.

Így továbbra is mindenkit arra biztatnak, hogy regisztráljon és vegye fel az oltást.

Antitestmérés olyan, mintha egy tízpróbás eredményt akarnánk összehasonlítani egy száz méteres futással. Hasonló mérést végzett a főváros is, és egy ilyen felméréssel próbálja csökkenteni a vakcinákba vetett bizalmat. A Semmelweis Egyetem kutatásában azt vizsgálták, hogy azon személyeknél, akik negatív antigén-teszttel rendelkeznek, kialakult-e a védettség. Ez azért is fontos, mert az antigén tesztek csak az antitesteket vizsgálják, más immunválaszt nem – válaszolta újságírói kérdésre Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kormánynak az Európai Unióval eddig is voltak vitái és is lesznek is. Magyarországnak fontos az uniós tagság, viszont amellett nem tudnak elmenni, hogy olyan ügyeket kötnek össze Brüsszelben, amelyeknek nincs közük egymáshoz. A gyermekvédelmi törvényt nem szabadna összekötni a helyreállítási alappal vagy az uniós támogatással, mivel azok semmilyen szinten nem kapcsolódnak. A magyaroknak joga van az uniós támogatáshoz – fogalmazott.

Az uniót végét jelenti, ha egymással nem összefüggő ügyeket összekapcsol.

A magyar kormány álláspontja nem változott a gyermekvédelmi törvény kapcsán a külföldi támadások ellenére sem. Továbbra is úgy gondolják, hogy a gyerekek szexuális felvilágosítása a szülők dolga. A szexuális felvilágosítással kapcsolatos elemek a sajtótermékekben és a reklámokban sem jelenhetnek meg Magyarországon. A gyermekek védelme az elsődleges célja a magyar kormánynak.

Szerdán számtalan gazdasági döntést is hozott a kormány az operatív törzs javaslatára, többek között arról, hogy kis- és középvállalkozások számára beruházási hitelt nyújtanak.

Döntöttek arról is, hogy a nemzetközi cégek 20 százalékban alkalmazhatnak külföldi munkavállalókat, az eddigi 10 százalék helyett – számolt be róla a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

