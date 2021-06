Kunhalmi Ágnes szerint „majdnem beledöglött” a baloldal Gyurcsány kormányzásába

Megosztás Tweet



Kunhalmi Ágnes élesen bírálta a Gyurcsány-pártot és korábbi kormányzásukat is.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke az ATV-ben utalt arra, hogy a párt körüli kilépések és például Molnár Gyula ügye is arra világít rá, hogy egyeseknek az az érdeke, hogy minél nagyobb botrányt szítsanak a szocialista párt körül.

A DK-ba való távozásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott: „Jó, hát akkor a kedves tévénézőkre bízom, hogy melyik az a párt, és miért veri nagydobra, hogyha egy szocialista átmegy, és mondjuk miért nem verem én társelnökként azt nagydobra, hogy Komárom-Esztergom megyében Nemes Andrea a DK-ból jött át, és az MSZP-frakcióba kíván ülni, és a mi jelöltünkké vált, vagy most Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kisvárdai körzetben szintén még pár héttel ezelőtt mondjuk DK-s volt, és most az MSZP-frakcióba kíván ülni.”

Kunhalmi szerint azok az emberek „mennek el” az MSZP-ből, akik az elmúlt tíz évben őt bírálták, amiért nem szidja Gyurcsányt.

A társelnök szerint október 23-ig lesznek még mozgások a baloldalon, minden bizonnyal lesznek, akik az MSZP-ből mennek el és lesznek, akik például a DK-ból az MSZP-be igazolnak.

„Soha többet nem lehet a globalizáció miatti válságokra megszorítással reagálni Európában.

Majdnem beledöglött a hazai baloldal és az MSZP, hogy a legutóbbi válságban, 2008 és 2009-ben megszorító intézkedéseket kellett véghez vinni.

Szinte szétverte az MSZP-nek azt a szavazóbázisát, aztán az MSZP-t még ketté is szakították, és ketté is szakadt, ami most egy mérhetetlen versenyképtelenség az egységes jobboldallal szemben” – ezzel utalt Gyurcsány korábbi kormányzásának kudarcára és arra, hogy szétverte az MSZP-t és kiszakította belőle a DK-t.

Európai kitekintésben Kunhalmi szerint a baloldalnak össze kell fognia zöldekkel, szociáldemokratákkal és kommunistákkal is az erősödő jobboldal ellen.

A címlapfotó illusztráció.