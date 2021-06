Lebuktatta magát az MSZP-s: van ahol egyjelölti verseny lesz, az előválasztás

Megosztás Tweet



Van ahol egyjelölti verseny lesz, vagyis az előválasztás korlátozott, fékezett habzású – szólta el magát Horváth Csaba zuglói MSZP-s polgármester az ellenzéki előválasztás demokratikus valóságáról. A kormánypártok többször is hangsúlyozták: az egész egy színjáték, valójában Gyurcsány Ferenc osztja a lapokat.

Teljes a káosz az ellenzéki előválasztás körül, gyakorlatilag „emberkereskedelem” zajlik a baloldalon. A napokban kiderült, hogy két jelenlegi szocialista képviselő, Molnár Gyula – aki a párt elnöke is volt – és Szakács László nem az MSZP, hanem a DK színeiben indul a baloldali előválasztáson.

Ez idáig még csak a hosszú ideje megszokott történet lenne, ahogy Gyurcsány Ferenc felfalja a baloldali rivális pártokat, azonban az MSZP és a DK politikusai egymásnak teljesen ellentmondó nyilatkozatokat adtak az utóbbi napokban a történtekről. Mindenki mást mond, egyesek szerint a két politikus szakított az MSZP-vel, mások szerint a párt a két képviselővel. Szintén kérdéses, hogy milyen szerepe lehetett a történtekben Gyurcsány Ferencnek.

Dobrev Klára másfél hete egy fővárosi utcafórumon jelentette be, hogy Molnár Gyula beül a DK-frakciójába, a hírt az MSZP volt elnöke is megerősítette.

„Akart a fene Dk-s lenni!”

– Molnár Gyula hétfőn az ATV Egyenes Beszéd című műsorában viszont már ezt mondta a történtekről. Szerinte Karácsony Gergely, Tóth Bertalan és Gyurcsány Ferenc a tudta nélkül írták alá a róla szóló megállapodást, amelynek a záradéka az, hogy felfüggesztik párttagságát az MSZP-ben.

„Engem idézőjelben ingyen átadtak a DK-nak. Tehát itt az történt, hogy nem adott ellentételezést ezért az MSZP, hogy a DK visszalépjen az én javamra is, mert egyébként a mi körzetünkben ez egy fontos kérdés, hogy a DK indul, vagy melyik jelöltet támogatja. Ez szerintem egy fontos dolog volt. A DK azt mondta, hogy mit kapunk érte, szerintem az volt, hogy semmit, akkor mi lenne, ha a frakcióba beülne, erre azt mondták az én pártvezetőim, hogy akkor legyen így” – így mesélt Molnár Gyula az ATV-n a történetről, ami inkább hasonlít egy piaci alkudozásra, mint komolyan vehető politikusok tárgyalására.

Kedden szintén az ATV Egyenes beszéd című műsorában már Horváth Csaba Zugló MSZP-s polgármesterét kérdezték Molnár Gyula „átigazolásáról”. A politikus természetesen nem tudta tisztázni az eseményeket, azonban roppant érdekes megállapításokat tett az ellenzéki előválasztás menetéről.

„Egy háziverseny folyik az ellenzék hat koalíciós szereplője között (…)

Van ahol nem lesz [több jelölt], van ahol egyjelölti verseny lesz, vagyis az előválasztás korlátozott, fékezett habzású”

– mondta el Horváth Csaba, nyíltan vállalva, hogy az ellenzék sok helyen színjátékká alakította az előválasztást.

Később a zuglói polgármester a műsorban számos ponton ellentmondott volt pártelnöke állításainak, többek között Molnár Gyula MSZP-s és DK-s kötődését egy olyan sportolóhoz hasonlítja, aki egyszerre szeretné a Coca Cola és a Pepsi sponzorációs támogatását is. Ha ez az analógia helyes, akkor az MSZP és a DK a baloldali politikus szerint is a legnagyobb konkurensek, ugyanazért a „piacért” szállnak versenybe, ami további kérdéseket vethet fel a későbbi együttműködésük kapcsán is.

De nem ez volt a politikus egyetlen elgondolkodtató állítása a műsorban: „Ha olyan a konstrukció, akkor a pártok állapodnak meg, tehát nem a jelöltek tárgyalnak,

hanem a pártok állapodnak meg a tárgyalóasztalnál, hogy adott esetben kit tartanak a legesélyesebb jelöltnek”

– az MSZP-s politikus tehát nyíltan kimondja, hogy az ellenzéki előválasztás sok esetben a pártok tárgyalóasztalainál dől el, ellentétben azokkal a demokratikus eszmékkel, amit a választóik felé kommunikálnak.

A történet tökéletesen leleplezi a baloldali előválasztási színjátékot, végigolvasva az eseményeket csak egy kérdés merülhet még fel az olvasóban:

Mégis mi történne, ha ezeknek a politikusoknak egy országot kellene működtetni? A kérdés költői, hiszen úgy tűnik, hogy még egy, a színfalak mögött eldöntött előválasztás lebonyolítása is meghaladja a képességeiket.

A címlapfotó illusztráció.