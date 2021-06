Gyurcsány darál, az MSZP tűr

Megosztás Tweet



Sorra veszíti el az MSZP fajsúlyos politikusait, néhány nap alatt ketten is a Demokratikus Koalícióhoz igazoltak. Molnár Gyula után Szakács László is a DK-ban folytatja munkáját, és indul a párt színeiben a jövő évi választáshoz kapcsolódó előválasztáson. Szakértők menekülési hullámot sejtenek az események mögött – mutatott rá Boros Bánk Levente, a Médianéző Központ igazgatója az M1 Ma reggelben.



A volt MSZP-elnök, Molnár Gyula párttagságát nemrég felfüggesztette pártja vezetése. A döntés hivatkozási alapja az volt, hogy Molnár jelezte, ha ismét megnyeri jövőre XI. kerületi központú választókörzetét, a DK frakciójába ül be 2022-ben. Boros Bánk Levente, a Médianéző Központ igazgatója az M1 Ma reggel című műsorában rámutatott, hogy az MSZP vesszőfutása gyakorlatilag Gyurcsány Ferencnek köszönhető, egészen 2006-ig visszamenőleg.

A párt támogatottsága folyamatosan erodálódott, és odáig jutott, hogy már a saját egykori elnökük is otthagyja.

Kiürült ez a párt, az embernek gondolkodnia kell, hogy kik a vezetői – fejtette ki a politológus. Az erős politikusok partvonalra szorultak, eltűntek vagy épp külföldre költöztek, mint például Tóbiás József, aki szintén az MSZP elnöke volt korábban. A szocialista párt nem tud ellenállni Gyurcsányék nyomásának.

Párt- és egyéni érdekek is közrejátszanak a mostani helyzetben, a személyek saját politikai túlélésüket akarják bebiztosítani. Kevesen gondolkodnak azon az ellenzéki oldalon, hogy mi lesz, ha elveszítik a választásokat, Gyurcsány Ferenc DK-elnök azonban most is egy lépéssel vetélytársai előtt jár, és előre be akarja biztosítani többségét a baloldalon.

A Molnár Gyula körül kialakult polémiáról hétfőn derült ki, hogy a pártvezetők Molnár feje fölött döntöttek az ügyében. Boros Bánk Levente szerint ez a választók becsapása.