Kedden szigorodhat a pedofil bűnelkövetők elleni törvény – mutatjuk a részleteket

Az Országgyűlés keddi ülésnapján szavazhatnak a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről. Az ellenzék nagy része nem támogatja a szigorítást, hétfőn pedig több melegjogi civil szervezet tartott tüntetést a törvény ellen az Kossuth téren. Az előterjesztést benyújtó Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint a gyermekek védelmében „elmentek a falig”.

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés június 1-i ülésén előterjesztői felszólalásában úgy fogalmazott: a gyermekek védelmében „elmentek a falig” a pedofil bűnelkövetők elleni szankciókkal. Megjegyezte: bár az új büntető törvénykönyvnek köszönhetően folyamatosan csökken a szexuális bűncselekmények száma, a gyermekek sérelmére elkövetett pedofil bűncselekmények kis mértékben nőttek.

A törvényjavaslatot ismertetve hangsúlyozta: a pedofilok nem rejtőzhetnek el, ezért létrehoznak egy kereshető nyilvántartást, amelyhez hasonló működik például Lengyelországban, és nem ellentétes az uniós joggal.

A nyilvántartás az Ügyfélkapun keresztül lesz elérhető, és névre lehet keresni, azaz nem jelenik meg a teljes lista, csupán egy most is létező bűnügyi nyilvántartásba kap betekintést a kérelmező. Az elkövetőkről az azonosításukhoz szükséges legszűkebb adatkör ismerhető meg: nevük, születési évük, településszintű lakcímük, fényképük, valamint az általuk elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos adatok, ezekről másolat, képernyőmentés nem készíthető.

Kocsis Máté hozzátette:

az is bekerül a nyilvántartásba, aki korábban követett el pedofil bűncselekményt.

Tájékoztatása szerint a büntető törvénykönyv szigorítása értelmében az, aki gyermekpornográf tartalmat készít, terjeszt vagy felhasznál, a „legrosszabbra készüljön”, bizonyos minősített esetekben az emberöléssel azonos elbírálás alá esik tette.

Közölte: új minősített eseteket is bevezetnek az eddigi hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélés mellé, így minősített eset lesz, ha 12 éven aluli gyermek sérelmére, ha hivatalos személyként, ha sanyargatást vagy erőszakot alkalmazva, illetve ha különös visszaesőként követik el a bűncselekményt. Emellett 18-ról 21 éves korra tolják ki a sértettek bejelentési lehetőségét, a zaklatásnál pedig új minősített eset lesz, ha azt 18 éven felüliek gyermek sérelmére követik el.

Bővítik a foglalkoztatási tilalom körét is, a pedofil elkövetők később nem dolgozhatnak gyermekek által is látogatható, szabadidő eltöltésével, szórakoztatással, vagy sporttal kapcsolatos munkahelyen, például strandon, vidámparkban, állatkertben, sportegyesületben, valamint kormányzati szolgálati jogviszonyt és politikai vezetői tisztséget sem tölthetnek be – sorolta Kocsis Máté.

A törvény-tervezethez később egy módosító javaslatot is beterjesztettek.

„Az iskolai szexuális felvilágosító foglalkozásokkal kapcsolatban is megfogalmaz előírásokat az a módosító csomag, amelyet az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága fogadott el csütörtökön a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorú fellépést célzó törvényjavaslathoz” – közölte június 10-én az MTI.

A változtatás kimondja, hogy az iskolai szexuális felvilágosítás nem irányulhat a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére.

A módosítás célja még, hogy gyermekeknek szexuális felvilágosító foglalkozásokat az intézmény pedagógusain kívül csak olyan személyek, szervezetek tarthassanak, amelyek szerepelnek egy hivatalos, folyamatosan frissülő nyilvántartásban. Ennek részletszabályait az emberi erőforrások minisztere dolgozza ki rendeletben.

A javaslat a szabályok megsértésére szabálysértési felelősséget ró mind az intézményvezetőre, mind a foglalkozást tartóra.

A módosítás indoklása szerint a megkérdőjelezhető szakmai hitelességű és több esetben speciális szexuális irányultság képviseletére létrehozott szervezetek által tartott foglalkozásokat szabályoznák.

„Egyes szervezetek képviselői ezeken a foglalkozásokon a hátrányos megkülönböztetés elleni felvilágosító tevékenység keretében érzékenyítő programnak nevezett tevékenységgel kívánják befolyásolni a gyermekek szexuális fejlődését, amivel súlyos károkat okozhatnak a gyermekek fizikai, szellemi és erkölcsi fejlődésében” – olvasható az indoklásban.

Egy másik módosítás kimondja, hogy az állam gyermekvédelmi rendszerben is védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát.

Azt is rögzíti, hogy tizennyolc év alatti fiatal számára tilos elérhetővé tenni pornográf tartalmakat, a szexualitás öncélú bemutatását valamint olyat, ami a születési nemnek megfelelő önazonosságtól eltérést, annak megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsíti. Ugyanez a szabály vonatkozik a reklámokra is.

A jövőben a tévék is csak tizennyolc év felettieknek ajánlhatják az ilyen tartamú filmeket, műsorokat, a Médiatanács pedig köteles lesz kérni azon tagállam intézkedését, amelynek joghatósága alá tartozik a szabályt megsértő médiaszolgáltató.

Az előterjesztőket képviselő Selmeczi Gabriella (Fidesz) elmondta: a gyermekpornográf felvételekkel kapcsolatos bűnelkövetőket akkor is el kell ítélni, ha nem lelhető fel a felvételen szereplő gyermek, például azért, mert a világ túloldalán él. Leszögezte:

az igazi liberalizmus az, ha a gyermekeket 18 éves korukig békén hagyják a szexuális irányultságukat érintő kérdésekkel.

A baloldalon a kezdetektől lehetett olyan hangokat hallani, amelyek támadták a pedofilok elleni büntetések szigorítását, eleinte még főleg a balliberális lapok fogalmaztak meg kritikákat.

Később, az utolsó módosítás után, szinte a teljes ellenzék elkezdte kritizálni a törvényt, hétfőn pedig melegjogi civilszervezetek tartottak tüntetést az Országház előtt.

A címlapfotó illusztráció.