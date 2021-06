Niedermüller Péter után újabb baloldali politikus térdeltette volna le a magyar csapatot

Megosztás Tweet



A DK-s Niedermüller Péter után Szabó Tímea, Karácsony Gergely pártjának társelnöke is elítélte, hogy a válogatottunk nem akarta bevinni az amerikai Black Lives Matter politikáját a labdarúgó-mérkőzésre és nem térdelt le a kezdő sípszó előtt.

A DK-s Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere már közvetlenül a Magyarország–Írország meccs után kiírta Facebook-oldalára, hogy jobb volt írnek lenni, mint magyarnak.

A baloldali politikus azt írta: „A magyarok állva maradtak, ahogy az várható is volt. Ezért megkapták a publikumtól a »Szép volt, fiúk!« elismerést. Na, pontosan ezért nem érdekel engem a magyar válogatott, szégyellhetjük magunkat. Ma este Budapesten jobb volt írnek lenni…”

A Gyurcsány-párti politikus figyelmét talán elkerülte, hogy a magyar válogatott tagjai a letérdelés helyett a mezük karján olvasható „Respect” (Tisztelet) feliratra mutattak. A mezeken ez a felirat jelképezi, hogy az UEFA és a FIFA hosszú ideje küzd a rasszizmus minden formája ellen. Ugyanakkor a szervezetek szabályai nem engedik a politizálást a pályán, tehát a magyar játékosok tökéletesen, a nemzetközi labdarúgás szellemében cselekedtek a keddi meccs előtt.

A baloldalon továbbra is jelen van Farkasházy Tivadar gondolkodásmódja, aki nyíltan kimondta, hogy boldoggá teszi, ha kikap a magyar válogatott. Nem meglepő tehát, hogy Niedermüller Péter nem maradt egyedül magyarságát szégyellő nyilatkozatával.

Később Szabó Tímea országgyűlési képviselő, aki Karácsony Gergellyel a Párbeszéd Magyarországért társelnöke, szintén elítélte a magyar labdarúgókat.

A baloldali politikus Facebook-oldalára írta ki, hogy nekünk is le kellett volna térdelni, hiszen mi is ugyanahhoz a közösséghez tartozunk, mint az írek.

„Szégyellje magát mindenki, aki ebben részt vett.”

– írta Szabó Tímea.

A baloldali politikus szerint azért, mert az Európai Unió tagjai vagyunk, nekünk is ki kell mutatnunk szolidaritásukat az amerikai Black Lives Matter (BLM-) mozgalommal. Tehát a politikus véleménye szerint az európai közösség minden tagjának kötelessége kiszolgálni az Amerikából és Nyugat-Európából átvett identitáspolitikát.

Román és angol játékosok térdelnek a június 6-ai barátságos mérkőzésükön (Fotó: EPA/Paul Ellis/Pool)

Meglehetősen jó válasz a baloldali politikus kritikájára az egyik legnépszerűbb komment is a bejegyzés alatt: „Képviselő asszony, nagyon sajnálom, hogy tőlem kell megtudnia, de nem lettünk az USA 51. tagállama, így az nem a mi közösségünk, semmi közünk a BLM-hez, és bízom benne, hogy soha nem is lesz.”

Érdemes Szabó Tímeának azt a gondolatát is megvizsgálni a mostani bejegyzéséből, amelyben kifejti, hogy nem a letérdelés a politizálás, hanem annak elmulasztása. Ez első hallásra nem is tűnik erős kijelentésnek, de

tökéletesen mutatja a balliberális oldal gondolkodásmódját: a térdelés nem politizálás, hanem alapvető elvárás. Mint mindig, most is a balliberálisok akarják meghatározni, hogy mi az elvárt, mi a kulturált és mi az európai. Ha pedig valaki máshogy gondolkodik, és nem teljesíti az általuk megszabott normáikat, akkor megpróbálják kiírni a civilizált emberek köréből.

Az alábbi videót is érdemes megnézni, ebben egy konzervatív brit politikai elemző mondja el a véleményét a magyar–ír mérkőzés előtt történtekről. Kifejti, hogy igenis az amerikai BLM-mozgalom elveit követő térdelés az, ami megosztja a társadalmakat, és valójában a magyar válogatott tagjainak cselekedete, amikor rámutattak a Respect feliratra az, ami a társadalmi békét és a rasszizmus elleni küzdelmet szolgálja.

Ez a videó is jól mutatja, hogy közel sem ért mindenki egyet Nyugat-Európában azzal a balliberális gondolkodásmóddal, amit nálunk az ellenzék és az ellenzéki média Nyugaton egyeduralkodónak próbál bemutatni.

Ezt erősíti a videó alatt olvasható legnépszerűbb komment is: „MASSIVE RESPECT to the Hungarians!”, azaz hatalmas tisztelet a magyaroknak!

