Öt ok, amiért a Gyurcsány-koalíció Karácsony Gergelyt indítja 2022-ben

Megosztás Tweet



Karácsony Gergely a közelmúltban bejelentette indulását a Gyurcsány Ferenc által koordinált kormányfő-jelölti előválasztáson. Ugyan több jelölt is versenyben van, a jelek mégis arra mutatnak, hogy a balliberális szövetség kész tényként kezeli Budapest főpolgármesterének előválasztási „győzelmét”. A Századvég összegyűjtötte, hogy miért valószínű, hogy a volt miniszterelnök vezette baloldal Karácsonyt állítja rajthoz a 2022-es országgyűlési választásokon.

1. Karácsony Gergely Gyurcsány Ferenc megbízható, régi háttérembere

Fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi főpolgármester több szállal is kötődik a Demokratikus Koalíció elnökéhez, politikai pályafutása elválaszthatatlan Gyurcsány politikájától. Karácsony 2002 és 2008 között a Miniszterelnöki Hivatal politikai tanácsadója volt, így éveken keresztül Gyurcsány fizetett alkalmazottjaként tevékenykedett. Ezen felül a Párbeszéd politikusának cége, a Social Report Bt. 2006 és 2009 között 10 alkalommal kapott megbízást a Gyurcsány-féle Miniszterelnöki Hivataltól, összesen 21 és fél millió forint értékben. Azt sem szabad elfelejteni, hogy Karácsony Gergely 2000 és 2006 között a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézetnél volt kutatásvezető, majd 2007-től 2010-ig kutatási igazgató, mely intézet a Gyurcsány-korszakban a Miniszterelnöki Hivatal legfőbb „partnere" volt. Sajtóinformációk szerint ebből 716 millió forint bevétele származott a cégnek. Külön érdekesség, hogy Karácsony azokban az években is szállított stratégiai tanácsokat és egyéb politikai információkat a volt kormányfőnek, amikor a szocialista-liberális kormányzat súlyos lakossági megszorításokkal igyekezett kompenzálni az elhibázott gazdaságpolitikáját.

2. A Fővárosi Városházához hasonlóan országos szinten is utat nyitna a régi baloldal visszatéréséhez

Emlékezetes, hogy Karácsony a 2019 őszi főpolgármesteri megválasztását követően az első intézkedései között juttatta befolyásos pozícióhoz a Gyurcsány-éra emblematikus szereplőit. Többek között Gál J. Zoltán, Gyurcsány egykori kabinetfőnöke és államtitkára, Katona Tamás, a Gyurcsány-kabinet politikai, majd közigazgatási államtitkára, Kolber István, korábbi tárca nélküli miniszter, Tordai Csaba, volt jogi és koordinációs szakállamtitkár, illetve Gy. Németh Erzsébet, az MSZP korábbi fővárosi frakcióvezetője, a DK jelenlegi alelnöke is meghatározó szerepet kapott Karácsony Gergely jóvoltából a Fővárosi Önkormányzat, valamint a hozzá kapcsolódó céghálózat berkein belül. Szintén elgondolkodtató, hogy Karácsony pártja, a Párbeszéd olyan politikai koncepciókat népszerűsít (például a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetését), amelyek az egykori szocialista-marxista ideológia modern köntösben való „újratálalásaként” értelmezhetőek. Ezek alapján könnyen belátható, hogy Karácsony Gergely a baloldal esetleges választási győzelme esetén – a Városházán alkalmazott gyakorlata országos szintre emelésével, továbbá egy idejétmúlt radikális baloldali ideológia „leporolásával” –aktívan elősegítené a 2010 előtti balliberális világ visszatérését.

3. A marginális támogatottságú Párbeszédet a Demokratikus Koalíció könnyedén kordában tarthatja

A Karácsony mögött álló Párbeszéd Magyarországért a megalakulása óta eltelt 8 évben képtelen volt kitörni a rétegpárt szerepéből. Az ökopárt – a magyar választók szélesebb köre számára elfogadható politikai elképzelések hiánya, valamint a gyér, a vidéki településeken lényegében nem is létező pártinfrastruktúra miatt – tartósan a parlamenti bejutási küszöb alatt mozog. Ennek egyenes következménye, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette DK – amely az erőforrásait és szervezettségét tekintve is jóval kedvezőbb helyzetben van a Párbeszédnél – nehézség nélkül keresztülviheti akaratát a főpolgármester pártján, a következő országgyűlési ciklusban is.

4. A főpolgármester szalonképesebb a baloldal külföldi partnerei számára, mint Jakab Péter

Kétségtelen, hogy Jakab Péter – miután január óta intenzív miniszterelnök-jelölti kampányt folytat, illetve heves kormánykritikus retorikát alkalmaz – az elmúlt hónapokban relatíve nagy népszerűségre tett szert az ellenzéki szavazók körében. A különböző külföldi politikai- és lobbicsoportok kegyeit sorozatosan kereső baloldalnak azonban olyan jelöltre van szüksége, aki elfogadható a külföld számára. Részben Jakab radikális múltja, részben a személyével szemben máig érzékelhető bizalmatlanság a baloldali elit részéről arra sarkallhatja Gyurcsány Ferencet és körét, hogy Karácsony Gergelyt indítsák a 2022-es országgyűlési választásokon.

5. Karácsony gyenge polgármester, de konfliktuskerülő, határozatlan karaktere szavazatokat is hozhat

Ahogy a Századvég májusi közvélemény-kutatása rávilágított, a fővárosi választók közel kétharmada (63 százaléka) közepes, illetve gyenge főpolgármesternek tartja Karácsony Gergelyt. A Párbeszéd politikusának konfliktuskerülő karaktere, valamint a kormányzattal szemben tudatosan felépített és képviselt „áldozat-szerepe” ugyanakkor rokonszenvessé teszi személyét a baloldali érzelmű szavazók szemében. A balliberális oldal – Medgyessy Péter 2002-es kampányához hasonlóan – tehát politikai lehetőséget lát egy esetlen, mégis szimpatikusként beállított karakter miniszterelnök-jelöltként történő felépítésében.

A címlapfotó illusztráció.