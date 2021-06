A baloldal ellenségesen viszonyul a határon túli magyarokhoz

A baloldali pártok ellentmondásosan viszonyulnak a határon túli magyarsághoz. A marginális és távoli kisebbségek ügyét buzgón felkarolják, a nemzetpolitikára viszont nemet mondanak. Gyurcsány Ferenc és kormánya már a 2004-es kettős állampolgárságról szóló népszavazáson is a határon túliak ellen kampányolt és pártja azóta is sorozatosan támadja a szórványban élő magyarságot, mivel több esetben is kritikával illette szavazati joguk meglétét, továbbá a koronavírus elleni oltóanyagokat is elvonná tőlük.