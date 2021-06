Ha álláskereső, regisztráljon, és az új támogatás segítségével elhelyezkedhet

Megosztás Tweet



Segíti a regisztrált álláskeresők elhelyezkedését a kormány. Fél éven keresztül támogatják azt a céget, amelyik munkát ad egy hivatalosan bejelentett álláskeresőnek. Harmincötmilliárd forint van a programra, ez hatvanezer ember elhelyezkedését könnyítheti meg. Jön kifelé a magyar gazdaság a járvány miatti gödörből, így az államtitkár szerint már nem a munkahelyek megőrzése a cél, hanem, hogy legyenek új munkahelyek – közölte az M1 Híradója.

Egyre többen látogatják az egyik kalocsai kávéházat. Egyelőre jobbára csak a helybeliek, de a nyári szezonban több turistára is számítanak. Sokan a vendéglátóhely specialitásáért, a paprika kávéért jönnek. Most csak hárman dolgoznak itt, de még legalább ennyi dolgos kézre lenne szükség.

A tulajdonos szerint most kapóra jön a kormány segítsége, amely hat hónapon át jelentős anyagi támogatást nyújt a vállalkozásoknak, ha regisztrált munkanélkülit alkalmaznak.

„Élni fogok az új bértámogatással, a lehető legjobbkor jött számunkra. És mivel a teraszunk is bővül és az ital kínálatunk is, ezért szükségünk van újabb alkalmazottakra. Jelenleg hárman dolgozunk itt és még négy főt szeretnénk majd felvenni” – mondta a tulajdonos.

Egyedi szekrényhez készül az ajtó az egyik budapesti bútorüzemben.

Náluk is sok a munka, főleg azóta, hogy a kormány meghirdette az otthonfelújítási programját. De munkáskézből hiány van.

A vállalkozó azt mondta, elsők között jelentkezik, hogy részt vegyen az új állami programban.

„A létszámunkat, akár 42-45 főre is fel tudnám bővíteni, mert nagyon megnövekedett a munkamegrendelés. Reményeim szerint, hogyha ezek az emberek be fognak válni, vagy, meg fogom őket kisebb asztalos munkákra tanítani, akkor a hat hónap lejárta után is nagyon szívesen fogom őket alkalmazni” – fogalmazott az üzem ügyvezető igazgatója.



„Nagyon, nagy mérföldkőhöz érkezett a munkaerőpiac” – jelentette ki az M1-en az új bértámogatási programról a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Bodó Sándor arról beszélt, hogy a május 31-én lezárult, főként a turizmusban és a vendéglátásban igénybe vett támogatással a munkahelyek megőrzése volt a legfőbb cél, mára viszont minél több új munkahelyet szeretne a kormány.

A most június 1-el elindult új program egyébként részben már működött.

„Eddig a huszonöt év alattiaknak, illetve az alacsony iskolai végzettségűeknek volt ez ajánlva, de mostantól fogva mindenki számára elérhető, aki egy hónapja legalább regisztrált, és hát féléven keresztül a kormányzat segít, havonta százezer forint biztosítással minden egyes munkavállalónak” – ismertette Bodó Sándor.

Vagyis, aki regisztrált munkanélkülit alkalmaz, havonta százezer forint támogatást kap a munkavállaló után, ha hat hónapon át foglalkoztatja, illetve, ha más dolgozójától nem válik meg. Elemzők szerint ez a program egyrészt hozzájárul a foglalkoztatottság bővüléséhez, másrészt növeli a vállalkozások teljesítményét, ami pedig megalapozhatja az újbóli tartós gazdasági növekedést.

Idén a kormány már 4,3; jövőre pedig 5,2 százalékos GDP növekedéssel számol. A párizsi székhelyű Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, azaz az OECD a hét elején kiadott jelentésében azt mondja, hogy Magyarország gazdasági talpra állása lehet a legerőteljesebb az Európai Unióban.

Ez azt is jelenti, hogy több pénz juthat fejlesztésekre, illetve jóléti intézkedésekre, például a 13-dik havi nyugdíj visszaépítésének folytatására.

„Jövőre már félhavi nyugdíjat kaphatnak meg a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők. Ez összesen két és fél millió embert érint majd Magyarországon. Emellett bízunk abban is, hogy jövőre is tudunk nyugdíjprémiumot fizetni, mert majd a gazdaságnak a növekedése lehetővé teszi ezt számunkra” – ismertette Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter.

Emellett 2022-ben a 25 év alattiaknak már nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, ami összességében 140 milliárd forint pluszt jelent a fiataloknak. És tovább csökkennek a munkát terhelő közterhek, aminek köszönhetően évente 250 milliárd marad a vállalkozásoknál.

A címlapfotó illusztráció.