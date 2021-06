Fidesz-KDNP: Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina politikai show-műsor helyett inkább tartsa be a jogszabályokat

Megosztás Tweet



Új utcanévtáblákat helyeztek ki a Fudan Egyetem tervezett budapesti területén, az elnevezésekről a ferencvárosi polgármester, Baranyi Krisztina (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) döntött, a főváros jóváhagyása napokon belül várható. Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina a politikai show-műsor helyett inkább tartsa be a jogszabályokat! – szólított fel a Fidesz-KDNP fővárosi frakciója arra reagálva, hogy a városvezetők új utcanévtáblákat helyeztek ki a Fudan Egyetem tervezett budapesti helyszínén.

Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina szerdán – online is közvetített – sajtótájékoztatón számolt be a részletekről. Karácsony Gergely hangsúlyozta: a főváros és a IX. kerület tartja magát ahhoz a kormánnyal kötött átfogó megállapodáshoz, amely számos fontos budapesti fejlesztésről határozott, így a diákváros létrehozásáról is. A kormány ezt a megállapodást próbálja felrúgni – mondta.

A főpolgármester kijelentette: a diákváros megépítése az egész ország érdeke, és azért küzdenek, hogy az meg is valósuljon.

Felfoghatatlan, hogy miért érne meg a magyar adófizetőknek 500 milliárd forintot egy kínai magánegyetem megépítése – fogalmazott. A Fudan idehozatalával az is a baj, hogy tönkreteszi azt a nagyon fontos projektet, amelyben közösen tudott gondolkodni a főváros és a kormány – tette hozzá.

Karácsony Gergely szerint „a Fudan-beruházás nagyon sok olyan értéket kérdőjelezne meg, amely mentén Magyarország harminc éve elkötelezte magát”.

Közölte, politikai eszközeik egyikével élve közterületeket neveznek el azokról az emberekről, akik a kínai állam működésének a kárvallottjai. Ezzel nem csak mellettük állnak ki, hanem a szabadság és a szolidaritás eszménye mellett is. Azt mondta, „hisznek abban, hogy az emberek hatalma erősebb, mint a hatalom emberei”, ezért arra hívnak fel mindenkit, hogy emelje fel a szavát a „káros” tervvel szemben.

Átgondolt politikai akció?

Baranyi Krisztina kérdésre válaszolva elmondta, a közterületek elnevezése átgondolt politikai akció, amellyel azt szeretnék elérni, hogy látszódjon a választott vezetők és a választók véleménye a Fudan-beruházásról. Közölte, a döntést a kerületi képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva hozta meg, erre a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet jogosítja fel.

Karácsony Gergely ugyancsak kérdésre válaszolva azt közölte, egy-két napon belül meghozza a szükséges döntést a Fővárosi Közgyűlés hatáskörében eljárva, amelyre ugyancsak a veszélyhelyzet jogosítja fel.

A főpolgármester elmondta azt is, hogy Magyarországnak és Budapestnek is világos és pragmatikus együttműködésre van szüksége Kínával. Tehát „nekünk semmilyen szándékunk nincs arra, hogy a meglévő kínai testvérvárosi megállapodásokat felmondjuk”. Ennek az együttműködésnek az az alapja, hogy világossá tesszük, hogy vannak közöttünk világnézeti különbségek – tette hozzá.

Baranyi Krisztina – a kerületi önkormányzat honlapján közzétett dokumentum szerint – május 26-án döntött arról, hogy indítványozza a Fővárosi Közgyűlésnél a közterületi el-, illetve átnevezéseket.

Ennek megfelelően várhatóan a IX. kerületi Nagyvásártelep városrészben Ujgur mártírok útja, Szabad Hongkong út, Dalai láma út és Hszie Si-kuang püspök út is lesz.

Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina tartsa be a jogszabályokat!

A kormánypárti képviselőcsoport az MTI-hez is eljuttatott közleményében azt írta: a ferencvárosi polgármester, Baranyi Krisztina (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) nem nevezhet át közterületet Budapesten, ez kizárólag a Fővárosi Közgyűlés hatásköre.

Hozzátették: Karácsony Gergely főpolgármester pedig a veszélyhelyzetben a fővárosi képviselő-testület megkérdezése nélkül csak a legszükségesebb, halaszthatatlan ügyekben dönthet. A Fidesz-KDNP szerint azonban a közterületek átnevezése nem ilyen.